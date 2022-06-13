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Свежие и смешные демотиваторы

Свежие и смешные демотиваторы

Автор:
13 июня 2022 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
2323
23
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Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
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23  комментария
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7k
Regerald 2 часа назад
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Большевиков на вас нету...
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89
Александр Шевченко 4 минуты назад
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Песок - натуральный. Бетон - искуственный (примерно через 100, начинает медленно разлагаться)
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1k
Leonid 20 минут назад
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А в чём здесь извращение? я корки тоже не ем
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242
Makfatym Leonid 15 минут назад
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Извращенец
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1k
Leonid Полчаса назад
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Не показалось
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13k
motorocker 49 минут назад
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2k
perekrestok 50 минут назад
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Зрители аплодируют!
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2k
cascha68 51 минуту назад
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Жалкая постанова! Там уже есть косяк и дверь к нему
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26k
Андрей Иванов Час назад
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30k
Snork Snorkoff Час назад
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Ну не было тогда ванны в доме. В банях мылись. )
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21
Елена Саввична Юрий 47 минут назад
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Родители мужа в 1970-м переехали из коммунальной квартиры в центре Минска в новую квартиру. В коммуналке ванной или душевой не было, только умывальник на кухне. А когда писался Мойдодыр, то в той квартире и водопровода не было. Мойдодыр - это образное название обыкновенного рукомойника.
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26k
Андрей Иванов Час назад
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Если оторвётся, то и газопровод сорвёт, проводка искранёт.... Вообщем об аварии узнают сразу
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26k
Андрей Иванов Час назад
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Зачем? Если что, он мяукнет
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26k
Андрей Иванов Час назад
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ЗОЖ
Ссылка youtu.be
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26k
Андрей Иванов Час назад
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Если это в сортире, то катит
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26k
Андрей Иванов Час назад
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Это лестница для производства инвалидов, о чём знак и предупреждает
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26k
Андрей Иванов Час назад
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Лучше фасад покрасили, ладанозависимые
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
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...подстатанчик
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7k
Mowgley 2 часа назад
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Обрусевшие немцы распространенное явление

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