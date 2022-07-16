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Девушка рисует портреты животных по фото, превращая их в персонажей мира Дисней

Девушка рисует портреты животных по фото, превращая их в персонажей мира Дисней

Автор:
16 июля 2022 08:18
Сообщество : Искусство
Метки: дисней   животные   забавно   искусство   милота   талант   художница   
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Нидерландская художница Иса распыляет в этот мир пыльцу чрезмерного умиления и доброты. Не художница, а целый медочек.

Более того, она рисует и рассказывает не только о холёных домашних красавчиках, но и о тех, к кому судьба была не так благосклонна, и о тех, кому несмотря ни на что повезло обрести новый дом и, конечно же, тех, кто ещё находится в поиске своих человеческих родителей. А это ли не благородное занятие для человека, который своим творчеством не только радует глаз, но и творит благое дело!


Сахарное облачко Шушу и полосатый братик Ферг

×
×

Уникальная МауМау

Крылатый Герман и его собачий дружочек Фин

Очаровашки Энгельберт и Иа

И в тысячный раз выражение «Красоты в глазах смотрящего» находит подтверждение в портретах Исы.

Мидас и её четыре ушка

Маленький боец Симба

Красавчик Торо

Роди и котик Ру

Крошка Аойф завоёвывает сердечко своей маленькостью

Кажется, Уолтер и Шарлотта сделали обложку для нового альбома

Двойняшки по духу и шёрстке Рэйвен и Броди

И без того харизматичные звери становятся ещё более милыми и забавными по волшебному взмаху цифровой кисточки художницы.

Очаровательный малыш Ноггин

Улыбака Флинн

Ушастый Мистер Бигглсворт

Аннабелла и её чудесный хвостокрюк

Озорники Поппи и Петуния

Спящая малышка Флуфала

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дисней   животные   забавно   искусство   милота   талант   художница   
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