Откуда взялся итальянский язык, если римляне говорили на латыни

Итальянский стал зарождаться в 14 веке. Это было связано с общим культурным расцветом, с произведениями Боккаччо, Данте и Петрарки.

Все они были из Флоренции и писали они на флорентийском (тосканском) языке. Их работы стали очень популярны в Италии и поэтому тосканский язык стал каноничным. А когда в 19 веке Италия объединилась, то литературный тосканский стал языком государственным. Вот так и появился итальянский, который мы знаем.