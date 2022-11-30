Эти слова звучат так же, как и тысячу лет назад

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Язык - подвижная конструкция и слова трансформируются с годами, заимствуя многое из других наречий. Но есть некие слова, которые так и остались неизменными.
Наверное самые важные слова не нужно менять. Вот уже больше 10 веков самые главные слова в русском языке не меняются.
Смерть
По мнению большинства лингвистов в современном русском языке слово "смерть" появилось от старославянского "съмрьть.
Причём, в древнерусском она и звучала так же, и означала то же, что и сейчас: конец жизни, прекращение существования или деятельности.
Причём, в древнерусском она и звучала так же, и означала то же, что и сейчас: конец жизни, прекращение существования или деятельности.
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Небо
Макс Фасмер указывает, что старославянском и в древнерусском языках это слово было полностью идентично современному русскому. Вот только форма множественного числа "небеса" считается устаревшей.
Слово могло быть заимствовано из санскрита, ведь в ведических текстах nаbhas означает "небо", а также "туман" и "пар", что даёт нам некую аллюзию с облаками, которые тоже представляют собой конденсированную воду.
Слово могло быть заимствовано из санскрита, ведь в ведических текстах nаbhas означает "небо", а также "туман" и "пар", что даёт нам некую аллюзию с облаками, которые тоже представляют собой конденсированную воду.
Жизнь
Лексикограф Макс Фасмер отмечает, что слово "жизнь" сохранилось в неизменном виде ещё со старославянских времен.
Самым изученным памятником древнерусской литературы является "Слово о полку Игореве", написанное неизвестным автором в конце 12 века. Сотрудники Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН) совместно с коллегами из Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН подготовили к изданию «Лингвистический словарь-справочник по "Слову о полку Игореве", который был опубликован под редакцией известных ученых: Д. С. Лихачева, Б. Л. Богородского и О. В. Творогова.
И если ориентироваться на этот словарь, то и тысячу лет "слово" жизнь обозначало не только существование кого-либо, но и уровень материального достатка.
Самым изученным памятником древнерусской литературы является "Слово о полку Игореве", написанное неизвестным автором в конце 12 века. Сотрудники Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН) совместно с коллегами из Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН подготовили к изданию «Лингвистический словарь-справочник по "Слову о полку Игореве", который был опубликован под редакцией известных ученых: Д. С. Лихачева, Б. Л. Богородского и О. В. Творогова.
И если ориентироваться на этот словарь, то и тысячу лет "слово" жизнь обозначало не только существование кого-либо, но и уровень материального достатка.
Солнце
Небесному светилу с самых древних времён поклонялись представители многих народов. Славяне с ним связывали языческого бога Ярило. Слово "солнце" в старославянских текстах писалось как "слъньце".
Земля
Это слово произошло от старославянского "землѩ", а древнерусском языке оно писалось и звучало одинаково и означало то же самое, что и сейчас.
Славяне этого слово обожествляли, а одной из богинь языческого пантеона была "Мать - Сыра Земля", которая как раз считалась прародительницей всего живого.
Славяне этого слово обожествляли, а одной из богинь языческого пантеона была "Мать - Сыра Земля", которая как раз считалась прародительницей всего живого.
Вода
Славяне считали, что у воды есть магическая сила и не случайно ведь среди народных обычаев и традиций, связанных с ней. Её заговаривают, ей очищаются.
Макс Фасмер связывал происхождение данного слова с древнеиндийской лексемой udakаm, образованной от корня uda, учитывая схожее звучание и значение.
Макс Фасмер связывал происхождение данного слова с древнеиндийской лексемой udakаm, образованной от корня uda, учитывая схожее звучание и значение.
Мать
Это слово настолько древнее, что времени точного его происхождения никто не знает. Большинство лингвистов считают, что лексема "мать" возникла ещё в каменном веке из лепета малышей. "Этимологический словарь русского языка" указывает, что в основе данного слова лежит слог mа, который часто повторяется в детской речи.
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Метки: Прошлое интересное книги лингвистика перемены речь язык
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Афтырь наверно не знает откуда произошел санскрит . Это все равно что сказать - дедушка взял много генов от внука .