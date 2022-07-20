Откуда взялся итальянский язык, если римляне говорили на латыни

729
4
Сегодня латынь скорее "мёртвый" язык, нежели употребляемый в обиходе. А в великом Риме разговаривали именно на нём. Сегодня он используется только при богослужении в Римско-католический церкви.
Слово "латынь" произошло от названия исторической области - Лаций. Это регион, где жили будущие римляне и тогда в I тысячелетии до н.э., местное племя называли латинами.
Рим был столицей области и когда латины успешно разгромили соседей и привели их в одно целое, новое государство стало называться Римским царством. Но язык остался племенной - латинский.
Рим был столицей области и когда латины успешно разгромили соседей и привели их в одно целое, новое государство стало называться Римским царством. Но язык остался племенной - латинский.
Распространялось римское влияние и вместе с ним и латинский язык. В имперских провинциях латынь претерпела изменения и появилась, так называемая, "народная латынь" - разговорная форма языка. Коренные латиняне называли её языком плебеев, но уже во II веке н.э. sermo vulgaris стал главным и постепенно вытеснил классический вариант.
Вся группа современных романских языков (страны Западной Европы) сформировалась на основе именно той самой народной латыни.
Вся группа современных романских языков (страны Западной Европы) сформировалась на основе именно той самой народной латыни.
После того как Западная Римская империя пала в Италии настали непростые времена. Практически в каждом углу экс-империи стал создаваться собственный диалект народной латыни. То же самое случилось и в Апеннинах. Сицилийский, неаполитанский, ломбардский и остальные.
Наречия были похожи, как схожи белорусский, русский и украинский языки, но это уже была не латынь. Не было политической целостности, не было какого-то общего знаменателя.
Наречия были похожи, как схожи белорусский, русский и украинский языки, но это уже была не латынь. Не было политической целостности, не было какого-то общего знаменателя.
Итальянский стал зарождаться в 14 веке. Это было связано с общим культурным расцветом, с произведениями Боккаччо, Данте и Петрарки.
Все они были из Флоренции и писали они на флорентийском (тосканском) языке. Их работы стали очень популярны в Италии и поэтому тосканский язык стал каноничным. А когда в 19 веке Италия объединилась, то литературный тосканский стал языком государственным. Вот так и появился итальянский, который мы знаем.
Все они были из Флоренции и писали они на флорентийском (тосканском) языке. Их работы стали очень популярны в Италии и поэтому тосканский язык стал каноничным. А когда в 19 веке Италия объединилась, то литературный тосканский стал языком государственным. Вот так и появился итальянский, который мы знаем.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Короткие истории о попутчиках
- Британка подумала, что в саду лежит шланг - пока тот не пошевелился
- Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох (часть 2)
- Улыбательно: убойные истории о подругах
- В Китае хозяин выбросил собаку из машины на оживлённой дороге
Новости партнёров
Почему же только там? Сатанисты тоже на своих сборищах заклинания на нем зачитывают.
А так действительна, итальянский наиболее схож с латынью и по мне реально наиболее легок для нас в изучение ,по сравнению с немецким, английским или французским .