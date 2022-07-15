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У каких стран больше всего газа в мире и какое место занимает Россия

У каких стран больше всего газа в мире и какое место занимает Россия

Автор:
15 июля 2022 12:06
Метки: ГАЗ   страны   экономика   
744
9

Представьте себе один кубический километр. То есть куб, размерами 1000 на 1000 на 1000 метров.

Математика подсказывает, что в таком объеме умещается 1 миллиард кубических метров.

Если, например, этот куб заполнить питьевой водой, то полученного количества хватит для утоления жажды всего человечества в течение 40 дней (при норме потребления 3 литра/человека в сутки).

Если заполнить этот куб зерном, то получится 1200 миллионов тонн (1,2 млрд т), чего всему человечеству хватит на полгода. То есть в год человечество выращивает «всего» 2 кубических километра зерна.

В общем, кубический километр – это очень много. Допустим, 1 км3 газа хватит для потребления в течение месяца 100 миллионам человек (при средней норме потребления 10 кубов/месяц на человека).

Ну, или миллиону человек в течение 8 лет.

И вот с этими цифрами давайте посмотрим, сколько газа (пока еще не добытого) имеется у разных стран.

Например, такая страна как Испания имеет запасы газа в недрах порядка 2 кубических километров. И это – одна из самых бедных (с точки зрения газовых запасов) стран.

Допустим, Турция имеет уже 3 кубических километра, а Болгария – 5 кубических километров.

×
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Такая страна как Япония (которую не без оснований называют бедной на ресурсы) имеет сразу 20 км3 природного газа – и это все еще очень маленькие запасы. По ним Япония находится на 77 месте в мире.

Допустим в Афганистане (про который мы ни разу не слышали, что это газовая республика) имеется «целых» 50 кубических километров. И это 69 место в мире.

Бахрейн – первое государство из нашего списка, про которое мы реально можем сказать, что оно имеет нефтегазовую славу. Располагаясь в Персидском заливе вблизи Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ эта карликовая страна обладает разведанными запасами в 82 кубических километра.

Впрочем, Бахрейн все-таки больше силен в нефти. Допустим, даже у Израиля газа больше, причем сразу в 2 раза – 176 км3 содержится в песчаной израильской земле.

Если представить, что один кубический километр – это стакан с водой, то у Испании будет 2 стакана, у Болгарии – 5 стаканов, у Японии – 20 стаканов, а у Израиля уже целых 3 ведра (176 стаканов по 200 мл это 35 литров).

Сирия – тоже мощный нефтегазовый район. У нее запасов в 2 раза больше, чем у Израиля – 300 кубических километров. Просто фантастическая цифра, если попытаться представить этот объем в голове.

Однако, Сирия занимает лишь 37 строчку газового рейтинга и у нее газа даже меньше, чем на Укр**не (там – 304 км3 и 36-е место в мире).

Нидерланды (Голландия) – первая страна Западной Европы из нашего списка, действительно богатая газом. Обладает запасами в 804 км3. Это один из «газовых кормильцев» Европы, наряду с Норвегией. В Норвегии, кстати, газа 2300 км3.

Вернувшись к нашему сравнению со стаканами и ведрами, скажем, что если у Испании есть 2 стакана воды (газа), у Бахрейна – 2 ведра, то у Норвегии – 460 литров или целых 2 бочки.

По газу Норвегия обгоняет:

  • Азербайджан – 1227 км3
  • Индию – 1289 км3
  • Казахстан – 1898 км3
  • Канаду – 2059 км3

При этом, Норвегия не входит даже в 10-ку стран по крупнейшим запасам газа. Даже до 10-го места ей нужно было бы где-то найти в 2 раза больше газа, чем есть сейчас.

Алжир (10-е место) обладает запасами в 4500 кубических километров. Если бы этот объем был заполнен водой, то его хватило бы для питья всему человечеству (всем 8 миллиардам) в течение 500 лет…

Далее просто перечислим страны с 9 по 4 место:

  • Венесуэла – 5600 км3
  • Нигерия – 5700 км3
  • ОАЭ – 6100 км3
  • Саудовская Аравия – 8700 км3
  • США – 9000 км3
  • Туркменистан – 9800 км3

В переводе на стаканы, ведра и бочки, у Туркмении будет примерно 2-тонная цистерна. И это только 4 место в мире!

Дальше рейтинг развивается просто взрывными темпами:

3 место: Катар – 23800 км3

Да, сразу в 2,5 раза больше, чем у 4-го места. Газа в Катаре примерно столько же, сколько воды в озере Байкал.

2 место: Иран – 33800 км3

И снова результат на целых 10 тыс км3 больше, чем у предыдущего места (то есть на 4 Норвегии или на 500 Японий).

Иран – вторая мировая кладовая газа, после… После нашей любимой:

1 место: Россия – 50600 км3

Вот это и называется – газовый гигант.

Газа в России примерно столько же, сколько у Ирана и Катара (следующих двух стран) вместе взятых. Ну, или как у 22 Норвегий.

Про Японию или Испанию я промолчу. Россия В ДЕНЬ добывает больше газа, чем вообще содержится в недрах Испании.

Если вернуться к примеру со стаканами, то у России будет не бочка, и не цистерна, а небольшой бассейн (10 кубовый).

Надеюсь, это наглядное сравнение помогло вам представить, сколько вообще газа имеется в России (и это еще Арктику и Восточную Сибирь не разведали толком) и как долго он еще может добываться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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27  комментариев
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276
Javier 7 часов назад
Не совсем понятно, на что рассчитывает запад, отказываясь от недорогого российского газа. Как то не верится, что всё это ради Украины.
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831
Просто прохожий 4 часа назад
Когда придурки играют цифрами, ни хера не понимая в жизни, а просто неадекватные и дебилы-это всегда смешно. Ну например амеры для большего эффекта те же 1000 км3 будут подавать как триллионы(или триллиарды или ахулиарды куб мм, это уже похер. даже калькуляторы на компах таких цифр не показываю). Сотни раз замечал когда подают какие то (свои данные нужные только амерам) объемы в миллиардах мм3, а это всего лишь объем ж.д цистерны в 60 тонн.
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39k
Сергей 5 часов назад
У нас не только газу много , у нас ещё половина территории страны печки дровами топят!
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10k
*Сергей* 6 часов назад
Круто!
А почему у нас подключение к газу стоит так дорого?
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7k
Колорад 7 часов назад
Газпром - управляй мечтой!
:D
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Настя Кузнецова
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https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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