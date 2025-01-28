"Учительница года": женщин арестовали за организацию алкогольной вечеринки с участием более 100 подростков

Во Флориде арестовали завуча начальной школы Рузвельта Элизабет Хилл-Бродиган после того, как она устроила шумную домашнюю вечеринку, на которой около 100 подростков якобы распивали спиртные напитки.

"Некоторые из участников вечеринки якобы употребляли алкоголь, который они достали из холодильников в доме, а одного подростка отправили в больницу после того, как он перестарался с выпивкой", — говорится в материале.