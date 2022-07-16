Американский художник превращает грязь на машинах в искусство

Как только наша машина покрывается десятым слоем пыли, мы вздыхаем и едем быстрее на автомойку, пока не нашлось никакого местного художника, который бы показал все свои способности на деле. Но если бы этим художником оказался Скотт Уэйд, то, мы уверены, вы были бы вовсе не против оставленных следов его присутствия на вашем новеньком авто.

Фестиваль домашних питомцев