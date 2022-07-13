FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4610 постов • 1027 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
18 забавных необычностей из мира растений

18 забавных необычностей из мира растений

Автор:
13 июля 2022 07:00
Сообщество : Факты
Метки: интересное   мутация   природа   растения   смешное   сорт   факты   
1787
18

В этом мире есть разные мутации, есть разные виды, сорта и просто насмешки о природы. Сегодня экскурс в мир растений

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересное   мутация   природа   растения   смешное   сорт   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

669248



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эти дизайнеры - чертовы гении!
Эти дизайнеры - чертовы гении!
В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск
В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Долги России 90-х: как формировались и выплачивались
Долги России 90-х: как формировались и выплачивались
Фотоподборка
Фотоподборка
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эти женщины ничего не понимают...

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#история#в мире#автомобили#авто аварии#забавно#США#истории
#Юмор#животные#подборка#интересно#дтп#Приколы#автомир#позитив#Россия#новости
#факты#картинки#люди#кино#аварии#сатира#природа#сарказм#Еда#птицы
Забавные ситуации, которыми небо полнится Забавные ситуации, которыми небо полнится Что там вытекает: топ-10 дойных растений Что там вытекает: топ-10 дойных растений ТОП-10 необычных специй, которые, быть может, растут у вас под ногами ТОП-10 необычных специй, которые, быть может, растут у вас под ногами Как оно цветет: 20 продуктов питания, которые пока еще нельзя есть Как оно цветет: 20 продуктов питания, которые пока еще нельзя есть Чернота-то какая: 25 черных-черных растений в черном-черном лесу Чернота-то какая: 25 черных-черных растений в черном-черном лесу Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели Поразительная трава: бамбук, каким вы его еще не видели

На что жалуетесь?

Вернуться