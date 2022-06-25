Из СССР со вкусом: советские гастрономические бренды, дожившие до наших дней

«Советское» шампанское появилось интересным образом. Когда в 20-х годах отменили «сухой закон», надо было наладить производство доступного шампанского. Для этого один из владельцев винного завода создал установку, с помощью которой вину требовалась меньшая выдержка, и его можно было создавать быстрее. Сталин же приказал поставить эту установку на всех заводах и производить Советское шампанское.