Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох 

Есть толи реальная история, то ли легенда о парне по имени Рональд Опус, который прыгнул с 10 этажа, но убило его не это. На три этажа ниже весела страховочная сетка, которая могла бы спасти парню жизнь, но из окна 8 этажа в парня прилетела дробь из ружья. Это отец парня хотел убить свою жену и мать Рональда, но промахнулся. А затем выяснилось, что это ружье и вовсе никогда не было заряженным, и патрон вставил Опус, как раз для того, чтобы отец убил мать и попал в тюрьму. Да, не самое счастливое семейство. Кстати, дело закрыли как самоубийство.