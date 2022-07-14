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Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных путешествий

Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных путешествий

Автор:
14 июля 2022 09:49
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   влюбленные   забавно   красота   пара   путешествие   фото   
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Путешествия объединяют людей во всех их проявлениях, а отношения на расстоянии — ещё не клеймо на скорейший их провал. Именно это доказывает пара Бекки и Дэна, которая научилась видеться друг с другом и устраивать свидания через общее фото в Инстаграме*, будучи в этот момент в разных уголках мира.

Обстоятельства вынудили пару находиться в тысячи километрах друг от друга на протяжении достаточно длительного времени. Долгая разлука возлюбленных сподвигла их к идеи создать общий фотопроект под названием HalfHalfTravel, где они совмещают половинки своих фоток в одну фотокарточку, которая дарит паре долгожданную встречу, даже если она происходит не в реальности.


1. Португалия — Испания, 2016

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Их фотопроект зародился ещё в далёком 2016, но с каждым годом его популярность набирала новые обороты.


2. Барселона, Испания — Лиссабон, Португалия, 2017

3. Замбия — Колумбия, 2017

Вместе даже за чашечкой кофе по утрам!


4. Гонконг — Колумбия, 2017

5. Аргентина — Португалия, 2018

6. Португалия — Шри-Ланка, 2018

7. Мексика — Испания, 2018

Подписчики часто спрашивают в комментариях под публикациями в Инстаграме*, как им удаётся сохранять такую идеальную картинку и так точно подбирать две разных половинки для создания нового фото. На что они отвечают со смехом, что это чистая удача, так как они не отличаются особой креативностью в позировании на всех своих фото (но иногда и планированию есть место).


8. Вашингтон, США — Канарские острова, Испания, 2018

Бекка и Дэн очень активно ведут свои социальные сети и всегда открыты для любых обсуждений со своими поклонниками. Например, в Инстаграме* они часто любят устраивать викторины для подписчиков, где им надо угадать, в каких местах были сделаны те или иные кадры. А вы бы угадали?


9. Вьетнам (место публикации), 2019

10. Тайвань, Китайская Республика (место публикации), 2019

«Как насчёт обнимашек через фото?» — спрашивают ребята у своих подписчиков под милыми постами, которые ещё раз доказывают, что нет никаких границ для тёплых объятий в этом мире!


11. Амстердам, Нидерланды (место публикации), 2020

12. Лос-Анджелес, США (место публикации), 2021

13. Нью-Йорк, США (место публикации), 2021

14. Мексика (место публикации), 2022

Больше вдохновляющих работ этой прекрасной пары и не менее прекрасных фотографов, и знатоков своего дела вы можете посмотреть на сайте, где они делятся не только своими работами, но и дают советы на самые разные тематики.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   влюбленные   забавно   красота   пара   путешествие   фото   
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1  комментарий
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−95
Thomsen 50 минут назад
Одиночных?

<где они делятся не только своими работами, но и дают советы на самые разные тематики>

А, очередные эксперты-во-всём? Борцы за кликбейт?
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