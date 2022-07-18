Самые необычные заборы

Все эти заборы были "придуманы" и реализованы какими-то очень творческими людьми, или жителями, которым доставляет удовольствие выделяться из общей массы. И теперь эти произведения искусства радуют не только своих хозяев, но и окрестных зевак. Среди них есть прекрасные примеры для подражания.

1. Амфоры