Эти слова звучат так же, как и тысячу лет назад

Лексикограф Макс Фасмер отмечает, что слово "жизнь" сохранилось в неизменном виде ещё со старославянских времен.

Самым изученным памятником древнерусской литературы является "Слово о полку Игореве", написанное неизвестным автором в конце 12 века. Сотрудники Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН) совместно с коллегами из Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН подготовили к изданию «Лингвистический словарь-справочник по "Слову о полку Игореве", который был опубликован под редакцией известных ученых: Д. С. Лихачева, Б. Л. Богородского и О. В. Творогова.

И если ориентироваться на этот словарь, то и тысячу лет "слово" жизнь обозначало не только существование кого-либо, но и уровень материального достатка.