Немного безумных фото, которые не понять без контекста

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Абсурд нас окружает повсюду, особенно в Сети.
Предлагаю коллекцию совершенно странных фото, невозможно с первого взгляда понять, что на них происходит, и они отчаянно требуют контекста. И если этот контекст додумать, то он получится весьма веселым, заставит вас смеяться от души и поднимет настроение.
Скорее всего, вечер у камина не удался
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Источник:
АНТИФИШКИ
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