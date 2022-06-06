На пляже кабан укусил загоравшую женщину

Для этой женщины посещение пляжа в Коста-дель-Соль (Испания) закончилось визитом в больницу.
Не только сама 67-летняя дама, получившая необычную травму, но и остальные люди на пляже были несколько шокированы при виде кабана, который вылез из моря и принялся носиться по берегу. Животное заметили в море экипажи нескольких лодок, после чего они предупредили дежуривших на пляже спасателей. Но даже несмотря на это кабан оказался неуловимым, плюс умудрился укусить ничего не подозревавшую загоравшую женщину.
Есть мнение, что кабан явился из природного парка Серра-Гелада, вот только его теперешнее местонахождения неизвестно, ведь он скрылся с пляжа. Что же касается жертвы нападения дикого животного, то врачи оказали даме необходимую помощь — обработали незначительную рану на ноге и назначили курс антибиотиков.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Стая белок гонится за человеком с орехами
- Медведица следит из леса, что малыши творят на дороге
- Гости ресторана умилились, увидев собаку и хозяина за ужином
- Ящерица, жившая в темном подвале, теперь путешествует по миру
- Во время родео бык сбежал с арены, ранив нескольких зрителей