"Двадцать лет терпения": Джей Ло и Бен Аффлек стали мужем и женой

Звездная парочка наконец-то дошла до алтаря, пусть и не с первой попытки.
Голливудские актёры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились - об этом сообщило издание TMZ и телеканал NBC со ссылкой на документы о заключении брака. Как сообщают американские СМИ, бракосочетание прошло в округе Кларк, штат Невада, 16 июля.
В информационном бюллетене для поклонников Лопес, J Lo, в минувшее воскресенье появилась запись:«Мы сделали это».
Известно, что влюбленные вылетели в Вегас и прибыли в часовню незадолго до полуночи - им пришлось отстоять очередь вместе с четырьмя другими парами, ожидающими церемонии бракосочетания.
Сама свадьба не была чрезмерно помпезной или сногсшибательной, и, похоже, американские актёры ничуть об этом не жалеют. «Это была лучшая свадьба, которую мы могли себе представить. Та, о которой мы давно мечтали, и та, которая воплотилась в реальности. Рядом с лучшими свидетелями, которых только можно себе представить, мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца наших дней ", - говорится в информационном бюллетене.
Завершая рассказ о свадьбе, Джей Ло добавила: "Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказывается, любовь терпелива. Нам потребовалось двадцать лет терпения».
И это действительно так. Актёры познакомились еще в 2002 году, во время съемок в комедии «Джильи». Они начали встречаться и даже обручились, однако свадьба тогда так и не состоялась - в начале 2004 года пара рассталась. После и Джей Ло и Бен Аффлек создавали семьи с другими партнёрами, обзаводились детьми, разводились. В 2021 году издание Page Six сообщало, что Аффлек и Лопес возобновили отношения, а в апреле 2022 года Лопес объявила о помолвке с Аффлеком. И вот, наконец, долгожданная свадьба. Поклонники ликуют: наконец, Аффлек выглядит счастливым, а Джей Ло - невероятно счастливой. Совет да любовь!
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АНТИФИШКИ
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