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Гибель со вкусом: истории причудливых людских смертей в разные времена &nbsp;

Гибель со вкусом: истории причудливых людских смертей в разные времена

Автор:
07 июля 2022 20:34
Сообщество : Истории
Метки: истории   люди   нелепая смерть   подборка   причудливые смерти   смерти   
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Ежедневно по всему миру умирает около 150 тыс. человек. Кто-то от болезни, кто-то от чужой руки, но бывает, что погибают совершенно причудливой смертью. Именно о таких историях и пойдёт речь.

Довольно много людей одержимо ведением здорового образа жизни. Главное, как и во всём, знать меру. В противном случае можно закончить как британец Василий Браун. В 1974 году он скончался от болезни печени, вызванной переизбытком употребления морковного сока.

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24-летний Сантьяго Альварадо решил ограбить один калифорнийский магазин, продававший велосипеды. Там же он и погиб, провалившись через потолок обратно. А всему виной длинный фонарик, который в этот момент грабитель держал во рту.

Любители пива наверняка хотели бы оказаться в реках пенного, но только не с такими последствиями, с которыми столкнулись в Лондоне в 1814 году. Именно там в пивной The Horse Shoe Brewery лопнул гигантский бочонок, из которого вылилось 1,2 млн литра напитка, убив 8 человек.

Не секрет, что раньше этикет был более суров. Настолько, что мог убить человека. Его жертвой и стал датский дворянин Тихо Браге. Во время застолья он решил не покидать стол для посещения туалета, поскольку боялся, что его посчитают невоспитанным. В итоге его мочевой пузырь просто взорвался.

В 1988 году в столице Аргентины пёс умудрился убить 3-х человек. Выпав с 13 этажа, он приземлился на голову 75-летней Марты Эспины. Разумеется, это происшествие привлекло внимание толпы зевак, в том числе и Эдит Солы, решившей перейти дорогу, чтобы взглянуть на эту картину. Правда, дойти она не смогла, поскольку её сбил автобус. А вот третий прохожий, увидев всё своими глазами, скончался от сердечного приступа.

Со змеями шутки плохи, даже с мёртвыми. Это в 2013 году познал на себе китайский шеф-повар  Пэн Фан. Для приготовления супа он отрубил кобре голову и принялся заниматься телом. Непонятно как, но через 20 минут он был укушен этой самой головой.

В 1871 году член американского Конгресса Клемент Валландигэм уж слишком увлёкся защитой подозреваемого в убийстве на суде. Он пытался доказать, что жертва застрелилась случайно, когда вытаскивала пистолет. Чтобы всех в этом убедить, он решил воспроизвести сцену. Нетрудно догадаться, каков был итог.

Шведский король Адольф Фредрик в 1771 году явно переплюнул всех монархов своей смертью, ведь он скончался от переедания. Всё из-за того, что за один обед он съел омаров, икру, кислую капусту, кабачковый суп и 14 десертов, запивая всё шампанским.

В 2001 году Роджер Уоллес из Аризоны решил поиграться с радиоуправляемым самолетом, но был очень невнимателен, упустив его из виду. Это и стало его роковой ошибкой, ведь игрушку прилетела ему точно в лоб на скорости 65 км/ч.

А в 2013 году пара, ехавшая на внедорожнике, погибла от столкновения с медведем. Казалось бы, что здесь причудливого? Животное было сбито другим транспортным средством и подлетело в воздух, приземлившись аккурат на ехавший позади автомобиль.

Ну и закончим «Танцевальной чумой 1518 года», случившейся в Страсбурге. Некая дама по фамилии Троффеа вышла на улицу и танцевала без остановки. Позже к ней начали присоединяться люди, число которых выросло до 400. Бессмысленное действо длилось на протяжении 6 дней. За это время десятки людей скончались от сердечных приступов и инсультов.

Какая смерть вам показалась самой странной или нелепой, ведь подобные истории исчисляются тысячами?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: истории   люди   нелепая смерть   подборка   причудливые смерти   смерти   
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6  комментариев
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11k
Валерий Викторович 11 минут назад
Самая страшная смерть это когда "этикет был более сурок" (цитата)... Не дай Бог автору поста такое!
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15k
Bill 7 минут назад
Роберт Листон - хирург, который за одну операцию убил трех человек. Пациент и ассистент умерли от заражения крови, а зритель - от болевого шока.
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8k
Billi_Bons 9 минут назад
Однажды жители одной страны, не из нашей Галактики, решили устроить коллективные пляски на центральной площади (вроде майдан на их языке называется эта площадь). Результат получился плачевный.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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