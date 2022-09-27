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Пенсионеры утеплили свой дом плющом

Пенсионеры утеплили свой дом плющом

Автор:
27 сентября 2022 13:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: дом   и так бывает   нестандартный обогреватель   пенсионеры   плющ   польза растений   удивительное рядом   утепление   
376
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Дом пенсионеров Майкла и Терезы Лай полностью укрыт плющом. Гигантское растение сделало его местной достопримечательностью, а теперь вдобавок оказалось, что оно обеспечивает отличный обогрев жилища.
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* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   и так бывает   нестандартный обогреватель   пенсионеры   плющ   польза растений   удивительное рядом   утепление   
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12  комментариев
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1k
ChePaev 4 часа назад
да никаким обогревом этот плющ не обладает не надо п...дть, осенью он вянет и сбрасывает листья, чем он обгревать будет?? разве что собрать сухие плети и их сжечь в печке??? а вот от солнца и прогрева дома от жары летом, даже очень хорошо защищает.
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405
Rom 7 минут назад
Греть не будет, а вот дом гнить прекрасно будет )
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1k
Sergius SPb 11 минут назад
Плющ для Британии и Ирландии что-то вроде национального растения, вроде нашей крапивы или подорожника. Этот пющ у них везде растет, на домах, деревьях, столбах.
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11k
.Атеист. 3 часа назад
Не, всего хорошо в меру. Проредить и будет и зелено и "экологично" и симпатично. Но это уже перебор. Как тут говорят, хана дому и привет плесени, согласен со всеми. У нас в городе есть домик с лианой, но покрыта одна сторона дома и не плотно -вид классный! Я бы на их месте не радовался, а быстро бы проредил чуть, фотки фотками, но домику реально хана будет скоро.
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11k
Kostick 4 часа назад
летом соглашусь, толк будет. зимой же, да в сыром климате наглии? влага вся в хату попрёт.. брр..
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8k
Борис Карабанов 4 часа назад
Пропал дом.
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