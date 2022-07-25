Когда ожидание от покупки разбилось о скалы жестокой реальности

И мы уже даже привыкли к тому, что котлета в бургере будет гораздо меньше, чем показано в меню, и что вещи из интернет-магазинов в жизни выглядят не так презентабельно, как на сайте. Но всё равно как-то обидно, когда ожидания разбиваются о скалы реальности, согласитесь? Мы собрали для вас несколько примеров.

А где начинка?