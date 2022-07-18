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"Недоступная среда": в Казахстане общественники усадили чиновников в инвалидные кресла

"Недоступная среда": в Казахстане общественники усадили чиновников в инвалидные кресла

Автор:
18 июля 2022 09:55
Сообщество : Юмор
Метки: Казахстан   доступная среда   инвалидное кресло   интересное   прикол   фото   чиновники   
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В Казахстане чиновники вот уже несколько лет реализуют программу "Доступная среда". В рамках этой программы устанавливают пандусы, дорожки и другие приспособления для людей с ограниченными возможностями. Общественники усадили в инвалидное кресло мэра города и подрядчика-дорожника, чтобы они протестировали "доступную среду".

Оказалось, среда совсем не "доступная". Мэр города свалился с пандуса, едва на него заехав, а подрядчик не смог съехать с "дорожки" и на неё заехать без помощи ног. Судя по всему, доступность улиц для маломобильных граждан остаётся под вопросом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   доступная среда   инвалидное кресло   интересное   прикол   фото   чиновники   
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7  комментариев
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11k
.Атеист. Час назад
Во, у нас такой же аттракцион надо делать для подрядчиков и чиновников. Сделал - испытай сам!)
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8k
Б.Касторский 11 минут назад
В Риме любили строить мосты и ставить под них проектировщиков, пока по самому мосту проезжали повозки.
Дикие люди! Любой чинуша знает, что важно не как сделали, а как распилили! Кто думал. что плитку и бордюры можно менять каждый год? При том, что сначала рассказывал сказки, про срок службы 25 лет? Или что платная парковка "благо"! Правда забыл, что хотел ограничиться бульварным кольцом.
Казахи одним словом.
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10k
*Сергей* 18 минут назад
Блин... Я уже подумал что в буквальном смысле слова общественники усадили чиновников в инвалидные коляски, ну покалечили короче...
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6
tutu 54 минуты назад
вот бы нашего бордюрного плиточника погонять по городу
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tutu Павел Бреусов 15 минут назад
ага, еще на самокате или на роликах по весне по его е.баной корявой плитке
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