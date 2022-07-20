Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни

Филип Бернс случайно повесился после ночной прогулки по городу. Его партнёрша рассказала, что они "немного выпили и повеселились", а затем уже дома "валяли дурака". Она добавила, что когда произошло несчастье, она подпевала телевизору, а потом обернулась и увидела, что Филип висит спиной к двери гостиной.