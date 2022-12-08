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Эти супергерои решают настоящие проблемы!

Эти супергерои решают настоящие проблемы!

Автор:
08 декабря 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Юмор   герои на каждый день   искусство   неожиданно   новые супергерои   супергерой по вызову   творчество   фантазия   
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Чем занимаются обычные супергерои? Спасают мир, побеждают суперзлодеев, предотвращают глобальные катастрофы. Словом, ничего, что имело бы отношение к реальной жизни! Поэтому фотожурналист и художник из канадского Онтарио Кевин Лэмб создал собственных супергероев. И пусть они куда скромнее в своих возможностях - их, несомненно, будет счастлив иметь в помощниках каждый!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   герои на каждый день   искусство   неожиданно   новые супергерои   супергерой по вызову   творчество   фантазия   
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2  комментария
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
Наш супергерой - Завтрамэн.
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11k
Ivan 6 минут назад
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