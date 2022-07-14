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«Ксюшу на ножи!»: Ксения Собчак нарвалась на угрозы от певицы из-за своего отношения к спецоперации

«Ксюшу на ножи!»: Ксения Собчак нарвалась на угрозы от певицы из-за своего отношения к спецоперации

Автор:
14 июля 2022 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Украина   интересное   мнение   политика   собчак   фото   шоу бизнес   
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Ксения Собчак пригласила на своё шоу «Осторожно: Собчак» певицу Сашу Градиву. Звезда открыто поддержала российские власти и очень удивилась, когда Собчак сказала, что не поддерживает спецоперацию и в нацизм не верит. Разница в политических взглядах стала причиной того, что Собчак в ходе интервью нарвалась на угрозы в свой адрес.

Ксения Собчак вот уже несколько лет приглашает на своё шоу «Осторожно: Собчак» разных знаменитостей. На этот раз гостьей стала Саша Градива. Певица не живёт в России, но поддерживает российские власти. Когда Ксения заявила, что не поддерживает спецоперацию, Саша удивилась.

«Не обобщай! Я не поддерживаю! Это для тебя откровения?» – заявила Ксения певице Саше.

В выпуске звёзды принялись обсуждать политику, и Ксения Собчак напрямую спросила у Саши, где на Украине нацизм. Певица настолько удивилась, что не нашла слов. Исполнительница назвала президента Украины дураком, после чего Собчак попросила ее не пускаться в оскорбления.

«Это твое оценочное суждение. Давай не будем переходить на оскорбления», — обратилась Собчак к звезде 2000-х, когда речь зашла об украинском лидере Владимире Зеленском.

Собчак также сравнила Украину с неприятным соседом, который «может делать в свой квартире все что захочет».

«Но эту квартиру собрала по комнатам им ты! Понимаешь, это твой прадедушка эту квартиру создал! <...> Будешь ли ты точно так же говорить, когда в этой квартире, которую ты оборудовала и, в принципе, создала, прямо за стеной вдруг станут кричать: «Ксюшу на ножи!» — эмоционально отреагировала на замечание Собчак Саша.

Исполнительница добавила, что, как и все люди, хочет мира, но смотрит на спецоперацию РФ «как на удаление какой-то раковой опухоли, которую рано или поздно придется удалить».

Источник:

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Метки: Россия   Украина   интересное   мнение   политика   собчак   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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6k
ZORRO 36 минут назад
ну ващет, войну поддерживают только в интернете и по ТВ, я лично ни от кого не слышал вживую, кто бы топил за эту войну. думаю что официальная статистика, согласно которой за войну 98% россиян не верна.
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5k
Горожанин 42 минуты назад
Не гнобите Ксению, мне её жалко. Ксения - это креатура и зависимость мышления от её мамы. Вот это реальный ужас - причем в кресле Совета Федерации. Это показатель всего - что такое власть в России. Личное отношение. И ведь сидит Нарусова. Крепко. Вот на этом враги России всегда выигрывали, а Россия всегда проигрывала. Может хватит?
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42
Валерий Петров Горожанин 14 минут назад
Ксюшу итак гнобить никто не будет. Это Путинский человек.
У ней все хорошо)
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42
Валерий Петров Горожанин 3 минуты назад
это одна из голов власти. ее можно использовать, например, чтобы имитировать выборы - как это уже было.
не 1 человек страной рулит, а круг, и родня собчака в этом кругу. Вот что угодно в РФ могут делать.
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Валерий Петров Горожанин Минуту назад
Стоп, а разве при Путине было по другому?)
Ты думаешь его друзья и родня становятся миллиардерами в угоду государственному?)
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−95
Thomsen 49 минут назад
Бл*дь, да кто это???
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42
Валерий Петров klop 11 минут назад
"звезда", какие есть))
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