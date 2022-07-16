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Немного безумных фото, которые не понять без контекста

Немного безумных фото, которые не понять без контекста

Автор:
16 июля 2022 08:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: асбурд   безумство   забавно   люди   подборка   фото   
1142
15

Абсурд нас окружает повсюду, особенно в Сети.

Предлагаю коллекцию совершенно странных фото, невозможно с первого взгляда понять, что на них происходит, и они отчаянно требуют контекста. И если этот контекст додумать, то он получится весьма веселым, заставит вас смеяться от души и поднимет настроение.


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Источник:

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Метки: асбурд   безумство   забавно   люди   подборка   фото   
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3  комментария
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2k
Leonid 21 минуту назад
Комментарий к фото
Прост помыться приехал...
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2k
Leonid 20 минут назад
Комментарий к фото
Омерика ... 100%
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2k
Диагноз Полчаса назад
Комментарий к фото
Думаю эта недоподелка вкопается в бездорожье по самое немогу... И на этом ее внедорожность закончится!
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