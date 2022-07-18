"Двадцать лет терпения": Джей Ло и Бен Аффлек стали мужем и женой

Завершая рассказ о свадьбе, Джей Ло добавила: "Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказывается, любовь терпелива. Нам потребовалось двадцать лет терпения».





И это действительно так. Актёры познакомились еще в 2002 году, во время съемок в комедии «Джильи». Они начали встречаться и даже обручились, однако свадьба тогда так и не состоялась - в начале 2004 года пара рассталась. После и Джей Ло и Бен Аффлек создавали семьи с другими партнёрами, обзаводились детьми, разводились. В 2021 году издание Page Six сообщало, что Аффлек и Лопес возобновили отношения, а в апреле 2022 года Лопес объявила о помолвке с Аффлеком. И вот, наконец, долгожданная свадьба. Поклонники ликуют: наконец, Аффлек выглядит счастливым, а Джей Ло - невероятно счастливой. Совет да любовь!



