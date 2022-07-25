Что это за вещь и зачем она нужна?

Казалось бы, наша современная жизнь переполнена всевозможной техникой и сложно устроенной электроникой, а уж разобраться в вещах и устройствах прошлого труда не составит. Однако на самом деле не так все просто. К счастью, на выручку приходят знатоки из Сети. Они не только подскажут, что это за вещь, но и дадут руководство по ее использованию.

Что бы это могло быть

Небольшая штуковина долго мучила сотрудников офиса своим непонятным происхождением, пока они не спросили о ней в интернете. Знающие люди подсказали, что к ней можно пристегивать компьютерную технику, если существует опасение, что ее могут украсть.