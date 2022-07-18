"Недоступная среда": в Казахстане общественники усадили чиновников в инвалидные кресла

В Казахстане чиновники вот уже несколько лет реализуют программу "Доступная среда". В рамках этой программы устанавливают пандусы, дорожки и другие приспособления для людей с ограниченными возможностями. Общественники усадили в инвалидное кресло мэра города и подрядчика-дорожника, чтобы они протестировали "доступную среду".
Оказалось, среда совсем не "доступная". Мэр города свалился с пандуса, едва на него заехав, а подрядчик не смог съехать с "дорожки" и на неё заехать без помощи ног. Судя по всему, доступность улиц для маломобильных граждан остаётся под вопросом.
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АНТИФИШКИ
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Дикие люди! Любой чинуша знает, что важно не как сделали, а как распилили! Кто думал. что плитку и бордюры можно менять каждый год? При том, что сначала рассказывал сказки, про срок службы 25 лет? Или что платная парковка "благо"! Правда забыл, что хотел ограничиться бульварным кольцом.
Казахи одним словом.
Хохлы одним словом.