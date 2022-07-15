У каких стран больше всего газа в мире и какое место занимает Россия

Представьте себе один кубический километр. То есть куб, размерами 1000 на 1000 на 1000 метров.
Математика подсказывает, что в таком объеме умещается 1 миллиард кубических метров.
Если, например, этот куб заполнить питьевой водой, то полученного количества хватит для утоления жажды всего человечества в течение 40 дней (при норме потребления 3 литра/человека в сутки).
Если заполнить этот куб зерном, то получится 1200 миллионов тонн (1,2 млрд т), чего всему человечеству хватит на полгода. То есть в год человечество выращивает «всего» 2 кубических километра зерна.
В общем, кубический километр – это очень много. Допустим, 1 км3 газа хватит для потребления в течение месяца 100 миллионам человек (при средней норме потребления 10 кубов/месяц на человека).
Ну, или миллиону человек в течение 8 лет.
И вот с этими цифрами давайте посмотрим, сколько газа (пока еще не добытого) имеется у разных стран.
Например, такая страна как Испания имеет запасы газа в недрах порядка 2 кубических километров. И это – одна из самых бедных (с точки зрения газовых запасов) стран.
Допустим, Турция имеет уже 3 кубических километра, а Болгария – 5 кубических километров.
Такая страна как Япония (которую не без оснований называют бедной на ресурсы) имеет сразу 20 км3 природного газа – и это все еще очень маленькие запасы. По ним Япония находится на 77 месте в мире.
Допустим в Афганистане (про который мы ни разу не слышали, что это газовая республика) имеется «целых» 50 кубических километров. И это 69 место в мире.
Бахрейн – первое государство из нашего списка, про которое мы реально можем сказать, что оно имеет нефтегазовую славу. Располагаясь в Персидском заливе вблизи Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ эта карликовая страна обладает разведанными запасами в 82 кубических километра.
Впрочем, Бахрейн все-таки больше силен в нефти. Допустим, даже у Израиля газа больше, причем сразу в 2 раза – 176 км3 содержится в песчаной израильской земле.
Если представить, что один кубический километр – это стакан с водой, то у Испании будет 2 стакана, у Болгарии – 5 стаканов, у Японии – 20 стаканов, а у Израиля уже целых 3 ведра (176 стаканов по 200 мл это 35 литров).
Сирия – тоже мощный нефтегазовый район. У нее запасов в 2 раза больше, чем у Израиля – 300 кубических километров. Просто фантастическая цифра, если попытаться представить этот объем в голове.
Однако, Сирия занимает лишь 37 строчку газового рейтинга и у нее газа даже меньше, чем на Укр**не (там – 304 км3 и 36-е место в мире).
Нидерланды (Голландия) – первая страна Западной Европы из нашего списка, действительно богатая газом. Обладает запасами в 804 км3. Это один из «газовых кормильцев» Европы, наряду с Норвегией. В Норвегии, кстати, газа 2300 км3.
Вернувшись к нашему сравнению со стаканами и ведрами, скажем, что если у Испании есть 2 стакана воды (газа), у Бахрейна – 2 ведра, то у Норвегии – 460 литров или целых 2 бочки.
По газу Норвегия обгоняет:
- Азербайджан – 1227 км3
- Индию – 1289 км3
- Казахстан – 1898 км3
- Канаду – 2059 км3
При этом, Норвегия не входит даже в 10-ку стран по крупнейшим запасам газа. Даже до 10-го места ей нужно было бы где-то найти в 2 раза больше газа, чем есть сейчас.
Алжир (10-е место) обладает запасами в 4500 кубических километров. Если бы этот объем был заполнен водой, то его хватило бы для питья всему человечеству (всем 8 миллиардам) в течение 500 лет…
Далее просто перечислим страны с 9 по 4 место:
- Венесуэла – 5600 км3
- Нигерия – 5700 км3
- ОАЭ – 6100 км3
- Саудовская Аравия – 8700 км3
- США – 9000 км3
- Туркменистан – 9800 км3
В переводе на стаканы, ведра и бочки, у Туркмении будет примерно 2-тонная цистерна. И это только 4 место в мире!
Дальше рейтинг развивается просто взрывными темпами:
3 место: Катар – 23800 км3
Да, сразу в 2,5 раза больше, чем у 4-го места. Газа в Катаре примерно столько же, сколько воды в озере Байкал.
2 место: Иран – 33800 км3
И снова результат на целых 10 тыс км3 больше, чем у предыдущего места (то есть на 4 Норвегии или на 500 Японий).
Иран – вторая мировая кладовая газа, после… После нашей любимой:
1 место: Россия – 50600 км3
Вот это и называется – газовый гигант.
Газа в России примерно столько же, сколько у Ирана и Катара (следующих двух стран) вместе взятых. Ну, или как у 22 Норвегий.
Про Японию или Испанию я промолчу. Россия В ДЕНЬ добывает больше газа, чем вообще содержится в недрах Испании.
Если вернуться к примеру со стаканами, то у России будет не бочка, и не цистерна, а небольшой бассейн (10 кубовый).
Надеюсь, это наглядное сравнение помогло вам представить, сколько вообще газа имеется в России (и это еще Арктику и Восточную Сибирь не разведали толком) и как долго он еще может добываться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А почему у нас подключение к газу стоит так дорого?
И дом, и дрова, икорма, и молодняк, и вспашку огогродов - всё дали бы.
Газа нет, водопровода нет, нормальных дорог нет. Это мы бы пережили.
Но! Нет ШКОЛЫ и ВРАЧА. Всё.
Председатель как бы вкладывает деньги в будущий рост количества колхозников.
Или нет? Он же мог вместо этого продать им яблоки. Колхоз бы не только не понес убытки, но и получил прибыль. Все довольны. Я правильно понял ваш посыл?
А на следующий год умерло еще 10 стариков, еще 10 молодых подались в город. А из оставшихся родили детей всего 10 женщин хотя были предпосылки что родят детей 30.
И что в результате? Колхоз заработал денег. Но количество колхозников сократилось. Если построить графики прибыли и населения на 10 или 100 лет вперед то сколько денег заработает колхоз за это время? и когда ему настанет кирдык?
Оборудованик, да частично импорт. Т.к. своего не так много. Факт. Опять же причина проста: есть профильные заводы, производящие условные "двигатели". они это умеют и никто в мире не делает больше. Проще и выгоднее покупать именно там.
Заводов строится достаточное количество. Если говорить про Газпром, тот же Амурский ГПЗ, например, аналогов которому в мире нет.
А пилежка бюджета есть везде, в любой точке мира. И у нас далеко не все так печально.
Как в мультике чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-то ненужное, а у нас денег нет. Бюджет 100 рублей, из них условно 25 рублей закупки материала для посадки пшеницы и т.д., 15 рублей корм животных + бензин, 15 - осблуживание техники, 40 - ЗП, 5 -чистый доход на развитие, плановые ремонтв раз в 5 лет + НЗ. Откуда вычтем 1 рубль на эти 100 мешков ежегодно прямо сейчас? Причем на постоянку. Где-то убудет. А как это скажется в дальнейшем?
Нужно увеличивать производство, ок. Но в это нужно сначала вложиться, а это именно те самые послендие 5 рублей. ПРодавать дороже? Ок, а согласятся ли текущие покупатели на эти условия? Если нет, то за какие шишы искать новые рынки сбыта?
Что бы что-то заработать нужно сначала нехило вложиться и отрабатывать эти вложения в ноль, а то и в минус определенный срок, а для этого нужны запасы финансов.
Почему вы уперлись в газ или в яблоки? Я то их привел в качестве примера только из-за статьи. В которой русским языком сказано что газа в нашей стране (ну или яблок в колхозе) ну просто завались.
Давайте обсудим то чего не приносит доход. Школа. Поликлиника. Музей. Детский сад. Их нельзя продать. Они чаще всего не приносят доход. Но наш гипотетический колхоз накроется если ЗА СЧЕТ КОЛХОЗА не будет сада, школы, поликлиники. Это все звенья одной цепи. Можно шарить в бухгалтерии, быть великолепным бизнесменом и получить с колхоза за 30 лет его существования туеву хучу бабок. Но когда колхоз тупо вымрет вы лично будете счастливы что с него удалось выжать эту кучу бабок?
И что потом? Есть земля, фермы трактора, но нет людей. Разделить колхозные активы между соседними колхозами? Или завести колхозников из забугорья? Выращивать не картошку а хлопок. Говорить не привет, а салам. И переименовать колхоз из колхоза имени Иванова в бахчу имени Оттобека?
В обеих случаях это уже не будет тем колхозом. Колхоза вообще не будет. Но за то мы сэкономили несколько мешков яблок и несколько кубов газа...
:D