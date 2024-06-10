FISHKINET
Сообщество Аварии 8117 постов • 569 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии
Лихач на "Мазерати", убивший одного ребенка, и покалечивший другого, оказался сотрудником транспортной компании

Лихач на "Мазерати", убивший одного ребенка, и покалечивший другого, оказался сотрудником транспортной компании

Автор:
10 июня 2024 22:19
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Киселево   автобусная остановка   деревня   дети   мазерати   
1051
2
2

Днем 8 июня на автодороге у деревни Киселево Можайского округа 27-летний водитель Maserati не справился с управлением и въехал в автобусную остановку, рядом с которой находились дети. В результате 13-летний ребенок погиб, а 12-летнему оторвало часть левой ноги.

Под Можайском в эти выходные иномарка на скорости 280 километров в час протаранила автобусную остановку, рядом с которой было трое мальчишек. Авария унесла жизнь подростка, а второго ребенка сделала калекой.

Доставленный в реанимацию мальчик после ДТП с Maserati находится в больнице - он перенёс вторую операцию. У ребёнка оторвана часть ноги, множественные рваные раны и ссадины.

Мальчик отдыхал на даче в деревне. В день трагедии вместе с приятелями катался на велосипеде. Ребята были на тротуаре, когда в них на огромной скорости влетела иномарка. По словам женщины, её сын какое-то время ещё был в сознании и успел поговорить с ней:

Он сказал: "Мама, я не успел среагировать". Мальчика, который был впереди, разорвало на части <…> Ножку моего ребёнка даже не нашли

, — поделилась Елена.

Третий ребенок чудом уцелел. "Известия" приводят его слова:

Я услышал, как она (Maserati. — Ред.) быстро едет оттуда, я сказал (другим мальчикам. — Ред.): «Смотрите, какая там машина красивая». Мы на неё начали смотреть, а там у нас кочки такие маленькие, она начала тормозить, <…> и у нее начала подпрыгивать задняя часть, потом ее занесло, <…> и моих двоих друзей унесло

, — описал случившееся свидетель аварии мальчик Саша.

Он добавил, что при заносе колеса машины прочертили след на дороге.

Виновником смертельной аварии, как сообщает МК, стал 27-летний руководитель отдела логистики транспортной компании, занимающейся грузоперевозками. Москвич получил среднее специальное образование в Московском колледже транспорта, после выпуска работал составителем поездов. Желая зарабатывать больше, он устроился диспетчером-логистом в фирму грузоперевозок, где постепенно дорос до руководителя отдела логистики. Кроме того, с 2016 года мужчина занимался покупкой и перепродажей подержанных автомобилей.

Вечером, 7 июня, он отправился в гости к друзьям на дачу в Можайском городском округе. Товарищи провели весело время ночь, общаясь и распивая алкогольные напитки. Ближе к обеду следующего дня мужчина, еще не отойдя от похмелья, попросил приятеля дать ему сесть за руль спорткара. Собственник “Мазерати” 2008 года выпуска дал добро, а сам занял место на пассажирском сиденье. 
Двигаясь по направлению к деревне Киселево, водитель, со слов очевидцев, набрал скорость более 100 км/ч, не справился с управлением и совершил наезд на подростков. Оторванную стопу у одного ребенка найти не получилось, поэтому в больнице раненому провели операцию по усечению берцовых костей, сшиванию рваных ран на ногах, а также оставшейся кожи ноги. Пациента в тяжелом состоянии перевезли в столичную больницу, где врачи провели повторную операцию.

Как сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда, виновник страшной аварии был до 2025 года лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Перед началом заседания лихач стал извиняться перед матерью погибшего ребенка и заявил, что ему нет оправдания.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   Киселево   автобусная остановка   деревня   дети   мазерати   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий 57 минут назад
Вот ведь мразь поганая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Звёздный странник 3 минуты назад
Почему-то когда такие ублюдки с похмелья садятся за руль, не думают, что потом им придётся извиняться и смотреть на небо в клеточку.
Ради 5 минут удовольствия готовы жертвовать свободой. Думают, что деньги как силовое защитное поле против смерти, закона и болезней.
А потом: "Ой, я не хотел! Ой, извините, бес попутал!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Shurovik 14 минут назад
Сажать обоих на длительные сроки. Как пьяного лихача без прав, так и его "друга", что пустил его за руль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Просто Федя 19 минут назад
Люди не будьте такими жестокими. Их нужно отпустить. Оторвать ручки-ножки и отпустить на все четыре стороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Руслан Полчаса назад
Линчевать пи@дерастов. Просто тупо забить ломами или кирпичами, чтобы в кашу кровавую прям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Killgrave Полчаса назад
Обоих в колонию на пожизненное. С отчуждением всей собственности в пользу пострадавших.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 37 минут назад
..сотрудник транспортной компании .. 27 лет.. мазератти... мда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
MakDag 43 минуты назад
Каждый пьяный садясь за руль, думает: "Вот со мной, этого точно не случится." К сожалению, так будет завтра и послезавтра. Здесь необходимо принимать самые жесткие кардинальные меры, вплоть до расстрела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 46 минут назад
Блин, я эти места хорошо знаю и часто там езжу.
Надо быть полным дебилом, чтобы там нестись на спортивной машине.
Там на кроссовере особо не разгонишься- трясет вовсю.

В спортивной машине каждую кочку жопой чувствуешь - такая у нее "сжатая" подвеска.
А кочек на этом участке предостаточно!!!!

Места, конечно, глухие, но голову то надо включать!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Toxictofa 50 минут назад
За такое мочить надо этого урода!
А хозяина разбитой тачки посадить на десяточку, потому что такой же пьяный дегенерат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 53 минуты назад
Не очень понимаю зачем нужно было подчеркивать что это сделал сотрудник транспортной компании?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1518 постов (1447 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101858



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мамины хвостики
Мамины хвостики
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Миллионер из трущоб⁠⁠
Миллионер из трущоб⁠⁠
«Неоспоримый»: маршрутка до Воронежа
«Неоспоримый»: маршрутка до Воронежа
Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть
Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#автомир#история#позитив#кот#Автовсячина#собака#Япония
#в мире#люди#забавно#интересно#новости#авто аварии#кошка#улыбнуло#знаменитости#дети
#животные#автомобили#Прикол#факты#аварии#ДТП#Россия#фильм#милота#маразм
Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть 15 фотографий о том, каково было жить в русской деревне в прошлом веке 15 фотографий о том, каково было жить в русской деревне в прошлом веке Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её

На что жалуетесь?

Вернуться