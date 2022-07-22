"Жизнь за царя": на пляжах в Туапсе туристам включают патриотические песни и сообщения о спецоперации

Туристы, отдыхающие на пляже в Туапсе, е только отдохнули, но и преисполнились патриотическим духом. Виной всему громкоговорители, в которых звучали речи, славящие Вооружённые Силы РФ и патриотические песни. Можно было послушать отрывки из оперы "Иван Сусанин" или "Жизнь за царя", а также патриотические песни Олега Газманова.
Из динамиков на пляже доносился женский и мужской голос. Дикторы вещают о том, что туристы должны не забывать о спецоперации Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Туристов призывают "в эти мирные летние дни" помнить "о солдатах и офицерах, которые, не жалея себя, выполняют боевые задачи нашей великой родины".
"Друзья, давайте морально поддержим наших защитников. Пусть знают, что мы их очень ждем живыми и здоровыми!" – говорит диктор.
Далее звучат "патриотические песни", вроде "Славься" на музыку Михаила Глинки из оперы "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин") – со второго куплета: "Славься, славься, ты, Русь моя. Славься ты, русская наша земля" (в первом куплете, как известно, восхваляется правитель: "Славься, славься, наш русский Царь! Господом данный нам Царь-Государь!"), сообщает MK.RU.
Как выяснилось, таким образом "курорты выражают свою поддержку солдатам и офицерам Вооруженных сил России". Также сообщается, что в акции участвуют не только пляжи, но и пансионаты, аквапарки и ТЦ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В баре при отеле играла современная «музыка».
И среди прочих помоев звучала песенка со словами «еду в Анталию, проветрить гениталии».
Так вот я лучше бы Глинку послушал, чем это «творение»
Это я к плачущим про пропоганду!
Надо с чего-то начинать.
Глинка с Газмановым - не самый худший вариант...
PS с другой стороны на пляже и так шумно, любая музыка - нафиг. ИМХО
мне втирали про ленина...
Вот и кавалерия из дурдома подтянулась
Болезный, покажи мне где в моем комментарии есть хоть слово про запрет и разрешение вещания на Фишках?
Мамуле тоже уже пожаловался?
Ну не плачь, не надо)))
@Модератор Fishki.net
А можно жаловаться на тупые выводы и подстрекательство?
Дядюшка Ау вполне подходит
Хотя, может и как в пословице:
- Заставь дурака молиться...
- Хуже дурака только дурак инициативный...
и т.д.
Но т.к. либерахам больше писать не о чем, они, как обычно, пытаются из мухи слона надуть
Вечером посмотри новости по Россия 24 увидишь и услышишь сам.
Где я писал о том, что новость неправдива?