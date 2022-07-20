Этого не могло случиться - но это все-таки случилось

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Иногда чудеса все-таки случаются, и то, чего не могло произойти ни при каких обстоятельствах, происходит прямо на наших глазах, - как, например, в этих случаях.
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"Эта рыба только что упала с неба к моим ногам на собачьей площадке — ее уронил белоголовый орлан"
"Я сделал этот снимок канадского журавля именно в тот момент, когда он был перпендикулярен мне, поэтому вы можете видеть сквозь его ноздри"
В Палермо гражданин обратился в полицейский участок, чтобы вернуть найденную на улице кредитную карту. Ее владельцем оказался Харрисон Форд
В 1943 году бомбардировщик B-17 стрелка Алана Маги был сбит зенитной артиллерией. Алан пролетел вниз 6 километров без парашюта и упал на стеклянную крышу вокзала. Он пережил падение и дожил до 84 лет
"Когда мой друг ехал по дороге, на кузов его грузовика упало дерево. Чудом оно не задело ни водителя и пассажиров в салоне, ни лошадей в прицепе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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