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Удивительная жизнь мечехвостов

Удивительная жизнь мечехвостов

Автор:
16 июля 2022 08:40
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   мечехвосты   морские обитатели   репортаж из глубин   увлекательно   фото   экзотические существа   
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На захватывающих снимках фотографов National Geographic мечехвосты плавают, поднимают осадок и прячут целые экосистемы в своих панцирях в заповедной зоне на Филиппинах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   интересно   мечехвосты   морские обитатели   репортаж из глубин   увлекательно   фото   экзотические существа   
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2  комментария
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Izrin Maria Час назад
Забор крови мечехвостов.
https://www.gismeteo.ru/news/animals/zachem-medikam-golubaya-krov-mechehvostov/https://www.gismeteo.ru/news/animals/zachem-medikam-golubaya-krov-mechehvostov/
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Andrews32 47 секунд назад
Тема не раскрыта. Про саму жизнь мечехвостов почти ничего не сказали.
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