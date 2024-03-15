16 случаев, когда фото на упаковке продуктов не соответствовали реальности

Люди, столкнувшиеся с таким обманом, решили наглядно продемонстрировать, как это выглядит в реальности с помощью фото.
Производители продуктов часто используют яркий дизайн упаковки, чтобы привлечь внимание покупателей и создать убедительное впечатление о своём товаре. Однако в некоторых случаях обёртка может быть использована для обмана потребителей (иногда это делается крайне наглым образом). Например, производители могут нарочно увеличить размер упаковки, сохраняя при этом изначальный объём содержимого, или же поменять её форму на «хитрую». Также часто бывает, что упаковка разительно приукрашивает внешний вид продукта или его состав.
Грустная картина. Ещё и не аппетитная совершенно.
Отличный помощник при похудении, ведь этот пирог настолько неаппетитный, что его просто не захочется есть!
Вы только посмотрите на количество заявленной начинки и на тот объём, который действительно положили внутрь круассана!
Где шоколадная часть корпуса?
Это очень и очень плохо.
Ошибка 404: лапша не найдена.
На упаковке выглядит очень аппетитно, но реальный вид оказался иным.
Вероятно, вы могли бы купить буханку хлеба и упаковку ветчины за одну и ту же цену. Возможно, даже немного дешевле.
Пищевой кирпич.
Это похоже на ластик.
Эти штучки выглядят так, словно из них уже предварительно высосали весь сыр.
Источник:
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