"Недоступная среда": в Казахстане общественники усадили чиновников в инвалидные кресла

Оказалось, среда совсем не "доступная". Мэр города свалился с пандуса, едва на него заехав, а подрядчик не смог съехать с "дорожки" и на неё заехать без помощи ног. Судя по всему, доступность улиц для маломобильных граждан остаётся под вопросом.