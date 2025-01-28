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"Учительница года": женщин арестовали за организацию алкогольной вечеринки с участием более 100 подростков

"Учительница года": женщин арестовали за организацию алкогольной вечеринки с участием более 100 подростков

Автор:
28 января 2025 09:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вечеринка   Видео   алкоголь   дети   новости   ученики   фото   школа   
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Женщину вместе с другой учительницей начальной школы обвинили через несколько дней после домашней вечеринки. Некоторых учеников пришлось госпитализировать.


Во Флориде арестовали завуча начальной школы Рузвельта Элизабет Хилл-Бродиган после того, как она устроила шумную домашнюю вечеринку, на которой около 100 подростков якобы распивали спиртные напитки.

"Некоторые из участников вечеринки якобы употребляли алкоголь, который они достали из холодильников в доме, а одного подростка отправили в больницу после того, как он перестарался с выпивкой", — говорится в материале.

Медики были вынуждены использовать дополнительное освещение на своих автомобилях, чтобы помочь подросткам, в то время как еще один ребенок был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения возле дома, сообщает полиция.

Кроме самой Элизабет, обвинения получила другая учительница Карли Андерсон.

Отмечается, что 45-летняя Андерсон обратилась к властям в состоянии алкогольного опьянения и сказала, что она учительница и была на вечеринке.


"Мы крайне обеспокоены этими обвинениями и полностью сотрудничаем с полицией Кокоа-Бич. Наша приверженность безопасности учеников остается нашим главным приоритетом", — заявили в государственных школах Бреварда.

Обе женщины были отправлены в административный отпуск.

Хилл-Бродиган когда-то выиграла звание "Учитель года" на местном конкурсе и работает в округе уже 23 года.

Как Хилл-Бродиган, так и Андерсон были обвинены в халатном отношении к детям и содействии правонарушениям несовершеннолетних.


Директора школы также обвинили в нарушении законов об алкоголе на вечеринках открытых дверей.


Источник:

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Метки: Вечеринка   Видео   алкоголь   дети   новости   ученики   фото   школа   
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5  комментариев
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1k
Вы меня знаете Час назад
А что не так то?
У меня знакомые в студенческой общаге пьяного декана из туалета доставали, что бы спать уложить
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15k
vasilykopkov 9 минут назад
Не думаю, что она их специально спаивала.
Просто среди сотни нашлось несколько засранцев, которые раздобыли алкоголь.
Я так понял из новости, пьяных подростков было двое или трое.
Стратегическая ошибка - собрать 100 человек, за таким количеством подростков просто не уследишь...
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1k
narim 41 минуту назад
Таким "красавицам" только такие вечеринки организовывать,чтоб надеяться на что-то)))))
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723
idlefish 49 минут назад
Где мой гном?!!!
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8k
Ronin 50 минут назад
Это же сколько нужно синьки что бы сотню малолетних рыл в стельку набухать.
...
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Аnomaly
  • Дата регистрации: 09.10.2018
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