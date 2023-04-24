Бодибилдер выиграл чемпионат по поеданию хинкали в Москве

В Москве состоялись соревнования по поеданию хинкали на время. Выиграл чемпионат Андрей Тюрнин. Он спортсмен, и с едой дружит. Правда, в обычной жизни предпочитает немного иную пищу, но кто ж откажется поесть хинкали? Тем более, если на кону приз в один миллион рублей. Бодибилдер поднатужился и умял 25 штук за 1 минуту 16 секунд, тем самым улучшив свой прошлогодний рекорд. Тогда на то же количество хинкали спортсмену потребовалось 1,5 минуты.