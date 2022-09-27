Пенсионеры утеплили свой дом плющом

Гигантское растение стало чем-то вроде местной достопримечательности в Бромли, на юго-востоке Лондона. Люди регулярно останавливаются возле него, чтобы сфотографироваться.

Но пара говорит, что у него есть и практическое назначение — согревать дом зимой. «Оно действует как естественная теплоизоляция», — утверждает 75-летний Майкл. «От нее и красиво, и тепло, - добавляет 72-летняя тереза. - Зайди в любую из комнат - там тепло. Зимой нам жарко. Моя дочь приходит и говорит: «Ты включила отопление?» Я говорю: «Нет, конечно, у нас нет отопления».

Правда, жалуетсяМайкл, лианы недостаточно, чтобы компенсировать рост стоимости топлива. «Я все равно боюсь счетов за газ и электричество», — признается он.

Родители пятерых детей купили дом за 24 000 фунтов стерлингов в 1984 году. Он, как говорят, восходит к 1928 году. Вирджинскую лиану здесь посадили еще при прежних хозяевах. По легенде, это сделал кто-то из королевской семьи. Тогда в лианах были все дома в районе, а дом Терезы и Майкла, который некоторое время стоял покинутывм, лиана атаковала изнутри. «Она разрослась в одной из спален, где вандалы разбили окна», — вспоминает Тереза.