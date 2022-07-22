"Жизнь за царя": на пляжах в Туапсе туристам включают патриотические песни и сообщения о спецоперации

Туристы, отдыхающие на пляже в Туапсе, е только отдохнули, но и преисполнились патриотическим духом. Виной всему громкоговорители, в которых звучали речи, славящие Вооружённые Силы РФ и патриотические песни. Можно было послушать отрывки из оперы "Иван Сусанин" или "Жизнь за царя", а также патриотические песни Олега Газманова.