Лихач на "Мазерати", убивший одного ребенка, и покалечивший другого, оказался сотрудником транспортной компании

Днем 8 июня на автодороге у деревни Киселево Можайского округа 27-летний водитель Maserati не справился с управлением и въехал в автобусную остановку, рядом с которой находились дети. В результате 13-летний ребенок погиб, а 12-летнему оторвало часть левой ноги.
Под Можайском в эти выходные иномарка на скорости 280 километров в час протаранила автобусную остановку, рядом с которой было трое мальчишек. Авария унесла жизнь подростка, а второго ребенка сделала калекой.
Доставленный в реанимацию мальчик после ДТП с Maserati находится в больнице - он перенёс вторую операцию. У ребёнка оторвана часть ноги, множественные рваные раны и ссадины.
Мальчик отдыхал на даче в деревне. В день трагедии вместе с приятелями катался на велосипеде. Ребята были на тротуаре, когда в них на огромной скорости влетела иномарка. По словам женщины, её сын какое-то время ещё был в сознании и успел поговорить с ней:
Он сказал: "Мама, я не успел среагировать". Мальчика, который был впереди, разорвало на части <…> Ножку моего ребёнка даже не нашли
, — поделилась Елена.
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Третий ребенок чудом уцелел. "Известия" приводят его слова:
Я услышал, как она (Maserati. — Ред.) быстро едет оттуда, я сказал (другим мальчикам. — Ред.): «Смотрите, какая там машина красивая». Мы на неё начали смотреть, а там у нас кочки такие маленькие, она начала тормозить, <…> и у нее начала подпрыгивать задняя часть, потом ее занесло, <…> и моих двоих друзей унесло
, — описал случившееся свидетель аварии мальчик Саша.
Он добавил, что при заносе колеса машины прочертили след на дороге.
Виновником смертельной аварии, как сообщает МК, стал 27-летний руководитель отдела логистики транспортной компании, занимающейся грузоперевозками. Москвич получил среднее специальное образование в Московском колледже транспорта, после выпуска работал составителем поездов. Желая зарабатывать больше, он устроился диспетчером-логистом в фирму грузоперевозок, где постепенно дорос до руководителя отдела логистики. Кроме того, с 2016 года мужчина занимался покупкой и перепродажей подержанных автомобилей.
Вечером, 7 июня, он отправился в гости к друзьям на дачу в Можайском городском округе. Товарищи провели весело время ночь, общаясь и распивая алкогольные напитки. Ближе к обеду следующего дня мужчина, еще не отойдя от похмелья, попросил приятеля дать ему сесть за руль спорткара. Собственник “Мазерати” 2008 года выпуска дал добро, а сам занял место на пассажирском сиденье.
Двигаясь по направлению к деревне Киселево, водитель, со слов очевидцев, набрал скорость более 100 км/ч, не справился с управлением и совершил наезд на подростков. Оторванную стопу у одного ребенка найти не получилось, поэтому в больнице раненому провели операцию по усечению берцовых костей, сшиванию рваных ран на ногах, а также оставшейся кожи ноги. Пациента в тяжелом состоянии перевезли в столичную больницу, где врачи провели повторную операцию.
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Как сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда, виновник страшной аварии был до 2025 года лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Перед началом заседания лихач стал извиняться перед матерью погибшего ребенка и заявил, что ему нет оправдания.
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Ради 5 минут удовольствия готовы жертвовать свободой. Думают, что деньги как силовое защитное поле против смерти, закона и болезней.
А потом: "Ой, я не хотел! Ой, извините, бес попутал!"
Надо быть полным дебилом, чтобы там нестись на спортивной машине.
Там на кроссовере особо не разгонишься- трясет вовсю.
В спортивной машине каждую кочку жопой чувствуешь - такая у нее "сжатая" подвеска.
А кочек на этом участке предостаточно!!!!
Места, конечно, глухие, но голову то надо включать!!!
А хозяина разбитой тачки посадить на десяточку, потому что такой же пьяный дегенерат.