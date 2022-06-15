Она существует: полупрозрачная церковь

Пройти незамеченным за её стенами невозможно, потому что построена она из металлических пластин и балок, материал, как вы догадались – абсолютно не прозрачный. Почему это стало возможным и зачем?
Здесь всё просто – энтузиазм и желание привнести в мир что-то новое. Два друга архитектора из Бельгии бросили вызов миру и в рамках творческого проекта «Z-OUT» при поддержке студии «Gijs Van Vaerenbergh» где они работают, в сентябре 2011 года на заранее подготовленном фундаменте поставили следующее великолепие.
Свой замысел они реализовали на просторах родной страны, в живописной провинции Лимбург, в окрестностях города Борглоон. Внутри – пусто, и в этом скрытое послание: в стране есть некоторое количество заброшенных церквушек, до которых властям нет никого дела.
Подтвердить вышесказанное не могу, скажу лишь… они просто не видели, в каком состоянии сейчас находятся храмы в отдалённых селениях по всей России. При этом сами авторы заявляют, что их цель – популяризация архитектурного модерна в королевстве.
Богослужения тут не проводят.
Секрет иллюзии в особом расположении строительных материалов. Если поймать определённую точку в пространстве, сооружение (арт-объект) почти полностью сливается с местностью. Так же на «прозрачность» влияет погода: солнечные дни для наблюдения самые лучшие.
Думаю, что в скором времени где-то появится стеклянная церковь. Она будет прозрачной на все 100% (и дорогой). Возможно, станет самой лёгкой и всех, уж точно не под 30 тонн, как героиня моего рассказа.
Церковь в Бельгии привлекает множество путешественников со всего мира, хотя, казалось бы, не чудо чудное! У нас есть великолепные Кижи в республике Карелия. Думаю, что наши энтузиасты смогли бы повторить, не скопировать, а именно – повторить идею построив что-то уникальное.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 17 диковинных насекомых, создавая которых природа переплюнула саму себя
- Рисовые поля и Казанский кремль: 20 прекрасных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
- 10 странных явлений, над которыми ломает голову современная наука
- Вот такие необычные шедевры порой изображает природа!
- 10 необычных ресторанов, которые настолько круты, что в их существование с трудом верится
Чтооооо???? Да тут тупо пластины, встань сбоку и будет прозрачная..........