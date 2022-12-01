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Что означает "Изя" в имени "Изяслав"

Что означает "Изя" в имени "Изяслав"

Автор:
01 декабря 2022 14:39
Сообщество : RealFishki
Метки: имена   интересное   история   лингвистика   личности   язык   
1995
4
Это непривычное имя и, кстати, с еврейским Изей нет ничего общего. Равно как и с английским easy ("легкий").

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Метки: имена   интересное   история   лингвистика   личности   язык   
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19  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад
Изя - берущий. Таки вот все встало на свои места...
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5k
Hugo_RnD 23 минуты назад
это да... даже у Газманова есть песня про "Эскадрон миноносцев шальных"...
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985
Вир Норин Полчаса назад
:)
Ссылка www.youtube.com
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40k
jonnyD 45 минут назад
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16k
Поручик Час назад
"...эскадронный миноносец"©

ЭСКАДРЕННЫЙ, бл.дь, а не "эскадронный"! Перечитывайте посты перед размещением!
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Изя, он и есть Изя. Что тут еще говорить.
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16k
Александр 2 часа назад
Получается просто Изя, это берущий или отбиратель?
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1k
ChePaev 2 часа назад
Еврейское "Изя" -это Изергиль
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