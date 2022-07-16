Удивительная жизнь мечехвостов

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На захватывающих снимках фотографов National Geographic мечехвосты плавают, поднимают осадок и прячут целые экосистемы в своих панцирях в заповедной зоне на Филиппинах.
Поразительные снимки мечехвостов показывают красочных морских существ, которые живут и активно размножаются в морской охраняемой части Филиппин. Уникальные существа, которые могут вырасти от 35 до 50 сантиметров в диаметре в зависимости от пола, процветали в океане, успешно переживая всевозможные катаклизмы, в течение примерно 450 миллионов лет. Лоран Бальеста, морской биолог и фотограф дикой природы, сделал удивительно подробный фоторепортаж об их жизни для журнала National Geographic.
К сожалению, сейчас они сталкиваются с теми же угрозами, что и другие виды: чрезмерный вылов рыбы и развитие прибрежных районов. Менее известен тот факт, что мечехвостов собирают из-за их голубой крови, которая содержит свертывающий агент, используемый при разработке безопасных вакцин, в том числе вакцин против Covid-19. Этот факт, как надеются защитники природы, приведет к гораздо более активным усилиям по защите среды их обитания. Однако сейчас дело обстоит не самым лучшим образом. Кровь мечехвостов имеет важнейшее значение для людей, но ее сбор убивает многих из них. За последние 60 лет трехиглые мечехвосты потеряли более половины своей популяции.
На филиппинском острове Пангаталан этот вид является символом стойкости природы. В течение многих лет 4,5 гектара земель небольшого острова были уничтожены: деревья вырублены на древесину, мангровые заросли сожжены на древесный уголь, а коралловые рифы истощены динамитом и цианидом. К 2011 году мечехвосты были одними из самых крупных сохранившихся на острове существ.
Сегодня Пангаталан является морской охраняемой территорией, и его природа снова начинает процветать.
Активные усилия по восстановлению рифов Пангаталана и посадка тысяч деревьев привели к возвращению многочисленных животных, в том числе редких гигантских морских окуней.
Колония мечехвостов также активно развивается и уже практически достигла прежней численности.
Колония мечехвостов также активно развивается и уже практически достигла прежней численности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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