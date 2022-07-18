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30 архитектурных причуд со всего мира

30 архитектурных причуд со всего мира

Автор:
18 июля 2022 17:43
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   дизайн   необычные дома   необычные здания   причудливые   странные дома   уникальная архитектура   уникальные строения   
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Мир полон удивительно странной и невероятно красивой архитектуры, и интернет-сообщество Bizarre Buildings («Причудливые здания») документирует лучшие её примеры. Конечно, некоторые из этих строений выглядят крайне непрактично для тех, кто внутри… но они по-настоящему впечатляют.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дизайн   необычные дома   необычные здания   причудливые   странные дома   уникальная архитектура   уникальные строения   
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kalinser 3 часа назад
https://old.fishki.net/4189724-35-strannyh-i-prekrasnyh-zdanij-so-vsego-mira.htmlhttps://old.fishki.net/4189724-35-strannyh-i-prekrasnyh-zdanij-so-vsego-mira.html
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