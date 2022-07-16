Девушка рисует портреты животных по фото, превращая их в персонажей мира Дисней

Нидерландская художница Иса распыляет в этот мир пыльцу чрезмерного умиления и доброты. Не художница, а целый медочек.
Более того, она рисует и рассказывает не только о холёных домашних красавчиках, но и о тех, к кому судьба была не так благосклонна, и о тех, кому несмотря ни на что повезло обрести новый дом и, конечно же, тех, кто ещё находится в поиске своих человеческих родителей. А это ли не благородное занятие для человека, который своим творчеством не только радует глаз, но и творит благое дело!
Сахарное облачко Шушу и полосатый братик Ферг
Уникальная МауМау
Крылатый Герман и его собачий дружочек Фин
Очаровашки Энгельберт и Иа
И в тысячный раз выражение «Красоты в глазах смотрящего» находит подтверждение в портретах Исы.
Мидас и её четыре ушка
Маленький боец Симба
Красавчик Торо
Роди и котик Ру
Крошка Аойф завоёвывает сердечко своей маленькостью
Кажется, Уолтер и Шарлотта сделали обложку для нового альбома
Двойняшки по духу и шёрстке Рэйвен и Броди
И без того харизматичные звери становятся ещё более милыми и забавными по волшебному взмаху цифровой кисточки художницы.
Очаровательный малыш Ноггин
Улыбака Флинн
Ушастый Мистер Бигглсворт
Аннабелла и её чудесный хвостокрюк
Озорники Поппи и Петуния
Спящая малышка Флуфала
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 19 смешных питомцев, которые совершенно не умеют прятаться
- «Беги, бро»: попугай открыл вольер кенгуру, и тот отправился на прогулку в город
- Домашние животные совершенно не знают, что такое личное пространство
- 16 фотографий, когда люди неожиданно встречали диких животных
- 15 уморительных фото животных, которых природа наградила шикарными шевелюрами