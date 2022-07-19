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Драматическое видео: слониху и её детёныша спасли из канализации в Таиланде

Драматическое видео: слониху и её детёныша спасли из канализации в Таиланде

Автор:
19 июля 2022 11:23
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   заповедник   слон   слоненок   слониха   спасение   
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Группа ветеринаров, сотрудников национального парка и волонтеров, спасали слонёнка, упавшего в люк, и его мать-слониху в национальном парке Кхауяй в провинции Накхоннайок, Таиланд.

Источник:

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Метки: видео   дикие животные   заповедник   слон   слоненок   слониха   спасение   
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