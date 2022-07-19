Драматическое видео: слониху и её детёныша спасли из канализации в Таиланде

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Группа ветеринаров, сотрудников национального парка и волонтеров, спасали слонёнка, упавшего в люк, и его мать-слониху в национальном парке Кхауяй в провинции Накхоннайок, Таиланд.
Слоны, живущие в национальном парке попали в беду, ведь мать-слониха и её детёныш провалились в яму.
Спасателям сразу же пришлось нелегко, так как мамаша не жаждала сотрудничать и лишь пыталась защитить своё чадо от людей.
Пришлось успокоить слониху транквилизатором, но это создало дополнительную проблему — упавшее животное ударилось головой и потеряло сознание.
После этого неравнодушным людям нужно было как вытащить животных, так и привести взрослую слониху в чувство.
Мать и слонёнок вместе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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