Кошачья выдра: Самое маленькое морское млекопитающее живёт среди скал и волн. Как противостоять бушующему океану, когда ты размером с кошку?

Задача становится ещё сложнее, когда появляется семья. Одному здесь уже не справиться, поэтому на время выведения потомства образуются пары. Заботливые мамы и папы приносят еду прямо детишкам в логово. На шее у родителей юные выдрята сидят долго — 10 месяцев. За это время взрослые не только от пуза кормят отпрысков, но и учат молодёжь всем выдрячим мудростям. Так что в свободное во всех смыслах плавание молодняк выходит со всеми необходимыми навыками.