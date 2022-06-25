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Из СССР со вкусом: советские гастрономические бренды, дожившие до наших дней

Из СССР со вкусом: советские гастрономические бренды, дожившие до наших дней

Автор:
25 июня 2022 21:23
Сообщество : СССР
Метки: СССР   вкусная еда   гастрономия   ностальгия   советские бренды   советские продукты   
2640
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Мы уже неоднократно писали про вещи, пришедшие к нам из СССР, в том числе затрагивали темы техники, напитков и алкоголя. Сегодня же мы поговорим о советской гастрономии, которая успела стать настоящим брендом.

СССР поставил задачу для кондитерских фабрик – создать шоколад, который могут себе позволить все категории граждан. Так, в 1964 году был создан шоколад «Аленка», а фото на обертке выбирали среди фотографий со всего СССР в рамках конкурса.

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Кабачковую икру начали заново массово производить при Хрущеве, а впервые она появилась на полках советских магазинов в 30-е годы. Сняли ее из-за массового отравления граждан, но Хрущев решил возобновить производство блюда.

Рецепт «Байкала», как и рецепт «Кока-Колы» долгое время держался в секрете, а над его созданием трудились три года. Наконец, в 1976 году началось производство напитка, который можно назвать нашим ответом на американские аналоги.

Раньше «Докторская» колбаса считалась диетической, поскольку в нем было только мясо без муки и крахмала. Но после 70-х годов ГОСТ изменился. Однако этот вид колбасы популярен до сих пор.

«Птичье молоко» появилось на полках в 60-х годах, и сразу понравилось гражданам из-за своей легкой текстуры. А все дело в добавлении агар-агара в начинку.

Торт же «Птичье молоко» сначала создал шеф-повар ресторана «Прага», но когда его ресторан уже не мог производить столько лакомства, сколько на него было спроса, он запатентовал рецепт и передал его кондитерским фабрикам.

Сырок «Дружба» появился на полках магазинов в 1964 году и до сих пор является брендом, отдающим чем-то теплым и советским.

«Советское» шампанское появилось интересным образом. Когда в 20-х годах отменили «сухой закон», надо было наладить производство доступного шампанского. Для этого один из владельцев винного завода создал установку, с помощью которой вину требовалась меньшая выдержка, и его можно было создавать быстрее. Сталин же приказал поставить эту установку на всех заводах и производить Советское шампанское. 

Сгущенное молоко хоть и не придумали в СССР, но бело-голубой бренд по праву принадлежит советскому союзу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   вкусная еда   гастрономия   ностальгия   советские бренды   советские продукты   
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19  комментариев
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19k
babuby Час назад
Бренды дожили, но качество стало говно!
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
Шпроты
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141
zenon 45 минут назад
Мало того, даже в колбасе не изменили названия, она так и осталась докторской.
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262
Aleks 45 минут назад
Многие продукты теперь только называются так, но есть и исключения, квасов например стало больше и по качеству ничего так, марки Монастырский, Добрый, Русский, Хлебный, десятки их если не сотни.
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31k
ACU900 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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27k
Ashabad Час назад
1 рубль 23 копейки
Ссылка www.youtube.com
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51k
smakido 2 часа назад
Просто для людей, живших в Советском Союзе все эти бренды стали чем то большим , чем названием продуктов.
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3k
Николаевич 2 часа назад
"...советские гастрономические бренды" может, и дожили, но вот сами продукты (в том «вкусном» качестве) – вопрос. Увы. «Ничего личного, это просто бизнес»
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Ни о чём.
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Да ну. Тут какие то крохи. Вот бренд
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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