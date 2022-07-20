Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни

1659
4
В британском городе Карлайл (графство Камбрия) произошел несчастный случай: 36-летний мужчина, будучи изрядно навеселе, пытался разыграть свою невесту после совместного просмотра "Американской истории ужасов", но случайно повесился по-настоящему. Согласитесь, тут очень к месту будет фраза "Что-то пошло не так".
Как сообщает следствие, погибший, 36-летний Филип Бернс, пытался напугать свою подружку Мишель Делаханти-Эванс. В те выходные пара смотрела по телевизору сериал "Американская история ужасов", который, как полагают, вдохновил мистера Бернса на злополучную шутку.
Филип Бернс случайно повесился после ночной прогулки по городу. Его партнёрша рассказала, что они "немного выпили и повеселились", а затем уже дома "валяли дурака". Она добавила, что когда произошло несчастье, она подпевала телевизору, а потом обернулась и увидела, что Филип висит спиной к двери гостиной.
Женщина выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь, но прибывшие врачи уже не смогли ничего сделать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В парке дикой природы Хайленд родились восемь детенышей шотландской дикой кошки
- Пёс нашел крупнейший клад столетия
- Чемодан, вокзал, Руанда: в Великобритании готовятся к депортации первых нелегальных беженцев
- В Британском музее покажут Розеттский камень
- В Британии нашли древнее граффити с изображением фаллоса и оскорбительной надписью
Метки: Ynews Великобритания Что то пошло не так американская история ужасов и такое бывает несчастный случай отсутствие мозгов пошло не по плану розыгрыш
Новости партнёров
- Да, Мишель!
- А ты меня сильно любишь?
- Да, Мишель!
- А ты меня очень сильно любишь?
- Да, Мишель.
- Сильно-сильно?
- Да.
- Что "да"?
- Сильно-сильно.
- Что сильно-сильно?
- Люблю сильно-сильно.
- Ну, почему из тебя это приходится вытягивать клещами? Ты меня не любишь...
- А-а-а-а-а-а-а-а.....