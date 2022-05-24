Скала Гуатапе: целых 659 ступеней на пути к вершине, которые стоит преодолеть

После того как попытки соседей установиться принадлежность достопримечательности были замечены жителями Эль-Пеньола, собралась толпа недовольного населения, чтобы остановить работу людей Гуатапе. Так и получилось, что на скале остались нарисованы только буквы G и часть U.

Это место так важно для местных жителей, потому что ранее оно служило местом поклонения и являлось священным. Давным-давно на территории городков проживало древнее племя индейцев тахамис. Они уважительно относились к этому месту и считали скалу сакральным объектом.