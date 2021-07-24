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Пешеходный мост разрушился под грузовиком

Пешеходный мост разрушился под грузовиком (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 00:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Забайкальский край   грузовик   мост   паводки   падение   разрушение   река Урюм   
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Висячий мост в Забайкалье выглядел достаточно хлипко, но это не остановило отчаянного водителя.

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Метки: Забайкальский край   грузовик   мост   паводки   падение   разрушение   река Урюм   
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12  комментариев
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1k
Moon24 2 часа назад
Лишил людей моста . Не было возможности проехать другой дорогой ? Тогда нужно никуда не ехать , оправданий не может быть
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102
ton 5 минут назад
“Экстремал», читай долбо b
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157k
☭Cheкаво☭ 13 минут назад
Парашенская либерасня завыла...
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157k
☭Cheкаво☭ 16 минут назад
Красивый мост, колоритный такой, из деревенек, Шукшина, Евдокимова, Есенина...
С такого рыбачить наверно прикольно. Сел ноги свесил, поставил рядом кваску...
Водятел-дятел, пусть теперь за свой счет восстанавливает...идиот.
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8k
ScorpionDS 17 минут назад
За кадром, судя по голосам даже дети понимают "что сейчас будет", но водилу это не остановило ...
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81k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Почему водитель "отчаянный", а не на феноменальный долпоеп?
Называйте вещи своими именами!
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597
Сергей Ковалев Час назад
Местные оценили заезд ?
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5k
newegg Час назад
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1k
Vaskon Час назад
Даже дети (на редкость очень культурные, кроме одного) понимают что мост не выдержит.
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1k
Владимир 2 часа назад
Ротенберг за 10 млд. восстановит
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Нормально
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