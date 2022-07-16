Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох (часть 2)

Правда или миф? Одна из версий смерти Распутина такова, что сначала его накормили отравленной едой и вином, но когда дворяне пришли проверить казалось бы мертвое тело, оно неожиданно решило задушить убийц. В ответ на это в Распутина начали стрелять, и потом выбросили в Неву. А по другой версии, со слов самих дворян, расстрелянный и отравленный Распутин ожил, выбрался из подвала и даже решил перелезть через забор, но его поймали. И только тогда его все-таки связали веревками и бросили в реку.