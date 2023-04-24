Бодибилдер выиграл чемпионат по поеданию хинкали в Москве

Победитель унес в желудке 25 хинкали, а в кармане - приз в один миллион рублей.
В Москве состоялись соревнования по поеданию хинкали на время. Выиграл чемпионат Андрей Тюрнин. Он спортсмен, и с едой дружит. Правда, в обычной жизни предпочитает немного иную пищу, но кто ж откажется поесть хинкали? Тем более, если на кону приз в один миллион рублей. Бодибилдер поднатужился и умял 25 штук за 1 минуту 16 секунд, тем самым улучшив свой прошлогодний рекорд. Тогда на то же количество хинкали спортсмену потребовалось 1,5 минуты.
Источник:
Источник:
Примечательно, что желающих поучаствовать в соревнованиях было много: аж 120 человек боролись за главный приз, и лишь 12 из них смогли дойти до финала. Участники, занявшие второе и третье места, получили ценные подарки, а остальные просто наелись.
Источник:
- "Просто жесть!": жители Камчатки делятся фото и видео последствий землетрясения магнитудой 6,9
- Как российские сварщики стали чемпионами мира на соревнованиях "Кубок дуги" в Шанхае
- Битва миллионеров: основатель Telegram Дуров хотел приобрести премиальный номер для авто, но кто-то оказался богаче
- В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись
- "Старательский фарт": в Магадане прошли соревнования по промывке золота
Ну что же, если гордиться больше нечем......
2.Хинкали весят граммов 80. тут ты угадал. Из них граммов 20 весит "хвостик". Остается 60 граммов тончайшего теста, фарша, насыщенного зеленью, и сока.
3. Здоровый мужик съест 20 штук вообще не напрягаясь. Сужу по себе. Причем с пивом и водкой.
4. В физиологии ты такой же профан как и в кулинарии. Какая разница для желудка,ты съешь за 1 минуту или за час? Думай прежде, чем уйхню писать, Колька.