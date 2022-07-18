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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
18 июля 2022 08:34
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1684
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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1  комментарий
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Nigilist 23 минуты назад
Вот почему я этим уродам должен верить? Это не министр труда СССР, это начальник смены цеха лактама Лисичанского химического комбината Гладкий И.Н. Фото 1959 г.
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