16 случаев, когда фото на упаковке продуктов не соответствовали реальности

Производители продуктов часто используют яркий дизайн упаковки, чтобы привлечь внимание покупателей и создать убедительное впечатление о своём товаре. Однако в некоторых случаях обёртка может быть использована для обмана потребителей (иногда это делается крайне наглым образом). Например, производители могут нарочно увеличить размер упаковки, сохраняя при этом изначальный объём содержимого, или же поменять её форму на «хитрую». Также часто бывает, что упаковка разительно приукрашивает внешний вид продукта или его состав.