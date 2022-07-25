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Руки в гору, работает грамматическая полиция

Руки в гору, работает грамматическая полиция

Автор:
25 июля 2022 13:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   грамматика   орфография   ошибка   прикол   пунктуация   смех   школа   
2783
17
Орфографические и пунктуационные ошибки могут вывести образованного человека из себя. Только посмотрите на эти удивительные жизненные ситуации, которые мы постарались собрать в один пост.
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Источник:

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Метки: Юмор   грамматика   орфография   ошибка   прикол   пунктуация   смех   школа   
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18  комментариев
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17k
Delhana 36 минут назад
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1k
thor2006 17 минут назад
Комментарий к фото
министервство
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58k
Александр Полчаса назад
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26
utropubertata Полчаса назад
В последнем - "ката" лишняя...
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58k
Александр Полчаса назад
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3k
Copycat 39 минут назад
Ну я так скажу - в интернете легко казаться грамотным, тут браузер подчеркивает слова с ошибкой, а если вызвать контекстное меню то выдаст ещё и варианты исправления)
На телефоне так вообще автозамена и "умный ввод", накосячить, тут, можно, только, с, запятыми

ну или когда у человека как у меня пальцы кривые и при этом он постоянно ещё и торопится куда то)
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1k
SHAGREEN 42 минуты назад
Походу, его последняя "5".
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5k
Дмитрий 44 минуты назад
Интересно! Сколько раз надо будет помереть, что бы платье всё таки было готово окончательно? А если серьёзно, то за последние три дня(не считая сегодняшний), 2 раза на Россия 24 были написаны слова в строке(внизу) с пропущенными буквами!!!
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4k
satra 46 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
satra 54 минуты назад
К 12.
Это вот прям "ДА!". Всем плевать, что у педагога или директора школы есть жизнь вне школы. Пишут и в 22:00, и в 0:00, и даже позже. А на следующий день претензии "я вам вчера писала!". Когда вчера? В 23:50?
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47k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
узбагойзя, это чибагсаргский трекаташь
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26
utropubertata dima423 23 минуты назад
Комментарий к фото
трешь это, а не трекаташь!
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47k
dima423 Час назад
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представляю сколько бы ошибок они сделали в слове "видеонаблюдение")
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26
utropubertata dima423 23 минуты назад
Комментарий к фото
Да и слово "нос" на заборе с 4 ошибками пишут...
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
красным почерк явно детский)
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