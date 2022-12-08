Эти супергерои решают настоящие проблемы!

Чем занимаются обычные супергерои? Спасают мир, побеждают суперзлодеев, предотвращают глобальные катастрофы. Словом, ничего, что имело бы отношение к реальной жизни! Поэтому фотожурналист и художник из канадского Онтарио Кевин Лэмб создал собственных супергероев. И пусть они куда скромнее в своих возможностях - их, несомненно, будет счастлив иметь в помощниках каждый!

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Человек - убиратель пыльцы, друг аллергиков 0 Источник:

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Кофейная женщина - радость твоего утра 0 Источник:

Человек - открывашка 0 Источник:

Женщина - МРТ: всегда без очереди 0 Источник:

Женщина-линза: мгновенно найдет выпавшую линзу 0 Источник:

Человек-анекдот: разговор без неловких пауз 0 Источник:

Человек-лоток: вот кто поможет, когда вам лень убирать лоток за котом! 0 Источник:

Человек-посудомойщик: после вечеринки готов работать всю ночь без устали! 0 Источник:

Женщина-пододеяльница: мгновенно заправит кровать 0 Источник:

Человек-учитель: тот, кого боятся даже супергерои 0 Источник:

Человек-размен: когда нужна мелочь 0 Источник:

Человек-световыключатель: не даст вам засидеться за монитором сегодня - и этим спасет вас завтра 0 Источник:

Человек-сэндвич: завтрак без проблем 0 Источник:

Человек - умягчитель одежды: свитера не колются, воротнички не натирают 0 Источник:

Человеч-счастье: без комментариев 0 Источник:

Человек - удобные ботинки 0 Источник:

Человек - почесатель спинки 0 Источник:

Человек-антистатик 0 Источник:

Женщина - "Я знаю, что ты хочешь съесть" 0 Источник:

Каякоглав - друг туриста 0 Источник:

Человек-нянька 0 Источник: