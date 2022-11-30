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Эти слова звучат так же, как и тысячу лет назад

Эти слова звучат так же, как и тысячу лет назад

Автор:
30 ноября 2022 16:22
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   интересное   книги   лингвистика   перемены   речь   язык   
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Язык - подвижная конструкция и слова трансформируются с годами, заимствуя многое из других наречий. Но есть некие слова, которые так и остались неизменными.
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Метки: Прошлое   интересное   книги   лингвистика   перемены   речь   язык   
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2  комментария
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Виктор Глущенко 40 минут назад
Слово могло быть заимствовано из санскрита
Афтырь наверно не знает откуда произошел санскрит . Это все равно что сказать - дедушка взял много генов от внука .
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