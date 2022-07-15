Клуб, любимый тысячами советских подростков

Одной из прелестей «КЗК» была его, как бы сказали сейчас, интерактивность: можно было написать туда письмо и о чём-то рассказать, что-то предложить, чем-то поделиться. Можно было запросто написать письмо Артуру Грэю или Гулливеру, Дику Сэнду или капитану Немо!



Самые интересные из писем капитаны обсуждали на заседаниях Клуба. Письма эти были, в том числе, и от взрослых слушателей. То есть, это не была передача именно для детей — это была передача для всех, кто готов был принять её всерьёз; для всех, кто, по словам Владимира Семёновича Высоцкого, «нужные книжки в детстве читал».



Самых преданных слушателей капитаны принимали в круг своих друзей — с присуждением звания члена-корреспондента «КЗК» и вручением нагрудного знака «Алый Вымпел» или «Голубой Вымпел», (а также «Золотой Петух» — за нахождение ошибок в рассказах Мюнхгаузена или Тартарена). К ним прилагались Диплом либо Грамота, подтверждающие присуждение и вручение.