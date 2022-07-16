Удивительная жизнь мечехвостов

К сожалению, сейчас они сталкиваются с теми же угрозами, что и другие виды: чрезмерный вылов рыбы и развитие прибрежных районов. Менее известен тот факт, что мечехвостов собирают из-за их голубой крови, которая содержит свертывающий агент, используемый при разработке безопасных вакцин, в том числе вакцин против Covid-19. Этот факт, как надеются защитники природы, приведет к гораздо более активным усилиям по защите среды их обитания. Однако сейчас дело обстоит не самым лучшим образом. Кровь мечехвостов имеет важнейшее значение для людей, но ее сбор убивает многих из них. За последние 60 лет трехиглые мечехвосты потеряли более половины своей популяции.