Забавные розыгрыши и детские хулиганские проделки двух Народных артистов СССР - Юрия Никулина и Ростислава Плятта

Никулин в образе грабителя и Плятт в роли хозяина жилища отыграли свои роли на отлично. Удивительно, но в какой-то мере они повторили судьбу своих экранных героев. Оба были большими любителями шуток и розыгрышей, поэтому на съемочной площадке быстро нашли общий язык и подружились, причем на всю оставшуюся жизнь. И это несмотря на внушительную разницу в возрасте.

В конце 60-х семья Плятта переселилась в 16-этажную «башню», расположенную на перекрестке Большой и Малой Бронной. Спустя несколько лет в этот дом переехала и семья Никулиных. Нужно ли говорить, что звездные соседи часто гостили друг у друга. И бывали случаи того, как обыкновенные дружеские посиделки оборачивались комичными историями. В одном из интервью сын Юрия Никулина рассказал одну из таких.