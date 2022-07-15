У каких стран больше всего газа в мире и какое место занимает Россия

Математика подсказывает, что в таком объеме умещается 1 миллиард кубических метров.

Если, например, этот куб заполнить питьевой водой, то полученного количества хватит для утоления жажды всего человечества в течение 40 дней (при норме потребления 3 литра/человека в сутки).

Если заполнить этот куб зерном, то получится 1200 миллионов тонн (1,2 млрд т), чего всему человечеству хватит на полгода. То есть в год человечество выращивает «всего» 2 кубических километра зерна.

В общем, кубический километр – это очень много. Допустим, 1 км3 газа хватит для потребления в течение месяца 100 миллионам человек (при средней норме потребления 10 кубов/месяц на человека).

Ну, или миллиону человек в течение 8 лет.

И вот с этими цифрами давайте посмотрим, сколько газа (пока еще не добытого) имеется у разных стран.

Например, такая страна как Испания имеет запасы газа в недрах порядка 2 кубических километров. И это – одна из самых бедных (с точки зрения газовых запасов) стран.

Допустим, Турция имеет уже 3 кубических километра, а Болгария – 5 кубических километров.