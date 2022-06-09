Конкурс дизайна небоскрёбов выбрал лучшие проекты

А это «Небоскрёб Adobe Farm», здание сельскохозяйственного назначения, которое также получило почётную грамоту. Оно было разработано в Швеции командой из семи человек, вот они: Хамидреза Эсмаилназари, Хосейн Мосави, Амир Хоссейн Саиди Маджд, Хоссейн Амери, Хоссейн Аршади Суфиани, Али Джамали и Марьям Бахарванди.



Небоскрёб планируется построить в Исфахане, городе посреди пустыни в Иране, расположенном на северном берегу реки Заянде. Дизайн вдохновлен голубятнями, которые традиционно использовались в этом районе для создания удобрения из птичьих фекалий. Точно так же Adobe Farm Skyscraper будет содержать тысячи отверстий, которые служат домами для голубей и местами для гидропонных растений. Фермеры будут иметь доступ к ним через специальные коридоры в центре сооружения.



Более того, говорят, что тени, которые создает небоскрёб, защитят фермеров и их урожай от солнца. «Это обеспечит больше подходящих часов в году для ведения сельского хозяйства и поможет фермерам Исфахана выжить в эту эпоху», — считают авторы проекта.