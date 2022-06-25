Из СССР со вкусом: советские гастрономические бренды, дожившие до наших дней

Мы уже неоднократно писали про вещи, пришедшие к нам из СССР, в том числе затрагивали темы техники, напитков и алкоголя. Сегодня же мы поговорим о советской гастрономии, которая успела стать настоящим брендом.
СССР поставил задачу для кондитерских фабрик – создать шоколад, который могут себе позволить все категории граждан. Так, в 1964 году был создан шоколад «Аленка», а фото на обертке выбирали среди фотографий со всего СССР в рамках конкурса.
Кабачковую икру начали заново массово производить при Хрущеве, а впервые она появилась на полках советских магазинов в 30-е годы. Сняли ее из-за массового отравления граждан, но Хрущев решил возобновить производство блюда.
Рецепт «Байкала», как и рецепт «Кока-Колы» долгое время держался в секрете, а над его созданием трудились три года. Наконец, в 1976 году началось производство напитка, который можно назвать нашим ответом на американские аналоги.
Раньше «Докторская» колбаса считалась диетической, поскольку в нем было только мясо без муки и крахмала. Но после 70-х годов ГОСТ изменился. Однако этот вид колбасы популярен до сих пор.
«Птичье молоко» появилось на полках в 60-х годах, и сразу понравилось гражданам из-за своей легкой текстуры. А все дело в добавлении агар-агара в начинку.
Торт же «Птичье молоко» сначала создал шеф-повар ресторана «Прага», но когда его ресторан уже не мог производить столько лакомства, сколько на него было спроса, он запатентовал рецепт и передал его кондитерским фабрикам.
Сырок «Дружба» появился на полках магазинов в 1964 году и до сих пор является брендом, отдающим чем-то теплым и советским.
«Советское» шампанское появилось интересным образом. Когда в 20-х годах отменили «сухой закон», надо было наладить производство доступного шампанского. Для этого один из владельцев винного завода создал установку, с помощью которой вину требовалась меньшая выдержка, и его можно было создавать быстрее. Сталин же приказал поставить эту установку на всех заводах и производить Советское шампанское.
Сгущенное молоко хоть и не придумали в СССР, но бело-голубой бренд по праву принадлежит советскому союзу.
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АНТИФИШКИ
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Толи дело сейчас, пошел, выбрал из десятка подобных разновидностей, купил,пришел, съел. А завтра можно повторить.
Любой вкус присытиться