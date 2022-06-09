Конкурс дизайна небоскрёбов выбрал лучшие проекты

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Объявлены победители ежегодного конкурса на лучший небоскрёб. Американский журнал по архитектуре и дизайну Evolo проводит престижный конкурс с 2006 года. В этом году жюри выбрало более 400 футуристических проектов небоскрёбов, но наиболее впечатлившие их работы были посвящены таким темам, как глобальное потепление, стихийные бедствия и перенаселение.
Среди самых захватывающих проектов были устойчивый небоскрёб, предназначенный для пчёл, башня, построенная внутри гигантской шахты в Австралии, и причудливое высотное здание, в котором размещаются «летающие» жилые дома.
Первое место заняла концепция небоскрёба южнокорейских дизайнеров Ким Гён Чжун, Мин Ён Ги и Ю Сан Гу. Их проект предлагает использовать небоскрёбы для изменения погодных условий, чтобы улучшить глобальный климатический кризис и остановить опустынивание, повышение температуры и стихийные бедствия.
Ниже представлены все яркие победители и финалисты.
Первое место заняла концепция небоскрёба южнокорейских дизайнеров Ким Гён Чжун, Мин Ён Ги и Ю Сан Гу. Их проект предлагает использовать небоскрёбы для изменения погодных условий, чтобы улучшить глобальный климатический кризис и остановить опустынивание, повышение температуры и стихийные бедствия.
Ниже представлены все яркие победители и финалисты.
Португальский дизайнер Мохаммад Пирдавари был вдохновителем этого проекта — «Парящее гнездо», получившего почётную грамоту конкурса. Концепция небоскрёба представляет собой «ангар» для жилых «летучих кораблей» (юнитов), похожих на самолёты с шасси авиационного типа.
По словам дизайнера, летающие юниты могут преодолевать определённое расстояние, как небольшой самолёт или вертолёт, но должны периодически возвращаться в гнездо для подзарядки. Зарядка предполагается от солнечных батарей фасада, а также от подключённого гнезда [небоскрёба]. Дизайнер описывает сам небоскрёб как вертикальный, энергонезависимый садово-жилой комплекс.
По словам дизайнера, летающие юниты могут преодолевать определённое расстояние, как небольшой самолёт или вертолёт, но должны периодически возвращаться в гнездо для подзарядки. Зарядка предполагается от солнечных батарей фасада, а также от подключённого гнезда [небоскрёба]. Дизайнер описывает сам небоскрёб как вертикальный, энергонезависимый садово-жилой комплекс.
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А это «Городской хлоропласт», небоскрёб, который поглощает углекислый газ и превращает его в крахмал, сокращая таким образом выбросы CO2. Энергия, необходимая для работы оборудования, будет поступать от большой солнечной панели на крыше. Здание, спроектированное в Китае Кайю Ченом, Юн Лином, Цзыи Ли и Чжипэн Тао, получило почётную грамоту.
Китайский дизайнер Сюэер Ван предлагает построить это сооружение на Маршалловых островах, в стране в центральной части Тихого океана, чтобы защитить коренное население от утечки радиоактивных материалов из почвы. Когда-то Маршалловы острова были идиллическим тропическим раем, но затем на них было сброшено более 60 ядерных бомб во время испытаний, проведенных Соединенными Штатами в период с 1946 по 1958 год. Местные жители были вынуждены бежать, и десятилетия спустя земля всё ещё заражена.
Проект представляет собой систему переработки радиоактивных материалов, основанную на способности определённых грибов и растений поглощать радиоактивные материалы и производить органические вещества и энергию. Таким образом можно обеспечивать чистую воду, еду и адекватную инфраструктуру для жителей. Проект отмечен почётной грамотой.
Проект представляет собой систему переработки радиоактивных материалов, основанную на способности определённых грибов и растений поглощать радиоактивные материалы и производить органические вещества и энергию. Таким образом можно обеспечивать чистую воду, еду и адекватную инфраструктуру для жителей. Проект отмечен почётной грамотой.
Архитекторы Марцин Китала и Михал Сполник из Польши и Австрии соответственно получили бронзовую медаль конкурса за этот проект небоскрёба, который, как предполагается, будет построен в сельской местности Польши. Проект под названием «Новая весна» направлен на улучшение биоразнообразия сельскохозяйственных культур.
Дизайнеры описывают сооружение как крупномасштабное устройство, оснащенное линиями подачи воды, питательных веществ и навоза, что способствует росту флоры и организмов снаружи здания. Все, что растет на небоскрёбах, можно убрать и отправить в будущие сады, поля или сельскохозяйственные угодья. Внутри здания есть общая кухня, исследовательская зона и офисное помещение.
Дизайнеры описывают сооружение как крупномасштабное устройство, оснащенное линиями подачи воды, питательных веществ и навоза, что способствует росту флоры и организмов снаружи здания. Все, что растет на небоскрёбах, можно убрать и отправить в будущие сады, поля или сельскохозяйственные угодья. Внутри здания есть общая кухня, исследовательская зона и офисное помещение.
Эта интересная конструкция известна как «Городской конденсатор» и получила почётную грамоту конкурса. Это жилое пространство, спроектированное китайскими креативщиками Юньхэн Фаном, Баоинг Лю, Жунвэй Гао и Цзюньлян Лю, предназначено для интеграции рабочих-мигрантов с местным сообществом в таких городах, как Шэньчжэнь в Китае.
Описывая проект как «суперсообщество», дизайнеры говорят: «Городской конденсатор служит связующим звеном для города, позволяя городским жителям и рабочим-мигрантам смешиваться».
Описывая проект как «суперсообщество», дизайнеры говорят: «Городской конденсатор служит связующим звеном для города, позволяя городским жителям и рабочим-мигрантам смешиваться».
А это «Небоскрёб Adobe Farm», здание сельскохозяйственного назначения, которое также получило почётную грамоту. Оно было разработано в Швеции командой из семи человек, вот они: Хамидреза Эсмаилназари, Хосейн Мосави, Амир Хоссейн Саиди Маджд, Хоссейн Амери, Хоссейн Аршади Суфиани, Али Джамали и Марьям Бахарванди.
Небоскрёб планируется построить в Исфахане, городе посреди пустыни в Иране, расположенном на северном берегу реки Заянде. Дизайн вдохновлен голубятнями, которые традиционно использовались в этом районе для создания удобрения из птичьих фекалий. Точно так же Adobe Farm Skyscraper будет содержать тысячи отверстий, которые служат домами для голубей и местами для гидропонных растений. Фермеры будут иметь доступ к ним через специальные коридоры в центре сооружения.
Более того, говорят, что тени, которые создает небоскрёб, защитят фермеров и их урожай от солнца. «Это обеспечит больше подходящих часов в году для ведения сельского хозяйства и поможет фермерам Исфахана выжить в эту эпоху», — считают авторы проекта.
Небоскрёб планируется построить в Исфахане, городе посреди пустыни в Иране, расположенном на северном берегу реки Заянде. Дизайн вдохновлен голубятнями, которые традиционно использовались в этом районе для создания удобрения из птичьих фекалий. Точно так же Adobe Farm Skyscraper будет содержать тысячи отверстий, которые служат домами для голубей и местами для гидропонных растений. Фермеры будут иметь доступ к ним через специальные коридоры в центре сооружения.
Более того, говорят, что тени, которые создает небоскрёб, защитят фермеров и их урожай от солнца. «Это обеспечит больше подходящих часов в году для ведения сельского хозяйства и поможет фермерам Исфахана выжить в эту эпоху», — считают авторы проекта.
Серебряная медаль конкурса досталась проекту под названием «Небоскрёб в парке цунами», который создали китайские дизайнеры Ван Цзюэ, Чжан Цянь, Чжан Чаншэн, Ли Мучун и Сюй Цзинь. Предполагается, что небоскрёб будет построен напротив береговой линии Тонги — страны, расположенной на Тихоокеанском побережье и известной высоким уровнем цунами.
Конструкция здания направлена на то, чтобы «рассеять» цунами до того, как оно достигнет берега. Сооружение напоминает мангровые заросли, кустарник, растущий в воде, и состоит из нижней колонны и верхней многоуровневой платформы. Нижняя опора сделана из толстых бетонных колонн, образующих пористую структуру для рассеивания огромной силы цунами. Внутренняя часть здания — это место для культурных мероприятий для местного населения, для выставок, которые обогащают жизнь людей, и для хранения предметов первой необходимости, чтобы гарантировать, что люди будут хорошо обеспечены в случае стихийного бедствия.
Конструкция здания направлена на то, чтобы «рассеять» цунами до того, как оно достигнет берега. Сооружение напоминает мангровые заросли, кустарник, растущий в воде, и состоит из нижней колонны и верхней многоуровневой платформы. Нижняя опора сделана из толстых бетонных колонн, образующих пористую структуру для рассеивания огромной силы цунами. Внутренняя часть здания — это место для культурных мероприятий для местного населения, для выставок, которые обогащают жизнь людей, и для хранения предметов первой необходимости, чтобы гарантировать, что люди будут хорошо обеспечены в случае стихийного бедствия.
Дизайнерская концепция «Тянькэн» (тип воронки) разработана для города Чжаотун в китайской провинции Юньнань. По словам проектировщиков, сельские жители жили в Тянькэне поколениями, но им не хватает инфраструктуры, такой как образование, медицинское обслуживание и культура. Более того, развитие урбанизации и эмиграция сельских жителей привели к тому, что традиционная деревня оказалась на грани исчезновения.
Проектировщики предлагают построить в Тянькене инновационный исследовательский центр, состоящий из «сферических единиц». Этот центр облегчает выращивание местных трав, способствует экономическому развитию и улучшает местное образование и медицинское обслуживание, объясняют дизайнеры. Проект получил почётную грамоту конкурса, его авторы — Шужан Лю, Сян Дуань, Йимин Гао, Цзинъи Ли, Шилианг Ван и Даксу Вэй.
Проектировщики предлагают построить в Тянькене инновационный исследовательский центр, состоящий из «сферических единиц». Этот центр облегчает выращивание местных трав, способствует экономическому развитию и улучшает местное образование и медицинское обслуживание, объясняют дизайнеры. Проект получил почётную грамоту конкурса, его авторы — Шужан Лю, Сян Дуань, Йимин Гао, Цзинъи Ли, Шилианг Ван и Даксу Вэй.
Предполагается, что это сооружение будет построено в Дуньхуане, китайском городе на краю пустыни Гоби, который когда-то был остановкой на Шёлковом пути. Этот район также известен своим лесом, известным как Великая Зелёная стена или «Программа приюта на трёх северах», который был посажен в 1970-х годах.
Это группа жилых и коммерческих единиц (жильё, офисы и отели), образующих «стену», которая помогает защитить лес от ветра и песка пустыни. По словам проектировщиков, сооружение создает относительно оптимальную среду обитания для укрытия в лесу. Авторы — Вонг, Женьхао Чен, Мингуй Санг, Сиоран Сионг и Кафенг Фан. Проект был удостоен почётной грамоты.
Это группа жилых и коммерческих единиц (жильё, офисы и отели), образующих «стену», которая помогает защитить лес от ветра и песка пустыни. По словам проектировщиков, сооружение создает относительно оптимальную среду обитания для укрытия в лесу. Авторы — Вонг, Женьхао Чен, Мингуй Санг, Сиоран Сионг и Кафенг Фан. Проект был удостоен почётной грамоты.
Судьи наградили это сооружение под названием «Дерево» почётной грамотой. Небоскрёб, задуманный израильскими креативщиками Роном Краковски и Талией Цук, призван обеспечить доступной водой деревни Южного Судана.
По словам проектировщиков, здание связано с естественным водоносным горизонтом, который наполняет его водой круглый год, в сухой сезон за счет конденсации горячего воздуха, а во влажный сезон за счет дождевой воды. Эта система могла бы снабжать деревни проточной водой. Здание с фасадом из бамбука и солнечными панелями сочетает в себе традиционный метод жилищного строительства «тукул» [хижины из натуральных материалов с соломенными конусообразными крышами] в Южном Судане с современными технологиями и материалами.
По словам проектировщиков, здание связано с естественным водоносным горизонтом, который наполняет его водой круглый год, в сухой сезон за счет конденсации горячего воздуха, а во влажный сезон за счет дождевой воды. Эта система могла бы снабжать деревни проточной водой. Здание с фасадом из бамбука и солнечными панелями сочетает в себе традиционный метод жилищного строительства «тукул» [хижины из натуральных материалов с соломенными конусообразными крышами] в Южном Судане с современными технологиями и материалами.
А это «Небоскрёб с гипермаской», также заслуживший почётную грамоту конкурса. Чтобы решить проблему загрязнения окружающей среды в Китае, небоскрёб покрыт гибкой «маской», которая помогает фильтровать воздух, поступающий снаружи здания.
Планируются также зелёные насаждения, которые помогут очищать и фильтровать воздух внутри. Эта концепция является результатом сотрудничества китайских дизайнеров Ю Лю, Цзюньцзе Хоу, Цзяси Ши, Хайлин Ву, Ронгуя Ян и Цзяна Ань.
Планируются также зелёные насаждения, которые помогут очищать и фильтровать воздух внутри. Эта концепция является результатом сотрудничества китайских дизайнеров Ю Лю, Цзюньцзе Хоу, Цзяси Ши, Хайлин Ву, Ронгуя Ян и Цзяна Ань.
Этот футуристический проект, известный как «Городской целитель-небоскрёб», представляет собой городскую эстакаду, в которой дороги огибают жилые, коммерческие и офисные помещения.
По словам дизайнеров, он предлагает решение проблемы расширения масштабов города и постоянного увеличения населения в Китае. Концепция была разработана Ван Чанси, Го Фаном и СиЮань Чжаном из Китая и получила почётную грамоту конкурса.
По словам дизайнеров, он предлагает решение проблемы расширения масштабов города и постоянного увеличения населения в Китае. Концепция была разработана Ван Чанси, Го Фаном и СиЮань Чжаном из Китая и получила почётную грамоту конкурса.
Этот проект, также получивший почётную грамоту, носит название «Интубация» и за ним стоит китайский дизайнер Чжэн Сянъюань.
Проект — трубопроводная система, построенная между небоскрёбами — призван облегчить жизнь в перенаселённом Гонконге. «Интубация проходит через зазор между небоскрёбами и соединяет их, как мост», — говорит Сянъюань. По его задумке, транспортная система в трубе предоставит людям новый способ передвижения, а улицы станут менее многолюдными.
Проект — трубопроводная система, построенная между небоскрёбами — призван облегчить жизнь в перенаселённом Гонконге. «Интубация проходит через зазор между небоскрёбами и соединяет их, как мост», — говорит Сянъюань. По его задумке, транспортная система в трубе предоставит людям новый способ передвижения, а улицы станут менее многолюдными.
Этот проект, названный «Городское шунтирование», направлен на сокращение пробок в китайском городе Чанчунь за счет создания специальных транспортных центров по всему городу. Каждый транспортный центр включает в себя городскую канатную дорогу, протянувшуюся во всех направлениях, трёхмерный зелёный ландшафт и ряд жилых и коммерческих помещений.
Жилые единицы в центрах будут созданы по образу и подобию традиционных сельских жилищ Северо-Восточного Китая. За этим проектом, награждённым почётной грамотой конкурса, стоят китайские дизайнеры И Лиу, Вачао Вонг, Хао Цзян, Ихуи Гао, Зонгхао Янг и Шилиан Вонг.
Жилые единицы в центрах будут созданы по образу и подобию традиционных сельских жилищ Северо-Восточного Китая. За этим проектом, награждённым почётной грамотой конкурса, стоят китайские дизайнеры И Лиу, Вачао Вонг, Хао Цзян, Ихуи Гао, Зонгхао Янг и Шилиан Вонг.
Ещё одну поощрительную награду получил этот концепт, который создали Хань-Ю Лай, Вей-Цюнь Цай и Чун-Йи Йе из Тайваня.
Небоскрёб Oasis AE2030 предназначен для защиты посадочных площадок в пустыне путём блокирования песка и пыли, поступающих от песчаных бурь, с помощью пылезащитного экрана, и очистки воздуха с помощью фильтра в центре башни.
Небоскрёб Oasis AE2030 предназначен для защиты посадочных площадок в пустыне путём блокирования песка и пыли, поступающих от песчаных бурь, с помощью пылезащитного экрана, и очистки воздуха с помощью фильтра в центре башни.
Джакарта, столица Индонезии, ежегодно тонет, и местные жители рискуют потерять свои дома. Проект «Fung(s)I» (Грибы) состоит из плавучих зданий, в которых есть временное жильё для тех, кто остался без крова из-за затопления города. Здания, описанные как «грибоподобные платформы», также могут обеспечивать людей пресной водой, фильтруя морскую воду и распределяя её по городу.
«В этом проекте используется модульная конфигурация, которая позволяет построить его в любой части мира», — объясняют дизайнеры. Проект получил почётную грамоту конкурса. Он был разработан в Индонезии командой из 11 человек — Кристофером Танихаха, Винсентиусом Кевином Адитьей, Арнеттой Хамиджойо, Кристиной Путри Ларасати, Эваном Джануаром, Гаврилой Мэнди Кахуни, Евгенией Джессикой, Фелией Александрой Линох, Лусианой Августой, Грегориусом Кристианом и Рейнальди Дауджем.
«В этом проекте используется модульная конфигурация, которая позволяет построить его в любой части мира», — объясняют дизайнеры. Проект получил почётную грамоту конкурса. Он был разработан в Индонезии командой из 11 человек — Кристофером Танихаха, Винсентиусом Кевином Адитьей, Арнеттой Хамиджойо, Кристиной Путри Ларасати, Эваном Джануаром, Гаврилой Мэнди Кахуни, Евгенией Джессикой, Фелией Александрой Линох, Лусианой Августой, Грегориусом Кристианом и Рейнальди Дауджем.
Этот небоскрёб был спроектирован для золотого рудника Super Pit или Fimiston Open Pit, открытого в 1893 году к юго-востоку от австралийского города Калгурли. Авторы проекта — дизайнеры из Швейцарии Саша Кудре-Мору, Нильс Хайоз, Барт Остерхофф и Томас Венцель . Проект получил почётную грамоту.
«Этот город 19-го века был создан и сформирован золотодобычей, и по сей день вся экономика и идентичность работают на добыче золота и никеля. Когда рудник истощится, и продолжать добычу станет невыгодно, у Калгурли не будет будущего, и он потеряет свою идентичность», — поясняют проектировщики. Их концепция направлена на преобразование карьера за счет строительства небоскрёба, в котором есть жильё, общественные учреждения, зелёные насаждения и сельскохозяйственные угодья. Здание оживит город Калгурли за счёт использования уникальной конструкции, создающей оазис в австралийской пустыне. Сельское хозяйство и туризм станут основными отраслями, управляющими городом.
«Этот город 19-го века был создан и сформирован золотодобычей, и по сей день вся экономика и идентичность работают на добыче золота и никеля. Когда рудник истощится, и продолжать добычу станет невыгодно, у Калгурли не будет будущего, и он потеряет свою идентичность», — поясняют проектировщики. Их концепция направлена на преобразование карьера за счет строительства небоскрёба, в котором есть жильё, общественные учреждения, зелёные насаждения и сельскохозяйственные угодья. Здание оживит город Калгурли за счёт использования уникальной конструкции, создающей оазис в австралийской пустыне. Сельское хозяйство и туризм станут основными отраслями, управляющими городом.
Это небоскрёб не для людей, а для пчёл. Это работа Чиен-Чинг Су из Тайваня, получившая почётную грамоту конкурса. В дизайне Су черпал вдохновение у словацкого художника Томаса Либертини, который создает множество поразительных скульптур в сотрудничестве с пчелиным роем.
Су говорит, что как только корпус основной конструкции будет построен, 3D-принтеры напечатают внутри него каркасы, над которыми пчёлы начнут делать соты. По словам дизайнера, со временем ульи будут разлагаться и превращаться в материал, в котором смогут процветать более экологические сообщества. Основные цели проекта, по замыслу автора, — сохранить разнообразие насекомых и восстановить их популяцию.
Су говорит, что как только корпус основной конструкции будет построен, 3D-принтеры напечатают внутри него каркасы, над которыми пчёлы начнут делать соты. По словам дизайнера, со временем ульи будут разлагаться и превращаться в материал, в котором смогут процветать более экологические сообщества. Основные цели проекта, по замыслу автора, — сохранить разнообразие насекомых и восстановить их популяцию.
Каран Джейн и Вишвал Рам Гауда из Индии придумали этот проект небоскрёба «Меру», также получивший почётную грамоту. Проект предлагается для свалки в Бхалсве, районе индийского города Нью-Дели, и направлен на то, чтобы предоставить людям, живущим в трущобах вокруг свалки, лучшие экономические, социальные и медицинские условия.
Авторы проекта предлагают перерабатывать отходы на свалке, используя отходы для производства энергии и строя новые дома для жителей. По словам дизайнеров, конечной целью проекта, который будет осуществляться в течение ряда лет, будет небоскрёб, который действует как устойчивый город, вокруг которого растут современные поселения.
Авторы проекта предлагают перерабатывать отходы на свалке, используя отходы для производства энергии и строя новые дома для жителей. По словам дизайнеров, конечной целью проекта, который будет осуществляться в течение ряда лет, будет небоскрёб, который действует как устойчивый город, вокруг которого растут современные поселения.
Эта стильная концепция небоскрёба предназначена для очистки и регенерации загрязнённого воздуха в Нью-Дели, Индия. Проект направлен конкретно на решение проблемы загрязнения, вызванного дорожным движением, и поэтому небоскрёб будет расположен на городской транспортной развязке.
По словам проектировщиков, в здании будет установлено устройство для очистки воздуха с центральным цилиндром, которое всасывает загрязнённый воздух из основания здания и выпускает очищенный воздух сверху. Также в здании будет городской сад и вертикальное озеленение. Концепт, созданный китайскими дизайнерами Зелун Вонг, Чженьву Фан и Макиан Лин, получил почётную грамоту.
По словам проектировщиков, в здании будет установлено устройство для очистки воздуха с центральным цилиндром, которое всасывает загрязнённый воздух из основания здания и выпускает очищенный воздух сверху. Также в здании будет городской сад и вертикальное озеленение. Концепт, созданный китайскими дизайнерами Зелун Вонг, Чженьву Фан и Макиан Лин, получил почётную грамоту.
Полюбуйтесь на небоскрёб «Адаптация устаревания», спроектированный студентом-архитектором из Нью-Йорка Ахмедом Хелалом. Проект награждён почётной грамотой конкурса. В нём рассматривается изменение рабочего ландшафта в Нью-Йорке после пандемии Covid, когда офисные работники постоянно работают из дома.
В своем проекте Хелал стремится превратить знаменитые офисные небоскрёбы в Нью-Йорке в жилые помещения, в которых приоритет отдается арендаторам и местному сообществу, предлагая доступный всесторонний образ жизни, работы и развлечений посредством дизайна и программирования домов и общественного пространства.
Этот особый дизайн преображает здание AT&T от Филипа Джонсона, в настоящее время известное как 550 Madison, в районе Мидтаун. Автор проекта надеется, что бывшие офисные помещения могут стать яркими и важными структурами, которые помогут смягчить два фундаментальных архитектурных кризиса в городе: жилье и общественное пространство.
В своем проекте Хелал стремится превратить знаменитые офисные небоскрёбы в Нью-Йорке в жилые помещения, в которых приоритет отдается арендаторам и местному сообществу, предлагая доступный всесторонний образ жизни, работы и развлечений посредством дизайна и программирования домов и общественного пространства.
Этот особый дизайн преображает здание AT&T от Филипа Джонсона, в настоящее время известное как 550 Madison, в районе Мидтаун. Автор проекта надеется, что бывшие офисные помещения могут стать яркими и важными структурами, которые помогут смягчить два фундаментальных архитектурных кризиса в городе: жилье и общественное пространство.
«Регенеративное высотное здание», изображенное на этом снимке, расположено в Гронланде, районе Осло, Норвегия. Над дизайном работала команда из Великобритании и Сингапура — Томас Стокке из Haptic Architects и Шонн Миллс из Ramboll.
По словам проектировщиков, предлагаемый небоскрёб стремится использовать масштабную застройку города как средство ремонта или улучшения городских кварталов. В конструкции башни повторно используется существующий виадук автомагистрали в её основании, и в ней расположены жилые и офисные помещения, увенчанные зелёной зоной на крыше.
По словам проектировщиков, предлагаемый небоскрёб стремится использовать масштабную застройку города как средство ремонта или улучшения городских кварталов. В конструкции башни повторно используется существующий виадук автомагистрали в её основании, и в ней расположены жилые и офисные помещения, увенчанные зелёной зоной на крыше.
Ну и, наконец, барабанная дробь.... это проект «Небоскрёб климат-контроля», завоевавший золотую медаль в конкурсе небоскрёбов Эволо 2022 года. Эта башня предназначена для противодействия последствиям глобального потепления.
По словам проектировщиков, сооружение может предотвратить опустынивание, «регулируя» погоду — проливая дождь там, где бывает засуха, поглощая облака там, где идут проливные дожди, или путём отражения солнечного излучения. Предполагается, что «небоскрёбы климат-контроля» будут построены в разных местах по всему миру.
По словам проектировщиков, сооружение может предотвратить опустынивание, «регулируя» погоду — проливая дождь там, где бывает засуха, поглощая облака там, где идут проливные дожди, или путём отражения солнечного излучения. Предполагается, что «небоскрёбы климат-контроля» будут построены в разных местах по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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