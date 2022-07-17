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Забавные розыгрыши и детские хулиганские проделки двух Народных артистов СССР - Юрия Никулина и Ростислава Плятта

Забавные розыгрыши и детские хулиганские проделки двух Народных артистов СССР - Юрия Никулина и Ростислава Плятта

Автор:
17 июля 2022 19:54
Метки: актеры   интересные факты   кино   
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В начале 60-х Леонид Гайдай занимался съемкой фильма «Деловые люди», который был разделен на три полноценные новеллы. В одной из них главные роли исполнили Юрий Никулин и Ростислав Плятт. Сюжет новеллы «Родственные души» рассказывал о богатом домовладельце и грабителе, которые нашли общий язык и даже умудрились подружиться. И все благодаря общей неприятной болезни - ревматизму.

Никулин в образе грабителя и Плятт в роли хозяина жилища отыграли свои роли на отлично. Удивительно, но в какой-то мере они повторили судьбу своих экранных героев. Оба были большими любителями шуток и розыгрышей, поэтому на съемочной площадке быстро нашли общий язык и подружились, причем на всю оставшуюся жизнь. И это несмотря на внушительную разницу в возрасте.


В конце 60-х семья Плятта переселилась в 16-этажную «башню», расположенную на перекрестке Большой и Малой Бронной. Спустя несколько лет в этот дом переехала и семья Никулиных. Нужно ли говорить, что звездные соседи часто гостили друг у друга. И бывали случаи того, как обыкновенные дружеские посиделки оборачивались комичными историями. В одном из интервью сын Юрия Никулина рассказал одну из таких.

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Однажды он задержался на радио, но несмотря на позднее время суток решил выгулять собаку. По пути он хотел зайти за отцом, который в это время гостил у Ростислава Яновича. По итогу он и сам засиделся на вечеринке, а глубокой ночью отправился с артистами к ближайшему магазину, чтобы прикупить еще спиртного.

- «Иду потихоньку, схватив подвыпивших Народных артистов СССР, при этом еще держа на поводке собаку. Шел тяжело, они пытались вырваться... Внезапно бросились на ограждение от снега, стоявшее на обочине дороги. Взяли его и перегородили Суворовский бульвар»

- «После прыгнули за ближайший сугроб и начали смеяться, наблюдая за тем, как проезжающие автомобили останавливались, разворачивались и уезжали в противоположном направлении», — вспоминал Максим.

В определенный момент Плятта посетила гениальная идея - написать на снегу нецензурное слово. Но в отличие от мальчишек, артист сделал это под стать своему возрасту - изящным каллиграфическим почерком..

Пока Ростислав Янович «творил», Никулины держали его под руки. Вскоре они привлекли внимание патрульных, которые остановились, узнали артистов и никак не могли понять - неужели в это время суток снимается кино? Дело закончилось тем, что Никулина и Плятта встретили на пороге квартир разгневанные жены.

Но больше всех в этой истории досталось Максиму. Его мама Татьяна с серьезным выражением лица сказала: - «Тебе не стыдно? Ты же с собакой!».

Юрий Владимирович и Ростислав Янович были большими любителями розыгрышей. Естественно, они не могли отказать себе в удовольствии и не разыграть друг друга. Так, например, Плятт однажды написал на грязном автомобиле приятеля: - «Помой машину, дурак». Никулин в долгу не остался. Он дождался глубокой ночи и позвонил другу, чтобы сказать в трубку: - «Помыл машину, сам дурак».

Разыгрывали они не только друг друга, но и родственников. Однажды Плятт достал для всей семьи Никулиных редкие билеты на спектакль под названием «Дальше-тишина». В нем блистали Фаина Раневская и сам Ростислав Янович.

Накануне спектакля, во время очередного застолья, Плятт сделал Никулину предложение: - «Я могу кого-нибудь из вашей семьи вставить в пьесу?»

Юрий Владимирович без промедления ответил: - «Вставь мою тещу, Марию Петровну»

Уже на сцене, Плятт в образе Барклея Купера произносит: - «Противный дождь еще льет. А несчастная Мария Петровна выгуливает собаку...»

Зрители ничего не заметили, в отличие от Никулиных, едва сдерживающих смех. И только шокированная Мария Петровна спросила дочь: - «Это про меня он сказал?»

- «Про тебя», — ответила дочка.

Тот спектакль запомнился семье Никулиных надолго.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   интересные факты   кино   
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1  комментарий
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ezh28 Минуту назад
Великие актеры дурачатся как дети. Это просто здорово!
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