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«Филиалы ада», где бывали люди: самые жаркие места на планете &nbsp;

«Филиалы ада», где бывали люди: самые жаркие места на планете

Автор:
07 июня 2022 21:39
Сообщество : Путешествия
Метки: жара   жаркие страны   по планете   пустыни   страны   температурные колебания   температурные рекорды   
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Экологи ежегодно говорят о глобальном потеплении, что неудивительно, ведь повышение температуры по всему миру продолжается. Конечно, ощущается это далеко не везде, однако есть на планете места, скорее напоминающие настоящий «филиал ада».

По крайней мере, об этом свидетельствует информация со спутников, занимающихся изучением температурных колебаний. Так, где же находятся самые жаркие места, представляющие настоящую опасность?


В Эфиопии есть местечко под названием Даллол.  Когда-то здесь располагалось шахтёрское поселение, однако сейчас в этот город-призрак не забредают даже животные. Всему виной вулканическая активность, из-за которой среднегодовая температура не опускается ниже 35 градусов.

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Найти Кубер-Педи в Австралии довольно непросто, ведь это подземный город. Местные жители предпочли заселиться внизу, поскольку  температура не достигает меньше 37 градусов даже в тени. Конечно, под землёй может и более комфортно, но лишь до момента, когда наступают сезонные пыльные бури.

О том, какая погода в Эль-Азизие, расположенном на северо-западе Ливии, сказать трудно, поскольку по всем известным причинам измерить её уже давно не представляется возможным. Тем не менее раньше температура сохранялась на отметке в 48 градусов с завидным постоянством.

На один градус ливийский город превзошёл суданский Вади Халфа. Помимо жары здесь местных жителей докучают песчаные бури, сопровождающиеся чрезмерной грозовой активностью. Выглядит это зрелище по-настоящему жутко.

На южной окраине пустыни Сахара разместился малийский город Тимбукту, уверенно превращающийся в одно из самых жарких мест на земле. Ежегодно там побивается новый температурный рекорд. Например, в прошлом году столбик термометра перевалил за 54 градуса.

И снова переместился в Ливию, а именно в город-оазис Гадамес, находящийся в самом сердце пустыни. Стабильную жару в 55 градусов здесь можно, только если проводить большую часть времени дома, сидя за толстыми глинобитными стенами.

Когда-то в город Кебили, расположенный в Тунисе, пребывали караваны, искавшие воду и отдых. Сейчас же дела обстоят совершенно иначе, поскольку температура здесь всё чаще переваливает за 56 градусов.

На территории Китая есть геопарк Данься, который привлекает внимание своими радужными горами из красного песчаника. Правда, насладиться им проблемно, ведь спутник NASA зафиксировал здесь рекордную как для КНР, так и для многих других точек мира, температуру в 66 градусов.

Ну и, несомненным лидером выступают австралийские пустоши, расположенные в сердце континента. Проводить температурные замеры здесь довольно непросто, особенно в знойные периоды засухи. Каким бы не был климат, но пережить жару в 70 градусов очень непросто.

А какой температурный рекорд переживали или смогли бы пережить вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: жара   жаркие страны   по планете   пустыни   страны   температурные колебания   температурные рекорды   
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1  комментарий
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Разрушитель твоей мечты 13 минут назад
- 53 на Севере, когда служил.
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Антибиотик
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