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Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни

Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни

Автор:
20 июля 2022 15:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Что то пошло не так   американская история ужасов   и такое бывает   несчастный случай   отсутствие мозгов   пошло не по плану   розыгрыш   
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В британском городе Карлайл (графство Камбрия) произошел несчастный случай: 36-летний мужчина, будучи изрядно навеселе, пытался разыграть свою невесту после совместного просмотра "Американской истории ужасов", но случайно повесился по-настоящему. Согласитесь, тут очень к месту будет фраза "Что-то пошло не так".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Что то пошло не так   американская история ужасов   и такое бывает   несчастный случай   отсутствие мозгов   пошло не по плану   розыгрыш   
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11  комментариев
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69k
Доктор Джонс 3 часа назад
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10k
Hunson Abadeer 6 минут назад
как можно быть таки талпайопом
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932
Pterocactus 20 минут назад
Правильно. Вовремя самовыпилился. Таким уродам плодиться нельзя.
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19k
nobody® Час назад
Он любил "Один дома", а тут ужасы с Маколеем Калкиным, девка заставила. Не выдержал.
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1k
Мурчелло Час назад
У них у обоих доовольно странные лица.Но история хорошая.Ибо хороший британец- дохлый британец.
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6k
Алексей 2 часа назад
Филипп Бернс в принципе похож)
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Филип, ты меня любишь?
- Да, Мишель!
- А ты меня сильно любишь?
- Да, Мишель!
- А ты меня очень сильно любишь?
- Да, Мишель.
- Сильно-сильно?
- Да.
- Что "да"?
- Сильно-сильно.
- Что сильно-сильно?
- Люблю сильно-сильно.
- Ну, почему из тебя это приходится вытягивать клещами? Ты меня не любишь...
- А-а-а-а-а-а-а-а.....
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6k
ron 3 часа назад
понятно, это версия девушки. Хорошо бы выслушать версию парня, жаль, что мы его не услышим)
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70k
Viktor 3 часа назад
У меня кореш тоже случайно повесился, попугать хотел - гуляли гурьбой и он потерял свой длинный, белый шарф. Шедшая сзади бабка догнала и вернула его, так вот на нём он и повесился после ссоры с подругой и самое главное на чём - на сучке в палец толщиной молодого деревца, как на зло выдержал!
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