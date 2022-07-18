30 архитектурных причуд со всего мира

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Мир полон удивительно странной и невероятно красивой архитектуры, и интернет-сообщество Bizarre Buildings («Причудливые здания») документирует лучшие её примеры. Конечно, некоторые из этих строений выглядят крайне непрактично для тех, кто внутри… но они по-настоящему впечатляют.
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2. Альпийское убежище времен Первой мировой войны, расположенное на высоте 2760 метров, Монте-Кристалло, Италия
3. Паб "Скрюченный домишко" был построен в Южном Стаффордшире (Англия) в 1765 году поверх шахты и со временем просел с одной стороны. Войти туда трезвым — это уже задача не из простых, а выбраться наружу пьяным — ещё труднее
5. Хадльгримскиркья: лютеранская церковь в Рейкьявике, Исландия. Введена в эксплуатацию в 1937 году и завершена в 1986 году
15. Овчарня Colin’s Barn, Чедглоу, Англия. В течение 11 лет владелец добавлял пристройки к зданию, в том числе жилье для себя
Источник: — переведено специально для fishki.net
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