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Что это за вещь и зачем она нужна?

Что это за вещь и зачем она нужна?

Автор:
25 июля 2022 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадка   вещи   зачем надо   подборка   удивительно   фото   что это   
2176
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Самые оригинальные загадки, которые решали интернет-знатоки, отвечая на вопросы людей о том, что это за штуковина.

Казалось бы, наша современная жизнь переполнена всевозможной техникой и сложно устроенной электроникой, а уж разобраться в вещах и устройствах прошлого труда не составит. Однако на самом деле не так все просто. К счастью, на выручку приходят знатоки из Сети. Они не только подскажут, что это за вещь, но и дадут руководство по ее использованию.


Что бы это могло быть

Небольшая штуковина долго мучила сотрудников офиса своим непонятным происхождением, пока они не спросили о ней в интернете. Знающие люди подсказали, что к ней можно пристегивать компьютерную технику, если существует опасение, что ее могут украсть.

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Загадочное углубление в столешнице

Люди, арендовавшие жилье впервые увидели такое и из любопытства спросили, не знает ли кто, для чего нужно это углубление. Оказалось, это поддон для кухонных весов.

Деревянная шкатулка, внутри отделанная бархатом

Она стала настоящей загадкой для владельцев. Но теперь они знают, что владеют антикварным письменным столиком.

Странные фонарики на столбах вдоль дорог

А расположены они там для отражения света фар проезжающих автомобилей. Фонарей пугаются дикие животные и не выходят на шоссе.

Диковинный инструмент, найденный случайно на кухне

Пользователи Сети просветили, что это дробилка для льда.

Довольно странный комплект посуды

Особенно смущает крышка в кружечке. Оказалось, это и не кружка вовсе, а масленка. В одну ее часть кладут масло, а в другую наливают воду для долгого хранения.

Металлическая пластинка с загадочной функцией

Знающие люди подсказали, что это крышка от поддона кофеварки фирмы Keurig.

Старинный зажим

Он оказался прибором, которым раньше растягивали перчатки, прежде чем надеть.

Углубление в доске для закусок

Оно было сделано в антикварной доске, чтобы можно было поместить внутрь маленький магнит, который бы удерживал нож.

Баночка из латуни, напоминающая шпротные консервы

На самом же деле такие устройства с ручкой использовались уличными артистами для сбора монет.

Загадочные конусы на воротах

В прошлом они были нужны для тушения факелов, которыми пользовались люди для освещения дороги.

Странный кухонный держатель из металла

Такие конструкции использовались в старых пароварках для удержания кастрюль.

Любопытное устройство с сиденьем внутри

С виду оно напоминает холодильник, но на самом деле это индивидуальная сауна.

Таинственный карманный ножик

Такие использовали раньше для обрезки сигар.

Аквалангист нашел эти штуковины под водой

Знатоки подсказали, что это зубные пластины рыбы-фугу. А вы бы смогли догадаться о предназначении этих предметов?

Источник:

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Метки: Загадка   вещи   зачем надо   подборка   удивительно   фото   что это   
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3  комментария
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V2.Smirnov Час назад
Читая подобного вида обзоры у меня закрадывается мысль, что если ты не знаешь, что это за предмет - скажи, что это "дробилка для льда".
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17k
scorpick 22 минуты назад
А сейчас все ножи из нержавейки. Постоянно, сука, падают
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51k
smakido 47 минут назад
Вообще пытливость ума - хорошая и прогрессивная черта характера человека.
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