Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох 

«Человек смертен, но это еще полбеды. Беда в том, что иногда он внезапно смертен». А иногда – не только внезапно, но и совершенно нелепо. В эту подборку мы включили такие случаи ухода их жизни, которые никто и врагу не пожелает.
Есть толи реальная история, то ли легенда о парне по имени Рональд Опус, который прыгнул с 10 этажа, но убило его не это. На три этажа ниже весела страховочная сетка, которая могла бы спасти парню жизнь, но из окна 8 этажа в парня прилетела дробь из ружья. Это отец парня хотел убить свою жену и мать Рональда, но промахнулся. А затем выяснилось, что это ружье и вовсе никогда не было заряженным, и патрон вставил Опус, как раз для того, чтобы отец убил мать и попал в тюрьму. Да, не самое счастливое семейство. Кстати, дело закрыли как самоубийство.
Судьба иронична. Так, в Новом Орлеане береговые спасатели решили закатить вечеринку. Да и повод был достойный – впервые купальный сезон прошел без утопленников. Надо ли говорить, что к концу праздника утопленник все же решил почтить своим присутствием дно бассейна.
Иногда враги могут достать и из могилы. Так, викинг Сигурд Могучий, прицепил голову своего заклятого врага, которого обезглавил накануне, к седлу своего скакуна. Зубы врага при галопе впились в ногу Сигурда, из-за чего в кровь последнего попала смертельная инфекция.
Странноватые старики, братья Гомер и Лэнгли Коллиер хватанули синдром Плюшкина и в последние годы жизни накапливали тонны мусора. Лэнгли был почти полностью слепой и парализованный, а Гомер ухаживал за братом, как мог, пытаясь где-то найти пропитание. Так, он начал тащить в дом самые разные вещи, коих собралось 120 тонн. Они даже ставили специальные ловушки для тех, кто хотел украсть их «ценности». В такую ловушку и попал Лэнгли, когда нес еду брату. Он умер сразу же, а брат через пару суток от голода. Полиция 2 недели расчищала тонны мусора и только тогда смогла «откопать» Лэнгли.
Довольно эксцентрично решил покончить с жизнью дворник зоопарка Сингапура. Он залез в клетку к белому тигру и начал провоцировать его разными способами. Тигра долго уговаривать не пришлось.
Бобби Личу всю жизнь сопутствовала удача, а он этим успешно пользовался. Это второй человек, которому удалось в одной только бочке переплыть Ниагарский водопад, причем он из этого еще и смог поиметь экономическую выгоду. Однако удача закончилась в 68 лет, когда он повредил ногу, поскользнувшись на апельсиновой кожуре, в результате чего ему ампутировали ногу, а потом и вовсе умер.
Рекорды – это конечно хорошо, главное, на них не поскользнуться. Так, Ханс Штайнингер отрасти полутораметровую бороду и стал известным на весь мир. Но он совсем забыл о ней, когда убегал от пожара, из-за чего наступил на нее, упал и свернул себе шею. Насмерть.
Еще одна превратность судьбы. Владелец компании Segway не смог справиться с управлением своего творения и угадил прямо в реку с обрыва.
А вот российский парень 28 лет прожил половину своих последних суток в непрерываемом удовольствии. Он поспорил с двумя женщинами, что сможет 12 часов беспрерывно заниматься любовью. За это время парень выпил бутылек Виагры и смог. Но 4 300$ вряд ли стоили его жизни, ведь через пару минут после последней фикции у паренька случился сердечный приступ.
Санкт-Петербург – город интересный. Представим ситуация – муж и жена ругаются дома, жена в сердцах пинает ножку дивана, на котором отдыхает муж, и уходит из дома. Ножка срывается, диван захлопывается, мужик прижат к стене. А через три часа уже спокойная дама приходит и находит своего, может не самого лучшего, но любимого, супруга не в самом живом состоянии.
Можно не заметить бревна в глазу, а человека в лобовом стекле? Вот нетрезвый водитель Чанте Яван Маллард не заметил в лобовом стекле Грегори Гленна Биггса, которого на дороге сбили, и он угодил прямо в стекло. Биггса можно было бы спасти, если бы водитель вовремя обратился в скорую, но Чанте просто поехал домой, оставил машину в гараже и оставил человека медленно умирать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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