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Конкурс дизайна небоскрёбов выбрал лучшие проекты

Конкурс дизайна небоскрёбов выбрал лучшие проекты

Автор:
09 июня 2022 15:19
Сообщество : Искусство
Метки: Футуристические   архитектура   архитектура будущего   дизайн   искусство   конкурс   красивое   небоскрёбы   победители конкурса   
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Объявлены победители ежегодного конкурса на лучший небоскрёб. Американский журнал по архитектуре и дизайну Evolo проводит престижный конкурс с 2006 года. В этом году жюри выбрало более 400 футуристических проектов небоскрёбов, но наиболее впечатлившие их работы были посвящены таким темам, как глобальное потепление, стихийные бедствия и перенаселение.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Футуристические   архитектура   архитектура будущего   дизайн   искусство   конкурс   красивое   небоскрёбы   победители конкурса   
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4  комментария
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8k
Фельдъегерь 3 часа назад
кто больше навыдумывал, тот и победил
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emporio_ss 2 часа назад
реальность
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emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
Алексей 3 часа назад
Лучший проект
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