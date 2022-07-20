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Сообщество Удивительное рядом 374 поста • 58 подписчиков подписаться
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Этого не могло случиться - но это все-таки случилось

Этого не могло случиться - но это все-таки случилось

Автор:
20 июля 2022 09:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Очень странные дела   и так бывает   маленькие чудеса   невероятно   ничего себе   странности нашего городка   удивительно   удивительное рядом   
2736
22
Иногда чудеса все-таки случаются, и то, чего не могло произойти ни при каких обстоятельствах, происходит прямо на наших глазах, - как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Очень странные дела   и так бывает   маленькие чудеса   невероятно   ничего себе   странности нашего городка   удивительно   удивительное рядом   
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14  комментариев
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1k
xannar Час назад
В унитаз точно молния попала? (через крышу, в керамический унитаз?) Может, туда просто петарду кинули??
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25k
SerGProS 2 минуты назад
будет подниматься на ощупь
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13k
Бляяяястяще! 4 минуты назад
Молния тут не при чем.
Это интернет взорвали.
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15k
эмосурикат прямоползающий 9 минут назад
как в унитаз, который в дома, может ударить молния?
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−3
ZMEY74 13 минут назад
Со скалолаза упали очки...
Теперь он не видит преград!
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7k
Nikolay 19 минут назад
Морж в Нидерландах... Ждем крокодилов в Мурманске...
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−3
ZMEY74 19 минут назад
Впредь, пока не посмотрю сквозь ноздри журавля- спать не лягу!
О сколько нам открытий чудных готовят "Фишки", интернета дух...
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15k
Кархародон Полчаса назад
Я могу ошибаться, но если бы метеорит такого размера действительно попал бы в дом, то ни дома, ни самой женщины уже б не нашли.
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5
ginodaurini Час назад
Было бы эпичнее, если перед унитазом обуглившиеся тапки стояли бы.
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12k
котегRUS 2 часа назад
я теперь в дождь на горшок буду ходить...
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Белая Муха

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