«Филиалы ада», где бывали люди: самые жаркие места на планете

По крайней мере, об этом свидетельствует информация со спутников, занимающихся изучением температурных колебаний. Так, где же находятся самые жаркие места, представляющие настоящую опасность?

В Эфиопии есть местечко под названием Даллол. Когда-то здесь располагалось шахтёрское поселение, однако сейчас в этот город-призрак не забредают даже животные. Всему виной вулканическая активность, из-за которой среднегодовая температура не опускается ниже 35 градусов.