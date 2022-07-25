Руки в гору, работает грамматическая полиция

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Орфографические и пунктуационные ошибки могут вывести образованного человека из себя. Только посмотрите на эти удивительные жизненные ситуации, которые мы постарались собрать в один пост.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор грамматика орфография ошибка прикол пунктуация смех школа
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На телефоне так вообще автозамена и "умный ввод", накосячить, тут, можно, только, с, запятыми
ну или когда у человека как у меня пальцы кривые и при этом он постоянно ещё и торопится куда то)
Это вот прям "ДА!". Всем плевать, что у педагога или директора школы есть жизнь вне школы. Пишут и в 22:00, и в 0:00, и даже позже. А на следующий день претензии "я вам вчера писала!". Когда вчера? В 23:50?