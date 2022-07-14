Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных путешествий

Подписчики часто спрашивают в комментариях под публикациями в Инстаграме*, как им удаётся сохранять такую идеальную картинку и так точно подбирать две разных половинки для создания нового фото. На что они отвечают со смехом, что это чистая удача, так как они не отличаются особой креативностью в позировании на всех своих фото (но иногда и планированию есть место).

8. Вашингтон, США — Канарские острова, Испания, 2018