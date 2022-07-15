Клуб, любимый тысячами советских подростков

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40 лет назад вышел последний выпуск известной радиопостановки
А началось всё в канун новогоднего праздника, 31 декабря 1945 года — первого Нового года после окончания Войны, когда в эфире Всесоюзного радио зазвучали позывные новой передачи:
«В шорохе мышином, в скрипе половиц
Медленно и чинно сходим со страниц,
Шелестят кафтаны, чей там смех звенит,
Все мы капитаны. Каждый знаменит».
«В шорохе мышином, в скрипе половиц
Медленно и чинно сходим со страниц,
Шелестят кафтаны, чей там смех звенит,
Все мы капитаны. Каждый знаменит».
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И называлась она «Клуб знаменитых капитанов». Клуб этот проводил свои заседания по ночам в обычной школьной библиотеке в районе порта Химки, где работали опытная библиотекарь Мария Петровна и её молодая коллега Катюша, которые ничего не подозревают о происходящем, хотя и постоянно натыкаются на следы ночных событий. С их диалога перед закрытием, как правило, и начинается каждый выпуск (иногда заходил в библиотеку ещё и студент Горюнов — воздыхатель Кати). Но как только за ними закрывались двери, и часы били 7 часов — со страниц книг спускались известные литературные герои-путешественники: Лэмюэль Гулливер, Дик Сэнд, Робинзон Крузо, Тартарен из Тараскона, Капитан Гаттерас, Барон Мюнхгаузен и другие, — и тысячи детей замирали у радиоприёмников.
Капитаны увлекали слушателей за собой в дальние плавания и невероятные приключения.
Героями самой первой передачи стали Робинзон, Немо, Гулливер, Тартарен, Гаттерас и Мюнхгаузен. Герои книг встречали Новый год возле ёлки, пели песни, вспоминали свои приключения.
Капитаны увлекали слушателей за собой в дальние плавания и невероятные приключения.
Героями самой первой передачи стали Робинзон, Немо, Гулливер, Тартарен, Гаттерас и Мюнхгаузен. Герои книг встречали Новый год возле ёлки, пели песни, вспоминали свои приключения.
Новинка эфира пришлась по душе радиослушателям, и за первой встречей последовала вторая, затем третья, четвертая...
Определить жанр «КЗК» не так-то просто — это была и передача для детей, и многосерийная радиопьеса, и научно-популярная программа, в которой юных слушателей знакомили с историей, географией, биографиями великих путешественников. Иногда тематика могла расширяться — если, например, выступал барон Мюнхгаузен, рассказывающий «правдивые» истории, полные безудержной фантазии, ошибок и несуразиц. Помимо капитанов, нередко появлялись и другие литературные герои.
Определить жанр «КЗК» не так-то просто — это была и передача для детей, и многосерийная радиопьеса, и научно-популярная программа, в которой юных слушателей знакомили с историей, географией, биографиями великих путешественников. Иногда тематика могла расширяться — если, например, выступал барон Мюнхгаузен, рассказывающий «правдивые» истории, полные безудержной фантазии, ошибок и несуразиц. Помимо капитанов, нередко появлялись и другие литературные герои.
Авторами сценария передач были Климентий Минц и Владимир Крепс. Тексты песен писал Сергеем Богомазовым.
Советский кинорежиссёр и сценарист, член Союза писателей СССР и Союза кинематографистов СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989) Климентий Борисович Минц родился 21 января 1908 года в Екатеринбурге (Пермская губерния Российской империи).
В 1925 году он окончил Студию массовых зрелищ и торжеств в Ленинграде, затем, в 1930 году, кинофакультет Ленинградского института истории искусств. В 1926-27 гг. Минц руководил мастерской по подготовке актеров кино и театра, работал режиссёром и клоуном в театре уличных комедиантов «Балаган». В 1928 году был одним из организаторов «Фабрики советского сценария» в Ленинграде, в том же году дебютировал и как кинорежиссёр.
Вместе с Александром Разумовским Минц входил в кинематографическую секцию ОБЭРИУ — Объединения реального искусства (на вечере «Три левых часа» был показан их совместный монтажный фильм «Мясорубка»). Впоследствии стал заниматься только драматургией кино. Автор публикаций, посвящённых комедии. Автор сценария популярного советского фильма «Укротительница тигров» (1954) и ещё более 20 фильмов: «Швейк готовится к бою» (1942), «Матрос с «Кометы» (1958), «Шофёр поневоле» (1958), «Марк Твен против» (1976) и др.
Лауреат международного кинофестиваля в Милане (1959) .
Умер Климентий Борисович Минц 22 декабря 1995 года, за месяц до своего 88-летия. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.
В 1925 году он окончил Студию массовых зрелищ и торжеств в Ленинграде, затем, в 1930 году, кинофакультет Ленинградского института истории искусств. В 1926-27 гг. Минц руководил мастерской по подготовке актеров кино и театра, работал режиссёром и клоуном в театре уличных комедиантов «Балаган». В 1928 году был одним из организаторов «Фабрики советского сценария» в Ленинграде, в том же году дебютировал и как кинорежиссёр.
Вместе с Александром Разумовским Минц входил в кинематографическую секцию ОБЭРИУ — Объединения реального искусства (на вечере «Три левых часа» был показан их совместный монтажный фильм «Мясорубка»). Впоследствии стал заниматься только драматургией кино. Автор публикаций, посвящённых комедии. Автор сценария популярного советского фильма «Укротительница тигров» (1954) и ещё более 20 фильмов: «Швейк готовится к бою» (1942), «Матрос с «Кометы» (1958), «Шофёр поневоле» (1958), «Марк Твен против» (1976) и др.
Лауреат международного кинофестиваля в Милане (1959) .
Умер Климентий Борисович Минц 22 декабря 1995 года, за месяц до своего 88-летия. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.
Русский советский писатель, сценарист, член Союза писателей СССР Владимир Михайлович Крепс родился 12 января 1903 года в Одессе (Херсонская губерния Российской империи).
Участник гражданской войны — был красноармейцем, инструктором Херсонского губвоенкома, инструктором политотдела соединения, инспектором политуправления Балтфлота. Участвовал в боях на Южном фронте и в подавлении Кронштадтского мятежа (март 1921).
С июля 1922 года Крепс — преподаватель, начальник кафедры Военно-морского политического училища им. С.Г. Рошаля/Ленинградское военно-морское политическое училище им. А.А. Жданова.
Окончил в 1924 году факультет общественных наук Ленинградского университета, затем, в 1926 году, аспирантуру при НИИ сравнительной истории языков и литературы Запада и Востока. В том же году был уволен с флота по состоянию здоровья.
В 1935-36 гг. Крепс работал гл. редактором к/с «Межрабпомфильм», редактором к/с «Союздетфильм». Автор сценариев игровых, документальных и научно-популярных фильмов.
В 1937 году был арестован по доносу, но через год освобождён.
С июля 1941 года Владимир Михайлович был спецвоенкором кинохроники ТАСС, а с августа 1944 года — военкором киногруппы в составе 9-й Гвардейской истребительной авиадивизии.
Лауреат Сталинской премии 2-ой степени (1950) — за сценарий фильма «Райнис» (1949), награждён Орденом Трудового Красного Знамени (1973).
Умер Владимир Михайлович Крепс 15 ноября 1984 года в Москве на 82-м году жизни. Урна с прахом писателя захоронена в колумбарии Донского кладбища.
Участник гражданской войны — был красноармейцем, инструктором Херсонского губвоенкома, инструктором политотдела соединения, инспектором политуправления Балтфлота. Участвовал в боях на Южном фронте и в подавлении Кронштадтского мятежа (март 1921).
С июля 1922 года Крепс — преподаватель, начальник кафедры Военно-морского политического училища им. С.Г. Рошаля/Ленинградское военно-морское политическое училище им. А.А. Жданова.
Окончил в 1924 году факультет общественных наук Ленинградского университета, затем, в 1926 году, аспирантуру при НИИ сравнительной истории языков и литературы Запада и Востока. В том же году был уволен с флота по состоянию здоровья.
В 1935-36 гг. Крепс работал гл. редактором к/с «Межрабпомфильм», редактором к/с «Союздетфильм». Автор сценариев игровых, документальных и научно-популярных фильмов.
В 1937 году был арестован по доносу, но через год освобождён.
С июля 1941 года Владимир Михайлович был спецвоенкором кинохроники ТАСС, а с августа 1944 года — военкором киногруппы в составе 9-й Гвардейской истребительной авиадивизии.
Лауреат Сталинской премии 2-ой степени (1950) — за сценарий фильма «Райнис» (1949), награждён Орденом Трудового Красного Знамени (1973).
Умер Владимир Михайлович Крепс 15 ноября 1984 года в Москве на 82-м году жизни. Урна с прахом писателя захоронена в колумбарии Донского кладбища.
Советский поэт, драматург и сценарист Сергей Михайлович Богомазов родился 9 сентября 1900 года в Глазове (Вятская губерния Российской империи).
До Октябрьской революции учился в реальном училище и Народном университете им. А.Л. Шанявского (ныне — Московский городской народный университет).
Участвовал в культурно-просветительной комиссии Главного Воздушного Флота. Работал заведующим литчастью Детского театра.
После Великой Отечественной войны Богомазов долго работал в Главной редакции радиовещания для детей Всесоюзного радио. Был частым соавтором композитора Евгения Жарковского.
Сергей Михайлович был известен как автор стихов многих песен и инсценировщик литературных произведений для детских опер и спектаклей. Среди них «Угадай-ка» (весёлая игра-загадка для дошкольников, 1944-76), «Волшебное такси», «Приключения Буратино», «Дон-Кихот», «Три толстяка», «Приключения Чиполлино» (1962), «Сказки Андерсена» и др., созданные в содружестве с известными режиссёрами, актёрами и композиторами — Р. Иоффе, Н. Литвиновым, В. Качаловым, П. Аедоницким, Д. Кабалевским, В. Рубиным, Э. Колмановским, Ю. Никольским, Н. Пейко и др.
Автор текста песен к м/ф «Храбрый заяц» (1955) и «Тихая пристань» (1957).
Умер Сергей Михайлович Богомазов 11 мая 1983 года в Москве на 83-м году жизни.
До Октябрьской революции учился в реальном училище и Народном университете им. А.Л. Шанявского (ныне — Московский городской народный университет).
Участвовал в культурно-просветительной комиссии Главного Воздушного Флота. Работал заведующим литчастью Детского театра.
После Великой Отечественной войны Богомазов долго работал в Главной редакции радиовещания для детей Всесоюзного радио. Был частым соавтором композитора Евгения Жарковского.
Сергей Михайлович был известен как автор стихов многих песен и инсценировщик литературных произведений для детских опер и спектаклей. Среди них «Угадай-ка» (весёлая игра-загадка для дошкольников, 1944-76), «Волшебное такси», «Приключения Буратино», «Дон-Кихот», «Три толстяка», «Приключения Чиполлино» (1962), «Сказки Андерсена» и др., созданные в содружестве с известными режиссёрами, актёрами и композиторами — Р. Иоффе, Н. Литвиновым, В. Качаловым, П. Аедоницким, Д. Кабалевским, В. Рубиным, Э. Колмановским, Ю. Никольским, Н. Пейко и др.
Автор текста песен к м/ф «Храбрый заяц» (1955) и «Тихая пристань» (1957).
Умер Сергей Михайлович Богомазов 11 мая 1983 года в Москве на 83-м году жизни.
Тандем Минца и Крепса сумел нащупать тот стиль, который оказался интересен и близок нескольким поколениями детей и подростков Советского Союза.
Приключения героев «КЗК» не надоедали. В своих заседаниях они в увлекательной форме рассказывали об опасных путешествиях и экспедициях (как реальных, так и вымышленных), необычных местах и знаменитых первооткрывателях. Капитаны могли путешествовать сразу в 2-х вселенных — реальной (если книги с героями кто-то брал из библиотеки в командировку или путешествие) и книжной.
Будучи книжными персонажами, они могли попасть в гущу событий любого романа или повести, моментально оказавшись на нужной странице.
Приключения героев «КЗК» не надоедали. В своих заседаниях они в увлекательной форме рассказывали об опасных путешествиях и экспедициях (как реальных, так и вымышленных), необычных местах и знаменитых первооткрывателях. Капитаны могли путешествовать сразу в 2-х вселенных — реальной (если книги с героями кто-то брал из библиотеки в командировку или путешествие) и книжной.
Будучи книжными персонажами, они могли попасть в гущу событий любого романа или повести, моментально оказавшись на нужной странице.
Одной из прелестей «КЗК» была его, как бы сказали сейчас, интерактивность: можно было написать туда письмо и о чём-то рассказать, что-то предложить, чем-то поделиться. Можно было запросто написать письмо Артуру Грэю или Гулливеру, Дику Сэнду или капитану Немо!
Самые интересные из писем капитаны обсуждали на заседаниях Клуба. Письма эти были, в том числе, и от взрослых слушателей. То есть, это не была передача именно для детей — это была передача для всех, кто готов был принять её всерьёз; для всех, кто, по словам Владимира Семёновича Высоцкого, «нужные книжки в детстве читал».
Самых преданных слушателей капитаны принимали в круг своих друзей — с присуждением звания члена-корреспондента «КЗК» и вручением нагрудного знака «Алый Вымпел» или «Голубой Вымпел», (а также «Золотой Петух» — за нахождение ошибок в рассказах Мюнхгаузена или Тартарена). К ним прилагались Диплом либо Грамота, подтверждающие присуждение и вручение.
Самые интересные из писем капитаны обсуждали на заседаниях Клуба. Письма эти были, в том числе, и от взрослых слушателей. То есть, это не была передача именно для детей — это была передача для всех, кто готов был принять её всерьёз; для всех, кто, по словам Владимира Семёновича Высоцкого, «нужные книжки в детстве читал».
Самых преданных слушателей капитаны принимали в круг своих друзей — с присуждением звания члена-корреспондента «КЗК» и вручением нагрудного знака «Алый Вымпел» или «Голубой Вымпел», (а также «Золотой Петух» — за нахождение ошибок в рассказах Мюнхгаузена или Тартарена). К ним прилагались Диплом либо Грамота, подтверждающие присуждение и вручение.
При Клубе работало ещё и «БИО» — Бюро изобретений и открытий. Юные слушатели могли направлять в него на рассмотрение различные свои изобретения.
В советские времена девиз «Всё лучшее детям» благоприятно сказывался на передачах для детей — в них были задействованы лучших актёрские кадры. В самом первом выпуске «КЗК» роль Старого года поручили легенде Московского Художественного театра, Народному артисту СССР Василию Качалову.
Роль Робинзона на протяжении всего времени существования радиопередачи играл Ростислав Плятт, Артура Грэя озвучивал Юрий Яковлев, Синдбада-морехода — Николай Гриценко. Были среди голосов капитанов и актёры-виртуозы, которых публика в лицо не знала. Например, роль капитана Григорьева из «Двух капитанов» озвучивал Николай Александрович, мастер дубляжа, голосом которого в СССР говорили и Радж Капур и Жан-Поль Бельмондо.
Пятнадцатилетний капитан Дик Сэнд, по понятным причинам, не мог говорить грубым мужским голосом, поэтому его поочерёдно озвучивали Валентина Сперантова и Ирина Потоцкая.
Валентина Александрова Сперантова за свою жизнь сыграла массу ролей в кино и театре, но более всего запомнилась зрителям по роли уборщицы тёти Глаши в «Большой перемене» (1972-73).
Ирину Потоцкую в лицо не знали, но её голосом разговаривали почти все зайчики и белочки, мальчики и девочки в советских мультфильмах 1950-х гг.
В советские времена девиз «Всё лучшее детям» благоприятно сказывался на передачах для детей — в них были задействованы лучших актёрские кадры. В самом первом выпуске «КЗК» роль Старого года поручили легенде Московского Художественного театра, Народному артисту СССР Василию Качалову.
Роль Робинзона на протяжении всего времени существования радиопередачи играл Ростислав Плятт, Артура Грэя озвучивал Юрий Яковлев, Синдбада-морехода — Николай Гриценко. Были среди голосов капитанов и актёры-виртуозы, которых публика в лицо не знала. Например, роль капитана Григорьева из «Двух капитанов» озвучивал Николай Александрович, мастер дубляжа, голосом которого в СССР говорили и Радж Капур и Жан-Поль Бельмондо.
Пятнадцатилетний капитан Дик Сэнд, по понятным причинам, не мог говорить грубым мужским голосом, поэтому его поочерёдно озвучивали Валентина Сперантова и Ирина Потоцкая.
Валентина Александрова Сперантова за свою жизнь сыграла массу ролей в кино и театре, но более всего запомнилась зрителям по роли уборщицы тёти Глаши в «Большой перемене» (1972-73).
Ирину Потоцкую в лицо не знали, но её голосом разговаривали почти все зайчики и белочки, мальчики и девочки в советских мультфильмах 1950-х гг.
Музыку для «КЗК» писали ведущие композиторы Союза — Дмитрий Кабалевский, Оскар Фельцман, Эдуард Колмановский, Борис Мокроусов и многие другие.
Популярность передачи была фантастической. К середине 1950-х гг. выпускались даже открытки с изображениями героев Клуба. И на волне успеха Минц и Крепс написали целый ряд пьес о приключениях капитанов, которые затем ставились в театрах по всему СССР.
Популярность передачи была фантастической. К середине 1950-х гг. выпускались даже открытки с изображениями героев Клуба. И на волне успеха Минц и Крепс написали целый ряд пьес о приключениях капитанов, которые затем ставились в театрах по всему СССР.
Клуб знаменитых капитанов. Слева направо: барон Мюнхгаузен, Дик Сэнд, Робинзон Крузо, Лемуэль Гулливер, Саня Григорьев, капитан Немо, Тартарен. (Открытка СССР, 1956 г.)
Так в 1950 году на сцене Московского драматического театра им. М.Д. Ермоловой была поставлена пьеса «Тайна затонувшей шхуны» по мотивам передачи.
Благодаря этому «КЗК» попал даже в популярный советский кинофильм о разведчиках «Мёртвый сезон». По сюжету, помочь опознать опасного нацистского преступника советской разведке может только бывший узник концлагеря Иван Павлович Савушкин. Савушкин, роль которого играет Ролан Быков, является актёром детского театра, и в фильм попадает сцена из спектакля, где задействованы герои «КЗК» и звучит песня, с которой начинались все его выпуски.
Однако, в конце 1940-х гг. в рамках «борьбы с космополитизмом и буржуазным влиянием» герои «КЗК» были раскритикованы, передачу стали «отодвигать», и с начала 1953 года её с эфира сняли вообще.
Благодаря этому «КЗК» попал даже в популярный советский кинофильм о разведчиках «Мёртвый сезон». По сюжету, помочь опознать опасного нацистского преступника советской разведке может только бывший узник концлагеря Иван Павлович Савушкин. Савушкин, роль которого играет Ролан Быков, является актёром детского театра, и в фильм попадает сцена из спектакля, где задействованы герои «КЗК» и звучит песня, с которой начинались все его выпуски.
Однако, в конце 1940-х гг. в рамках «борьбы с космополитизмом и буржуазным влиянием» герои «КЗК» были раскритикованы, передачу стали «отодвигать», и с начала 1953 года её с эфира сняли вообще.
В письме от 4 июля 1966 года в редакцию Клуба, автор другой популярной детской радиопередачи «КОАПП»/«Комитет охраны авторских прав природы» (цикл под заголовком «Репортаж о событиях невероятных», в юмористической форме знакомивший детей с проблемами бионики) Майлен Костантиновский, вольно цитировал вышедшую в «Литературной газете» в конце 1940-х гг. разгромную статью: «„Это человеконенавистник капитан Немо, недисциплинированный, бесшабашный Дик Сэнд, глупый, бессовестный враль Мюнхгаузен“. Избежал хулы, естественно, только Саня Григорьев».
Но в 1966 году избранные фрагменты передачи всё же начали повторять, и после большого количества писем радиослушателей работа над передачей была возобновлена.
Журнал «Советское радио и телевидение» писал тогда о причинах закрытия Клуба: «„Устарели. Сами капитаны устарели.“ Помилуйте! Да разве могут устареть Робинзон Крузо и Мюнхгаузен, Немо и Гулливер? Устареть для нового, ещё не знакомого с ними поколения? <…> Почему нельзя вложить в интересную форму, уже утвердившую себя форму современно содержание, принять в «Клуб» новых членов, знаменитых капитанов ХХ века?».
Необходимость возрождения «КЗК» автор статьи объяснял тем, что в послевоенное время передача заставляла ребят чувствовать себя «отважными первооткрывателями, распахивала перед ними мир, окутанный романтикой подвигов и приключений».
Журнал «Советское радио и телевидение» писал тогда о причинах закрытия Клуба: «„Устарели. Сами капитаны устарели.“ Помилуйте! Да разве могут устареть Робинзон Крузо и Мюнхгаузен, Немо и Гулливер? Устареть для нового, ещё не знакомого с ними поколения? <…> Почему нельзя вложить в интересную форму, уже утвердившую себя форму современно содержание, принять в «Клуб» новых членов, знаменитых капитанов ХХ века?».
Необходимость возрождения «КЗК» автор статьи объяснял тем, что в послевоенное время передача заставляла ребят чувствовать себя «отважными первооткрывателями, распахивала перед ними мир, окутанный романтикой подвигов и приключений».
И работу над сценариями авторы возобновили — первый после долгого перерыва выпуск «КЗК» прозвучал в июле 1968 года.
Завершалась передача всегда одинаково — били старинные часы, кричал петух, и это означало, что героям пора на страницы своих книг. На прощание так же звучала песня:
«За окошком снова прокричал петух,
Фитилек пеньковый вздрогнул и потух.
Синим флагом машет утренний туман.
До свиданья, вашу руку, капитан!»
Завершалась передача всегда одинаково — били старинные часы, кричал петух, и это означало, что героям пора на страницы своих книг. На прощание так же звучала песня:
«За окошком снова прокричал петух,
Фитилек пеньковый вздрогнул и потух.
Синим флагом машет утренний туман.
До свиданья, вашу руку, капитан!»
В 1974-77 гг. был выпущен 2-томник «Клуб знаменитых капитанов», объединивший в себе лучше из того, что придумали Минц и Крепс. Повести сборника представляли собой сюжеты заседаний Клуба, связанные между собой перепиской «городских воробьёв» — школьников, оставшихся на каникулах в городе.
Шло время, совершенствовалось радио, развивалось телевидение, однако передача оставалась на плаву и через 20, и через 30 лет, что даже для тех неспешных времен невероятно долго.
Но всё, что имеет начало, имеет и конец... Последний раз «КЗК» вышел в радиоэфир в 1982 году, завершив свою почти 37-летнюю вахту.
Несмотря на то, что с того момента минуло уже 40 лет, поклонники программы и сейчас создают в Интернете ресурсы, посвященные ей. Там можно познакомиться и записями лучших выпусков. Некоторые ранние передачи были изданы на аудиокассетах, пластинках и MP3-дисках.
Шло время, совершенствовалось радио, развивалось телевидение, однако передача оставалась на плаву и через 20, и через 30 лет, что даже для тех неспешных времен невероятно долго.
Но всё, что имеет начало, имеет и конец... Последний раз «КЗК» вышел в радиоэфир в 1982 году, завершив свою почти 37-летнюю вахту.
Несмотря на то, что с того момента минуло уже 40 лет, поклонники программы и сейчас создают в Интернете ресурсы, посвященные ей. Там можно познакомиться и записями лучших выпусков. Некоторые ранние передачи были изданы на аудиокассетах, пластинках и MP3-дисках.
Что же касается самого радиоспектакля, то, прекратив свое существование в эфире, он продолжил жизнь в многотомном издании «Клуб знаменитых капитанов». В аннотации к 1-у тому которого написано: «Счастливого плавания, знаменитые капитаны!».
Члены «Клуба знаменитых капитанов»:
Капитан Немо (Ж. Верн «Двадцать тысяч льё под водой», «Таинственный остров», озвучивали М. Нароков, М. Названов), Лэмюэль Гулливер (Дж. Свифт «Путешествия Гулливера», Б. Лавров), Робинзон Крузо (Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», Р. Плятт), Тартарен из Тараскона (А. Доде «Тартарен из Тараскона», О. Абдулов, Е. Весник), Барон Мюнхгаузен (Р. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена», А. Хованский, Г. Вицин), Дик Сенд (Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», В. Сперантова, И. Потоцкая), Капитан корвета «Коршун» (К. Станюкович «Вокруг света на „Коршуне“», Б. Оленин, Артур Грэй (А. Грин «Алые паруса», Ю. Яковлев), Капитан Воронцов (Г. Адамов «Тайна двух океанов», М. Астангов).
Помимо регулярно появлявшихся героев, эпизодически фигурировало и множество других литературных персонажей:
Жак Паганель (Ж. Верн «Дети капитана Гранта», Д. Фивейский), Джон Гаттерас (Ж. Верн «Путешествие и приключения капитана Гаттераса», Л. Шихматов), Мистер Пиквик (Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», Ю. Медведев), Александр Григорьев (В. Каверин «Два капитана», Н. Александрович, Синдбад-мореход («Семь путешествий Синдбада-морехода», Н. Гриценко, Дон Кихот и Санчо Пансо (М. де Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», М. Названов, М. Яншин).
«Настоящие» персонажи: библиотекарша Мария Петровна (С. Гальперина), её помощница Катюша (Н. Львова), студент Горюнов (А. Гай).
Члены «Клуба знаменитых капитанов»:
Капитан Немо (Ж. Верн «Двадцать тысяч льё под водой», «Таинственный остров», озвучивали М. Нароков, М. Названов), Лэмюэль Гулливер (Дж. Свифт «Путешествия Гулливера», Б. Лавров), Робинзон Крузо (Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», Р. Плятт), Тартарен из Тараскона (А. Доде «Тартарен из Тараскона», О. Абдулов, Е. Весник), Барон Мюнхгаузен (Р. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена», А. Хованский, Г. Вицин), Дик Сенд (Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», В. Сперантова, И. Потоцкая), Капитан корвета «Коршун» (К. Станюкович «Вокруг света на „Коршуне“», Б. Оленин, Артур Грэй (А. Грин «Алые паруса», Ю. Яковлев), Капитан Воронцов (Г. Адамов «Тайна двух океанов», М. Астангов).
Помимо регулярно появлявшихся героев, эпизодически фигурировало и множество других литературных персонажей:
Жак Паганель (Ж. Верн «Дети капитана Гранта», Д. Фивейский), Джон Гаттерас (Ж. Верн «Путешествие и приключения капитана Гаттераса», Л. Шихматов), Мистер Пиквик (Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», Ю. Медведев), Александр Григорьев (В. Каверин «Два капитана», Н. Александрович, Синдбад-мореход («Семь путешествий Синдбада-морехода», Н. Гриценко, Дон Кихот и Санчо Пансо (М. де Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», М. Названов, М. Яншин).
«Настоящие» персонажи: библиотекарша Мария Петровна (С. Гальперина), её помощница Катюша (Н. Львова), студент Горюнов (А. Гай).
Музыку для передачи в разное время писали: В. Макаров, А. Александров, Д. Кабалевский, К. Хачатурян, А. Лепин, Б. Мокроусов, О. Фельцман, Э. Колмановский, З. Левина, В. Рубин, Ю. Никольский, Г. Крейтнер, Томас Карганов, Б. Терентьев, Е. Адлер, С. Соснин и др.
Режиссёрами в разное время были: Н. Герман, Р. Иоффе, Н. Александрович, В. Иванов, Б. Тираспольский, Т. Шиловская, Т. Сапожникова и др.
Редакторами в разное время были: М. Гумилевская, Т. Красина, А. Дитрих, Т. Седых, Н. Стукова.
Режиссёрами в разное время были: Н. Герман, Р. Иоффе, Н. Александрович, В. Иванов, Б. Тираспольский, Т. Шиловская, Т. Сапожникова и др.
Редакторами в разное время были: М. Гумилевская, Т. Красина, А. Дитрих, Т. Седых, Н. Стукова.
Библиография:
В. Крепс, К. Минц:
«Свистать всех наверх! Клуб знаменитых капитанов». Тетрадь первая» (М.: «Детский мир», 1963, иллюстрации В. Минаева);
«По следам затонувшей шхуны. Тетрадь четвертая» (М.: «Малыш», 1964, илл.: И. Семёнов, В. Добровольский);
«Тайна покинутого корабля» (М.: «Малыш», 1964, илл.: И. Семёнов, В. Добровольский);
«Сокровища капитана Ермакова. Фантастическая история для детей. Тетрадь вторая» (М.: «Малыш», 1964, илл. Ю.Молоканов);
«Клуб Знаменитых Капитанов» («Фантастическая история, записанная гусиным пером в клеёнчатых тетрадях, с приложением частной переписки одного городского воробья с конструктором планетоходов серии ВВН») (сборник, М.: «Советская Россия», 1974, илл. А. Медведев);
«На волне знаменитых капитанов» (М.: «Искусство», 1975);
«Клуб знаменитых капитанов. Книга 2» («Фантастическая история, записанная гусиным пером в клеёнчатых тетрадях, с приложением вахтенных журналов одного городского воробья и конструктора планетоходов серии ВВН») (сборник, М.: «Советская Россия», 1977, илл. А. Медведев);
«Счастливого плавания, Знаменитые Капитаны!» (М.: «Искусство», 1980, илл. С. Юкин).
«Путешествие становится опасным» (М.: «Искусство», 1989, илл.: С. Юкин, А. Брантман).
В. Крепс, К. Минц:
«Свистать всех наверх! Клуб знаменитых капитанов». Тетрадь первая» (М.: «Детский мир», 1963, иллюстрации В. Минаева);
«По следам затонувшей шхуны. Тетрадь четвертая» (М.: «Малыш», 1964, илл.: И. Семёнов, В. Добровольский);
«Тайна покинутого корабля» (М.: «Малыш», 1964, илл.: И. Семёнов, В. Добровольский);
«Сокровища капитана Ермакова. Фантастическая история для детей. Тетрадь вторая» (М.: «Малыш», 1964, илл. Ю.Молоканов);
«Клуб Знаменитых Капитанов» («Фантастическая история, записанная гусиным пером в клеёнчатых тетрадях, с приложением частной переписки одного городского воробья с конструктором планетоходов серии ВВН») (сборник, М.: «Советская Россия», 1974, илл. А. Медведев);
«На волне знаменитых капитанов» (М.: «Искусство», 1975);
«Клуб знаменитых капитанов. Книга 2» («Фантастическая история, записанная гусиным пером в клеёнчатых тетрадях, с приложением вахтенных журналов одного городского воробья и конструктора планетоходов серии ВВН») (сборник, М.: «Советская Россия», 1977, илл. А. Медведев);
«Счастливого плавания, Знаменитые Капитаны!» (М.: «Искусство», 1980, илл. С. Юкин).
«Путешествие становится опасным» (М.: «Искусство», 1989, илл.: С. Юкин, А. Брантман).
Источники:
Борис Смекалов/boris_smekalov@mail.ru
https://fantlab.ru/work144044
https://users.livejournal.com/-zabey-/42472.html
https://aif.ru/society/history/klub_znamenityh_kapitanov_istoriya_superhita_vsesoyuznogo_radio
https://pikabu.ru/story/retro_klub_znamenityikh_kapitanov__radiospektakli_6514514
Борис Смекалов/boris_smekalov@mail.ru
https://fantlab.ru/work144044
https://users.livejournal.com/-zabey-/42472.html
https://aif.ru/society/history/klub_znamenityh_kapitanov_istoriya_superhita_vsesoyuznogo_radio
https://pikabu.ru/story/retro_klub_znamenityikh_kapitanov__radiospektakli_6514514
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