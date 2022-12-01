Что означает "Изя" в имени "Изяслав"

Но он был не единственным Изяславом.

Как и многие древнерусские аристократические имена это имя состоит из двух частей. Ну понятно, что вторая часть - Слава. А вот первая - от старорусского глагола "изяти" - в переводе на современный язык "взять, изъять". То есть Изяслав - это берущий славу.