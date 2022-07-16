Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох (часть 2)

Самое время рассказать ещё о случаях человеческих смертей, которых и врагу не пожелаешь. Некоторые из этих историй переплюнут те, что упоминались в первой части подборки.
Молодой человек из Германии Брандес был самую малость мазохистом, из-за чего ответил на объявление Армина Майвеса. Армин был самую малость каннибалом и просил откликнуться человека, который хочет быть съеденным. Майвес разделал тело и еще надолго обеспечил себя едой.
Гарри Хоу искренне считал, что стекла в Торонто-Доминион Центре не разбиваемые. Чтобы доказать это, он бросился в окно. Гарри, конечно, доказал, что стекла разбить нельзя, но не рассчитал силу удара – стекло попросту выпало из рамы, а мужчина упал с 24 этажа.
Убийце Майклу Гудвину очень повезло, ведь его приговор к смертной казни заменили на пожизненное заключение. Но как-то раз в камере, сидя на стальном унитазе, Майкл решил подключить наушники к телевизору. Он дотронулся до оголенного провода и скончался от тока.
Психические болезни – страшное дело. Так, Курт Годель страдал паранойей, из-за которой не мог есть еду, приготовленную не его женой. Жена попала в больницу, Курт умер от голода.
Смех положительно влияет на организм, говорили они. Алекс Митчелл 25 минут смеялся над комедийным шоу, после чего умер от недостатка кислорода.
Наверное, многие в Бостоне после 15 января 1919 смотреть не могли на сладкое. В этот день взорвался резервуар с патокой, и вся она затопила город со скоростью в 60 км/час. Под сладостью погиб 21 человек.
Правда или миф? Одна из версий смерти Распутина такова, что сначала его накормили отравленной едой и вином, но когда дворяне пришли проверить казалось бы мертвое тело, оно неожиданно решило задушить убийц. В ответ на это в Распутина начали стрелять, и потом выбросили в Неву. А по другой версии, со слов самих дворян, расстрелянный и отравленный Распутин ожил, выбрался из подвала и даже решил перелезть через забор, но его поймали. И только тогда его все-таки связали веревками и бросили в реку.
Бойтесь своих желаний! Джеймс Отис младший всегда хотел умереть от удара молнии. Его молитвы были услышаны – молния попала в дымоход, когда Отис стоял на пороге дома друга.
По слухам, смерть короля Англии Эдуарда II была очень унизительна. Ему в задний проход вставили раскаленное железо. Кстати, сделано это было по приказу его жены королевы Изабеллы и ее любовника, которые свергли Эдуарда II с престола и заточили в камере.
Мечтательно до добра не доводит, равно как и поэзия. Поэт Ли Бо в порыве вдохновения захотел поцеловать отражение луны на водной поверхности, и упал за борт своей лодки.
Пресвитер александрийской церкви Арий отравился ядом, в результате чего, проходя по главной площади города, он измучился от сильнейшей боли в животе. Затем у него началась кровавая диарея, из-за чего из его заднего прохода вылез весь кишечник.
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АНТИФИШКИ
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