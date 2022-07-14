Кошачья выдра: Самое маленькое морское млекопитающее живёт среди скал и волн. Как противостоять бушующему океану, когда ты размером с кошку?

Маленькость — это не только про мимими и утютю. Это про противостояние крохотного существа большому миру. На такое лиричное начало меня натолкнула кошачья выдра — самое маленькое морское млекопитающее, что борется с необузданным океаном.
Обитают кошачьи выдры вдоль всей водной границы Чили, но живут зверьки далеко не по чиллу. Западное побережье Южной Америки — это сильные ветры, бурное море и скалистые уступы. Короче, что-то из репертуара Айвазовского — пугающе красиво.
И это при том, что кошачьи выдры — являются самыми маленькими морскими млекопитающими планеты. Их тушка и до метра не дотягивает, а весом зверёк будет со среднестатистического Барсика — 3-5 кило.
Зачем она тогда там вообще поселилась? Потому что местные воды таят настоящее сокровище. Гастрономическое. Прибрежная акватория полна скальными рыбами, моллюсками, ракообразными. Звучит достаточно заманчиво, чтобы поселиться на отшибе мира, не находите?
И это мы говорим безо всякой иронии. Кошачьи выдры действительно поселились на каменистых уступах, чтобы не конкурировать со своим ближайшим родственником — южной речной выдрой. Разделение двух видов произошло примерно 800 тыс. лет назад.
С бушующей стихией зверёк борется один на один — кошачьи выдры не образуют групп. Но против компании собратьев животина тоже ничего не имеет — периодически зверьки встречаются друг с другом для игр, общения или махача. А вы что думали? Это на фоточках кошачьи выдры лапушки, на деле — они суровые хищники, готовые сражаться за свою добычу, если кто-то попытается её отнять. Лапоприкладство часто доходит до тяжких телесных в виде рваных ран.
А всё потому, что добывать дары моря в тех местах, где обитает выдра — тяжкий труд. Да, зверьки с лёгкостью ныряют на глубину до 40 метров. Но лишь 26% всех погружений успешны. Волны попросту уносят животину к берегу и не дают нормально охотиться. Поэтому 70% своего времени наши герои проводят в поисках покушать.
Задача становится ещё сложнее, когда появляется семья. Одному здесь уже не справиться, поэтому на время выведения потомства образуются пары. Заботливые мамы и папы приносят еду прямо детишкам в логово. На шее у родителей юные выдрята сидят долго — 10 месяцев. За это время взрослые не только от пуза кормят отпрысков, но и учат молодёжь всем выдрячим мудростям. Так что в свободное во всех смыслах плавание молодняк выходит со всеми необходимыми навыками.
Живут выдры вдали от цивилизации, но лапы антропогенного влияния дотягиваются даже до самых укромных закоулков планеты. В 2020 году в какахах кошачьих выдр обнаружили микропластик. К ним он, видимо, попал через рыбу, которая его наглоталась. Пока непонятно, как именно компоненты искусственного происхождения влияют на организм зверька, но вряд ли эффект положительный. Кошачьим выдрам и так живётся непросто, а тут ещё и пластик в кишках находят. Ну капец!
Источник:
АНТИФИШКИ
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