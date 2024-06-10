Лихач на "Мазерати", убивший одного ребенка, и покалечивший другого, оказался сотрудником транспортной компании

Под Можайском в эти выходные иномарка на скорости 280 километров в час протаранила автобусную остановку, рядом с которой было трое мальчишек. Авария унесла жизнь подростка, а второго ребенка сделала калекой.

Доставленный в реанимацию мальчик после ДТП с Maserati находится в больнице - он перенёс вторую операцию. У ребёнка оторвана часть ноги, множественные рваные раны и ссадины.

Мальчик отдыхал на даче в деревне. В день трагедии вместе с приятелями катался на велосипеде. Ребята были на тротуаре, когда в них на огромной скорости влетела иномарка. По словам женщины, её сын какое-то время ещё был в сознании и успел поговорить с ней:

Он сказал: "Мама, я не успел среагировать". Мальчика, который был впереди, разорвало на части <…> Ножку моего ребёнка даже не нашли

, — поделилась Елена.