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"Жизнь за царя": на пляжах в Туапсе туристам включают патриотические песни и сообщения о спецоперации

"Жизнь за царя": на пляжах в Туапсе туристам включают патриотические песни и сообщения о спецоперации

Автор:
22 июля 2022 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Газманов   Россия   видео   курорт   патриоты   пляж   туапсе   фото   
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Туристы, отдыхающие на пляже в Туапсе, е только отдохнули, но и преисполнились патриотическим духом. Виной всему громкоговорители, в которых звучали речи, славящие Вооружённые Силы РФ и патриотические песни. Можно было послушать отрывки из оперы "Иван Сусанин" или "Жизнь за царя", а также патриотические песни Олега Газманова.

Из динамиков на пляже доносился женский и мужской голос. Дикторы вещают о том, что туристы должны не забывать о спецоперации Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Туристов призывают "в эти мирные летние дни" помнить "о солдатах и офицерах, которые, не жалея себя, выполняют боевые задачи нашей великой родины".

"Друзья, давайте морально поддержим наших защитников. Пусть знают, что мы их очень ждем живыми и здоровыми!" – говорит диктор.

Далее звучат "патриотические песни", вроде "Славься" на музыку Михаила Глинки из оперы "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин") – со второго куплета: "Славься, славься, ты, Русь моя. Славься ты, русская наша земля" (в первом куплете, как известно, восхваляется правитель: "Славься, славься, наш русский Царь! Господом данный нам Царь-Государь!"), сообщает MK.RU.

Как выяснилось, таким образом "курорты выражают свою поддержку солдатам и офицерам Вооруженных сил России". Также сообщается, что в акции участвуют не только пляжи, но и пансионаты, аквапарки и ТЦ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Газманов   Россия   видео   курорт   патриоты   пляж   туапсе   фото   
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24  комментария
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
На выходных катался на море.
В баре при отеле играла современная «музыка».
И среди прочих помоев звучала песенка со словами «еду в Анталию, проветрить гениталии».
Так вот я лучше бы Глинку послушал, чем это «творение»
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7k
Владимир 8 минут назад
Тряпки звездно-полосатые на всём и везде, и воспитание что ФША номер 1 и везде и всех победила.,с детского сада, а так же перекрашивание всего и вся,в желто-голубой, и учебники про протоукров, это видимо другое!
Это я к плачущим про пропоганду!
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2k
vasilykopkov 16 минут назад
Вообще, конечно по части идеологической и пропагандистской, Россия сильно проигрывает западу и сга (не говоря уже про СССР).
Надо с чего-то начинать.
Глинка с Газмановым - не самый худший вариант...

PS с другой стороны на пляже и так шумно, любая музыка - нафиг. ИМХО
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16k
kotovski Полчаса назад
скоро в садиках будут детям втирать , как дедушка вова воевал с оружием в руках...
мне втирали про ленина...
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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−20
Thomsen 2 часа назад
Что и ожидалось, собственно - натужный пафос верхов, стекая по вертикали вниз, превращается в дешёвый фарс лавочников, спешащих выразить свою лояльность из-за страха за свою лавку. К патриотизму это не имеет отношения вообще. Ну какой, нахрен, патриотизм в антиутопии Оруэлла?
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46k
dima423 2 часа назад
Ну а че не так? Если кого то это коробит и кому то это не нравится, то у меня для вас новость - вы мрази и предатели) Можете пи*довать на заграничные курорты и не возвращаться
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28k
Владимир 3 часа назад
Вообще то я сейчас нахожусь на Черном Море, работа у меня тут, и третий день работаю как раз возле Туапсе. И я такого нифига не слышу. Если только вечером в некоторых кафе или барах.
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31k
Fat Lynx 3 часа назад
Если не пи-з-де-шь, то смахивает на троллинг с целью за-е-ба-ть всех вокруг...
Хотя, может и как в пословице:
- Заставь дурака молиться...
- Хуже дурака только дурак инициативный...
и т.д.
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403
Карл GROMOZEKA Час назад
МК тоже либерастня?

Вечером посмотри новости по Россия 24 увидишь и услышишь сам.

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265
LEXXA99 Карл 41 минуту назад
МК - однозначно с либеральными наклонностями..
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265
LEXXA99 GROMOZEKA 40 минут назад
Либерасты - знатные любители вбросов...
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1k
Мурчелло 3 часа назад
Правильно делают.
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