На пляже кабан укусил загоравшую женщину

Не только сама 67-летняя дама, получившая необычную травму, но и остальные люди на пляже были несколько шокированы при виде кабана, который вылез из моря и принялся носиться по берегу. Животное заметили в море экипажи нескольких лодок, после чего они предупредили дежуривших на пляже спасателей. Но даже несмотря на это кабан оказался неуловимым, плюс умудрился укусить ничего не подозревавшую загоравшую женщину.



