«Ксюшу на ножи!»: Ксения Собчак нарвалась на угрозы от певицы из-за своего отношения к спецоперации

Собчак также сравнила Украину с неприятным соседом, который «может делать в свой квартире все что захочет».

«Но эту квартиру собрала по комнатам им ты! Понимаешь, это твой прадедушка эту квартиру создал! <...> Будешь ли ты точно так же говорить, когда в этой квартире, которую ты оборудовала и, в принципе, создала, прямо за стеной вдруг станут кричать: «Ксюшу на ножи!» — эмоционально отреагировала на замечание Собчак Саша.