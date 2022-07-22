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20 коротких фактов про народную телеперадачу "Городок"

20 коротких фактов про народную телеперадачу "Городок"

Автор:
22 июля 2022 10:34
Сообщество : Факты
Метки: Илья Олейников   Юмор   Юрий Стоянов   городок   передача   факты   фото   
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А далее только факты и некоторые кадры из телепередачи, которая была очень популярна в 90-е годы.

1. Илья Олейников и Юрий Стоянов знали о существовании друг друга, но познакомились в 1989 году 10 июля. Так уж вышло, что обоих в этот день был день рождения. Родились они в один день, но с разницей в 10 лет.

2. Первым детищем Олейникова и Стоянова был проект "Кергуду". В эфир попал лишь один выпуск.

3. Илья Олейников и Юрий Стоянов снимались в популярной передаче "Оба-на" в 1992 году.

4. Идея о собственной программе зародилась после участия в проекте "Анекдоты от Адама".

5. Название для новой передачи придумал Юрий Стоянов. Сначала он хотел назвать "Городок N", но потом название сократил. Идеей для названия послужила постановка "Наш городок" Торнтона Уайлдера.

6. Первый выпуск программы "Городок" вышел 10 мая 1993 года в 10:05.

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7. Как рассказывал Юрий Стоянов, первоначальные выпуски передачи были лишь обычной экранизацией анекдотов.

8. После 1997 года были приглашены авторы, создающие оригинальные сценарии.

9. С 52 выпуска все скетчи объединялись одним сквозным сюжетом, который объединял все скетчи выпуска.


10. С 1 по 96 выпуск присутствовал закадровый смех.

11. Одной из самых популярных рубрик передачи была рубрика "Приколы нашего городка", в которой совершенно случайные люди становились жертвами розыгрышей на скрытую камеру.


12. Данная рубрика стала первым появлением на российском ТВ подобного жанра.

13. С 1995 по 1998 годы в рубрике "Приколы нашего городка" снимался однокурсник Юрия Стоянова Виктор Сухоруков.


14. В 2002 году эта рубрика была закрыта, так как на ТВ появилось много аналогов, которые зачастую были обычной постановкой.

15. С 13 выпуска лейтмотивом передачи стала песня "Городок" в исполнении Анжелики Варум.

16. Два выпуска "Городка" были сняты в Израиле, и один в Лондоне.

17. За все время съемок передачи Илья Олейников и Юрий Стоянов сыграли более 6000 персонажей.


18. Использовались только два постоянных персонажа - бродяга Модест и "репортер с губой". Обоих играл Юрий Стоянов.


19. При помощи передачи раскрутился бренд "Балтимор".

20. С 2002 по 2006 год в эфир выходила передача "В Городке" с хронометражом в 8 минут. Каждый выпуск передачи был посвящен какой-то знаменательной дате.


Источник:

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Метки: Илья Олейников   Юмор   Юрий Стоянов   городок   передача   факты   фото   
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Lexx 39 минут назад
2. Проект "Кергуду". В эфир попал лишь один выпуск.

Они там открыто высмеивали тогдашних политиков, ну и прочих "особ приближённых к императору".
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Nik 7 минут назад
Хорошая была программа, хотя Стоянов меня всегда раздражал.
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