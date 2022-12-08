Эти супергерои решают настоящие проблемы!

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Чем занимаются обычные супергерои? Спасают мир, побеждают суперзлодеев, предотвращают глобальные катастрофы. Словом, ничего, что имело бы отношение к реальной жизни! Поэтому фотожурналист и художник из канадского Онтарио Кевин Лэмб создал собственных супергероев. И пусть они куда скромнее в своих возможностях - их, несомненно, будет счастлив иметь в помощниках каждый!
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Человек-световыключатель: не даст вам засидеться за монитором сегодня - и этим спасет вас завтра
Источник: — переведено специально для fishki.net
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