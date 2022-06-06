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На пляже кабан укусил загоравшую женщину

На пляже кабан укусил загоравшую женщину

Автор:
06 июня 2022 11:23
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кабан   пляж   укус   фото   
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Для этой женщины посещение пляжа в Коста-дель-Соль (Испания) закончилось визитом в больницу.

Не только сама 67-летняя дама, получившая необычную травму, но и остальные люди на пляже были несколько шокированы при виде кабана, который вылез из моря и принялся носиться по берегу. Животное заметили в море экипажи нескольких лодок, после чего они предупредили дежуривших на пляже спасателей. Но даже несмотря на это кабан оказался неуловимым, плюс умудрился укусить ничего не подозревавшую загоравшую женщину.



Есть мнение, что кабан явился из природного парка Серра-Гелада, вот только его теперешнее местонахождения неизвестно, ведь он скрылся с пляжа. Что же касается жертвы нападения дикого животного, то врачи оказали даме необходимую помощь — обработали незначительную рану на ноге и назначили курс антибиотиков.


Источник:

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Метки: видео   животные   кабан   пляж   укус   фото   
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5  комментариев
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23k
Сибиряк Час назад
В России его бы пожарили с съели после этого прямо на пляже сами укушенные
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14k
Сергей 23 секунды назад
Ссылка youtu.be
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4k
Kozlodoev 23 минуты назад
Мужик помле смерти и перерождения отомстил своей бывшей. Какие ещё доказательства реинкарнации вам нужны?
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10k
Vacony Час назад
похож на беженца с Украины...
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