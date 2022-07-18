Самые необычные заборы

Все эти заборы были "придуманы" и реализованы какими-то очень творческими людьми, или жителями, которым доставляет удовольствие выделяться из общей массы. И теперь эти произведения искусства радуют не только своих хозяев, но и окрестных зевак. Среди них есть прекрасные примеры для подражания.1. Амфоры
Стильный забор в средневековом стиле, который состоит из каменных ваз и кованных веточек, свисающих из них и переплетающихся между собой.
2. Карандаши
Яркий забор в виде цветных карандашей, который можно сделать из бревен или досок, обрезанных сверху по виду заточки.
3. Колеса
Небольшой оригинальный заборчик, сделанный из старых колес разных размеров.
4. Скворечники
Даже самый простой деревянный заборчик можно преобразить, украсив его яркими самодельными скворечниками.
5. Аквариум
Абсолютно восхитительный, но дорогостоящий забор в виде аквариума, который станет потрясающим украшением загородной виллы.
6. Шары для боулинга
Креативное ограждение, сделанное из камня и разноцветных шаров для боулинга.
7. Причудливые формы
Яркое и достаточно высокое ограждение, которое можно смастерить из деревянных или металлических реек разной высоты.
8. Чурбаки
Надежный забор из чурбаков и металла.
9. Карты
Поклонникам «Алисы в стране чудес» и азартным игрокам, наверняка, придется по вкусу ограждение в виде колоды игральных карт.
10. Стеклянные бутылки
Декоративное ограждение, которое можно сделать самостоятельно из металлических рам и стеклянных бутылок.
11. Дерево
Высокий кирпичный забор, изюминкой которого стало близко посаженое дерево.
Источник:
АНТИФИШКИ
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