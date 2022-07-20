FISHKINET
Сообщество RealFishki 642 поста • 50 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Откуда взялся итальянский язык, если римляне говорили на латыни

Откуда взялся итальянский язык, если римляне говорили на латыни

Автор:
20 июля 2022 18:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   италия   лингвистика   путешествия   
729
4
Сегодня латынь скорее "мёртвый" язык, нежели употребляемый в обиходе. А в великом Риме разговаривали именно на нём. Сегодня он используется только при богослужении в Римско-католический церкви.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Прошлое   интересное   история   италия   лингвистика   путешествия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Corvus Corax 50 минут назад
Хорошо, но очень уж коротко по теме.. и как вульгарную латынь толерантненько перевели... ))) Кстати, "вульгарный" в латыни имеет несколько иное значение, чем в русском... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Shtoppi 24 минуты назад
<<Сегодня он используется только при богослужении в Римско-католический церкви.>>
Почему же только там? Сатанисты тоже на своих сборищах заклинания на нем зачитывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Типа, и медицина обходится без латыни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
avix 37 минут назад
Кстати, именно латинский язык наиболее близок к современному испанскому. Я знаю испанский и с этим знанием, при некотором желании с обеих сторон могу разговаривать с итальянцами и португальцами. Большая часть надписей при этом вообще понятны, тексты читать, скорее нет, чем да. Нужно сильно напрячься, чтобы угадать. А вот с французами полный капец, хотя вроде тоже романский. Мы друг друга просто не понимаем, даже при очень сильном желании. Так что, романская группа довольно-таки различается. Кстати, довольно забавно с Гарри Поттером - почти все заклинания перекликаются с романской группой языков и вполне себе переводятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 53 минуты назад
Латынь, как индоевропейский язык, по своему свою наиболее близок к славянским языкам. Умер этот язык потому, что простому народу не разрешали на нем разговаривать. Почему? Потому что тогда та власть так решила. Неужели современная история это не доказывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114056



Другие посты автора
Популярное в сообществах
70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить
70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить
Улыбательно: убойные истории о подругах
Улыбательно: убойные истории о подругах
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Николай II прикалываться изволит
Николай II прикалываться изволит
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
В московских парках будет жарко
В московских парках будет жарко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
21 век на дворе

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#Разное#факты#аварии#СССР#Приколы#Россия#Еда
#Юмор#подборка#интересное#автомобили#фотографии#дтп#автомир#Жизнь#маразм#истории
#животные#люди#интересно#забавно#в мире#картинки#Ynews#природа#дети#Прошлое
В московских парках будет жарко В московских парках будет жарко Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" "Тифозная Мэри" и её ужасная жизнь "Тифозная Мэри" и её ужасная жизнь Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Почему Лужков мост называется именно так Почему Лужков мост называется именно так Жизнь забытого спортсмена Сергея Уточкина Жизнь забытого спортсмена Сергея Уточкина

На что жалуетесь?

Вернуться