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Бодибилдер выиграл чемпионат по поеданию хинкали в Москве

Бодибилдер выиграл чемпионат по поеданию хинкали в Москве

Автор:
24 апреля 2023 08:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Победитель   видео   еда на скорость   приз   соревнования   хинкали   чемпионат   
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Победитель унес в желудке 25 хинкали, а в кармане - приз в один миллион рублей.

В Москве состоялись соревнования по поеданию хинкали на время. Выиграл чемпионат Андрей Тюрнин. Он спортсмен, и с едой дружит. Правда, в обычной жизни предпочитает немного иную пищу, но кто ж откажется поесть хинкали? Тем более, если на кону приз в один миллион рублей. Бодибилдер поднатужился и умял 25 штук за 1 минуту 16 секунд, тем самым улучшив свой прошлогодний рекорд. Тогда на то же количество хинкали спортсмену потребовалось 1,5 минуты.


Примечательно, что желающих поучаствовать в соревнованиях было много: аж 120 человек боролись за главный приз, и лишь 12 из них смогли дойти до финала. Участники, занявшие второе и третье места, получили ценные подарки, а остальные просто наелись.


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Метки: Ynews   Победитель   видео   еда на скорость   приз   соревнования   хинкали   чемпионат   
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12  комментариев
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56
Артур С. 5 часов назад
2-я часть будет,кто больше кучу наваляет...? Может хватит западу подражать в дуристике? Лучше в чём-то полезном подражать,как Китай,для пользы страны и народа.
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4k
Костя Остенбакен 4 часа назад
За это еще и деньги дают?
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3k
lekha-fil 5 часов назад
Вступительный взнос участников какой?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 часов назад
Маразм.
Ну что же, если гордиться больше нечем......
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