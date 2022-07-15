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20 просто космических коробочек, шишек и стручков

20 просто космических коробочек, шишек и стручков

Автор:
15 июля 2022 23:56
Сообщество : Факты
Метки: природа   растения   семена   сручки   факты   шишки   
1241
20

И снова у нас природа прекрасная и просто космическая. На этот раз стручки. коробочки, шишки и прочие семена невероятные и удивительные.

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Источник:

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Метки: природа   растения   семена   сручки   факты   шишки   
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1  комментарий
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speaktr-st Полчаса назад
Комментарий к фото
Вот это, конечно, просто шик.
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