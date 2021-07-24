Пешеходный мост разрушился под грузовиком

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Висячий мост в Забайкалье выглядел достаточно хлипко, но это не остановило отчаянного водителя.
Свидетели смогли зафиксировать происшествие на реке Урюм, на которой из-за паводка сильно поднялся уровень воды. Рисковый местный житель решил испытать удачу, но прогадал. На своём небольшом грузовом автомобиле мужчина достиг только середины моста, а потом рухнул в реку.
В итоге экстремал спасся, а автомобиль так и не вытащили.
В соцсетях мост начали сравнивать забайкальский мост с "мостом глупости" в Санкт-Петербурге, под которым постоянно застревают грузовики.
В соцсетях мост начали сравнивать забайкальский мост с "мостом глупости" в Санкт-Петербурге, под которым постоянно застревают грузовики.
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Нет, ну то что там такой мост, жопа, конечно. Но что в голове у водилы?— Юлия Гущина (@unga_ginger) July 23, 2021
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С такого рыбачить наверно прикольно. Сел ноги свесил, поставил рядом кваску...
Водятел-дятел, пусть теперь за свой счет восстанавливает...идиот.
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