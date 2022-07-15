20 просто космических коробочек, шишек и стручков

1241
20
И снова у нас природа прекрасная и просто космическая. На этот раз стручки. коробочки, шишки и прочие семена невероятные и удивительные.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Фракталы, спирали и идеальные линии природы: 25 фото удивительной геометрии
- "Прадедушка": учёные нашли самое старое дерево в мире
- Одно из самых опасных деревьев на нашей планете
- Чувствительным вход воспрещен: 25 обычных растений, которые выглядят мерзко
- 18 забавных необычностей из мира растений
Новости партнёров