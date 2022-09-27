Пенсионеры утеплили свой дом плющом

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Дом пенсионеров Майкла и Терезы Лай полностью укрыт плющом. Гигантское растение сделало его местной достопримечательностью, а теперь вдобавок оказалось, что оно обеспечивает отличный обогрев жилища.
Супружеская пара на пенсии нашла идеальный вариант зеленой энергии: их дом был покрыт вьющимся плющом, который заодно оказался отличным утеплителем.
Майкл и Тереза Лай, у которых насчитывается уже 25 внуков, начали растить вирджинскую лиану в своем доме на юге Лондона, когда только переехали сюда почти четыре десятилетия назад.
И хотя эксперты-садоводы советуют держать быстрорастущее растение под контролем, супруги довольствовались тем, что позволяли ему расти, лишь изредка приглашая родственника обрезать листья, закрывающие окна дома.
Майкл и Тереза Лай, у которых насчитывается уже 25 внуков, начали растить вирджинскую лиану в своем доме на юге Лондона, когда только переехали сюда почти четыре десятилетия назад.
И хотя эксперты-садоводы советуют держать быстрорастущее растение под контролем, супруги довольствовались тем, что позволяли ему расти, лишь изредка приглашая родственника обрезать листья, закрывающие окна дома.
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Гигантское растение стало чем-то вроде местной достопримечательности в Бромли, на юго-востоке Лондона. Люди регулярно останавливаются возле него, чтобы сфотографироваться.
Но пара говорит, что у него есть и практическое назначение — согревать дом зимой. «Оно действует как естественная теплоизоляция», — утверждает 75-летний Майкл. «От нее и красиво, и тепло, - добавляет 72-летняя тереза. - Зайди в любую из комнат - там тепло. Зимой нам жарко. Моя дочь приходит и говорит: «Ты включила отопление?» Я говорю: «Нет, конечно, у нас нет отопления».
Правда, жалуетсяМайкл, лианы недостаточно, чтобы компенсировать рост стоимости топлива. «Я все равно боюсь счетов за газ и электричество», — признается он.
Родители пятерых детей купили дом за 24 000 фунтов стерлингов в 1984 году. Он, как говорят, восходит к 1928 году. Вирджинскую лиану здесь посадили еще при прежних хозяевах. По легенде, это сделал кто-то из королевской семьи. Тогда в лианах были все дома в районе, а дом Терезы и Майкла, который некоторое время стоял покинутывм, лиана атаковала изнутри. «Она разрослась в одной из спален, где вандалы разбили окна», — вспоминает Тереза.
Но пара говорит, что у него есть и практическое назначение — согревать дом зимой. «Оно действует как естественная теплоизоляция», — утверждает 75-летний Майкл. «От нее и красиво, и тепло, - добавляет 72-летняя тереза. - Зайди в любую из комнат - там тепло. Зимой нам жарко. Моя дочь приходит и говорит: «Ты включила отопление?» Я говорю: «Нет, конечно, у нас нет отопления».
Правда, жалуетсяМайкл, лианы недостаточно, чтобы компенсировать рост стоимости топлива. «Я все равно боюсь счетов за газ и электричество», — признается он.
Родители пятерых детей купили дом за 24 000 фунтов стерлингов в 1984 году. Он, как говорят, восходит к 1928 году. Вирджинскую лиану здесь посадили еще при прежних хозяевах. По легенде, это сделал кто-то из королевской семьи. Тогда в лианах были все дома в районе, а дом Терезы и Майкла, который некоторое время стоял покинутывм, лиана атаковала изнутри. «Она разрослась в одной из спален, где вандалы разбили окна», — вспоминает Тереза.
Майкл и Тереза выгнали лиану из дома, но Фотографии дома часто попадают в социальные группы Facebook*, где люди с любовью отзываются о местной достопримечательности. Майкл рассказывает, что люди регулярно останавливают свои машины или гуляют, чтобы сфотографировать дом.
«Каждую неделю кто-нибудь останавливается, - рассказывает Майкл. — На днях была дама, которая долго фотографировала наш дом. Я сказал: «По фунту за фото!». Она даже испугалась, но я сказал: «Я просто шучу, не волнуйтесь».
«А еще она спросила: «Разве у вас по комнате не ползают муравьи?», - говорит Майкл. - И я сказал: «Нет, жена спит с открытым ртом, так что, если и есть, они достаются ей».
«Каждую неделю кто-нибудь останавливается, - рассказывает Майкл. — На днях была дама, которая долго фотографировала наш дом. Я сказал: «По фунту за фото!». Она даже испугалась, но я сказал: «Я просто шучу, не волнуйтесь».
«А еще она спросила: «Разве у вас по комнате не ползают муравьи?», - говорит Майкл. - И я сказал: «Нет, жена спит с открытым ртом, так что, если и есть, они достаются ей».
* Запрещены в РФ
Источник: — переведено специально для fishki.net
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