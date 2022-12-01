Что означает "Изя" в имени "Изяслав"

1995
4
Это непривычное имя и, кстати, с еврейским Изей нет ничего общего. Равно как и с английским easy ("легкий").
Изяслав - это старинное древнерусское княжеское имя, которое было родовым для многих Рюриковичей. Есть и его женский вариант - Изяслава. А первый известный князь Изяслав Владимирович правил в Полоцке около XI-го века н.э.
Но он был не единственным Изяславом.
Как и многие древнерусские аристократические имена это имя состоит из двух частей. Ну понятно, что вторая часть - Слава. А вот первая - от старорусского глагола "изяти" - в переводе на современный язык "взять, изъять". То есть Изяслав - это берущий славу.
Как и многие древнерусские аристократические имена это имя состоит из двух частей. Ну понятно, что вторая часть - Слава. А вот первая - от старорусского глагола "изяти" - в переводе на современный язык "взять, изъять". То есть Изяслав - это берущий славу.
Это имя было популярно среди русских княжей до времён татаро-монгольского нашествия. После этого в XIII-XIV веках оно постепенно вышло из употребления среди аристократов. Один из последних известных его носителей - Изяслав Ярославич, который правил в Волыни в 1190-х годах.
Интересно, что в XIX-м веке, когда возродились другие старорусские имен вроде Святослава, Владислава или Ярослава имя Изяслав оказалось забытым. Не исключено, что из-за первого слога - "Изя". И сегодня его практически не встретить в обиходе. Но есть несколько населённых пунктов с таким названием. В конце XVIII-го столетия "Изяславом" назвали линейный корабль русского флота, а в начале XX-го - эскадронный миноносец.
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Метки: имена интересное история лингвистика личности язык
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ЭСКАДРЕННЫЙ, бл.дь, а не "эскадронный"! Перечитывайте посты перед размещением!
Вот и с "Изей" - та же фигня: зависит от того, по какую сторону ты от прилавка ломбарда