Девушка рисует портреты животных по фото, превращая их в персонажей мира Дисней

Более того, она рисует и рассказывает не только о холёных домашних красавчиках, но и о тех, к кому судьба была не так благосклонна, и о тех, кому несмотря ни на что повезло обрести новый дом и, конечно же, тех, кто ещё находится в поиске своих человеческих родителей. А это ли не благородное занятие для человека, который своим творчеством не только радует глаз, но и творит благое дело!

Сахарное облачко Шушу и полосатый братик Ферг