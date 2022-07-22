20 коротких фактов про народную телеперадачу "Городок"

1. Илья Олейников и Юрий Стоянов знали о существовании друг друга, но познакомились в 1989 году 10 июля. Так уж вышло, что обоих в этот день был день рождения. Родились они в один день, но с разницей в 10 лет.

2. Первым детищем Олейникова и Стоянова был проект "Кергуду". В эфир попал лишь один выпуск.

3. Илья Олейников и Юрий Стоянов снимались в популярной передаче "Оба-на" в 1992 году.

4. Идея о собственной программе зародилась после участия в проекте "Анекдоты от Адама".

5. Название для новой передачи придумал Юрий Стоянов. Сначала он хотел назвать "Городок N", но потом название сократил. Идеей для названия послужила постановка "Наш городок" Торнтона Уайлдера.

6. Первый выпуск программы "Городок" вышел 10 мая 1993 года в 10:05.