Скала Гуатапе: целых 659 ступеней на пути к вершине, которые стоит преодолеть

Гуатапе — симпатичный город в двух часах езды от Медельина, Колумбия. У путешественников он ассоциируется с гигантской скалой, которую можно увидеть практически из любой его точки. Массивный камень образовался миллионы лет назад. Индейцы тахамис, будучи хозяевами этих земель, поклонялись скале.
Борьба за скалу
Эта гигантская скала имеет свою историю. К северу от скалы есть картина с изображением букв G и U. Два города, Гуатапе и Эль-Пеньол, давно спорят о том, кому принадлежит большой камень. Позже жители Гуатапе решили совершить первое восхождение на эту гору и сообщить всем, что она принадлежит им. Они хотели написать полное название города на вершине, однако им удалось изобразить только первые две буквы — G и часть U.
После того как попытки соседей установиться принадлежность достопримечательности были замечены жителями Эль-Пеньола, собралась толпа недовольного населения, чтобы остановить работу людей Гуатапе. Так и получилось, что на скале остались нарисованы только буквы G и часть U.
Это место так важно для местных жителей, потому что ранее оно служило местом поклонения и являлось священным. Давным-давно на территории городков проживало древнее племя индейцев тахамис. Они уважительно относились к этому месту и считали скалу сакральным объектом.
Сотни ступеней к вершине
В самой высокой точке этой возвышенности, а точнее на юго-восточной стороне, высота скалы достигает 2135 метров. Не каждому человеку под силу взобраться на такую высоту, однако многие пускаются в путь без раздумий.
Правда, путешественникам и местным жителям не приходится постигать азы альпинизма, чтобы взобраться. Скала оборудована удивительной лестницей, которая, кажется, никогда не заканчивается. С ее помощью и можно подняться на пик, однако следует оценить все риски заранее, ведь необходимо пройти 659 ступеней.
Однако те, кто найдет в себе силу духа и взберется на вершину, получат ценное вознаграждение — впечатляющие виды на окружающую местность на многие километры и прокачанные мышцы ног.
Источник:
АНТИФИШКИ
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