«Ксюшу на ножи!»: Ксения Собчак нарвалась на угрозы от певицы из-за своего отношения к спецоперации

Ксения Собчак пригласила на своё шоу «Осторожно: Собчак» певицу Сашу Градиву. Звезда открыто поддержала российские власти и очень удивилась, когда Собчак сказала, что не поддерживает спецоперацию и в нацизм не верит. Разница в политических взглядах стала причиной того, что Собчак в ходе интервью нарвалась на угрозы в свой адрес.
Ксения Собчак вот уже несколько лет приглашает на своё шоу «Осторожно: Собчак» разных знаменитостей. На этот раз гостьей стала Саша Градива. Певица не живёт в России, но поддерживает российские власти. Когда Ксения заявила, что не поддерживает спецоперацию, Саша удивилась.
«Не обобщай! Я не поддерживаю! Это для тебя откровения?» – заявила Ксения певице Саше.
В выпуске звёзды принялись обсуждать политику, и Ксения Собчак напрямую спросила у Саши, где на Украине нацизм. Певица настолько удивилась, что не нашла слов. Исполнительница назвала президента Украины дураком, после чего Собчак попросила ее не пускаться в оскорбления.
«Это твое оценочное суждение. Давай не будем переходить на оскорбления», — обратилась Собчак к звезде 2000-х, когда речь зашла об украинском лидере Владимире Зеленском.
Собчак также сравнила Украину с неприятным соседом, который «может делать в свой квартире все что захочет».
«Но эту квартиру собрала по комнатам им ты! Понимаешь, это твой прадедушка эту квартиру создал! <...> Будешь ли ты точно так же говорить, когда в этой квартире, которую ты оборудовала и, в принципе, создала, прямо за стеной вдруг станут кричать: «Ксюшу на ножи!» — эмоционально отреагировала на замечание Собчак Саша.
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Исполнительница добавила, что, как и все люди, хочет мира, но смотрит на спецоперацию РФ «как на удаление какой-то раковой опухоли, которую рано или поздно придется удалить».
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АНТИФИШКИ
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У ней все хорошо)
не 1 человек страной рулит, а круг, и родня собчака в этом кругу. Вот что угодно в РФ могут делать.
Ты думаешь его друзья и родня становятся миллиардерами в угоду государственному?)