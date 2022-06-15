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Она существует: полупрозрачная церковь

Она существует: полупрозрачная церковь

Автор:
15 июня 2022 10:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Церковь   в мире   красота   полупрозрачная церковь   путешествие   удивительно   фото   
365
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Пройти незамеченным за её стенами невозможно, потому что построена она из металлических пластин и балок, материал, как вы догадались – абсолютно не прозрачный. Почему это стало возможным и зачем?


Здесь всё просто – энтузиазм и желание привнести в мир что-то новое. Два друга архитектора из Бельгии бросили вызов миру и в рамках творческого проекта «Z-OUT» при поддержке студии «Gijs Van Vaerenbergh» где они работают, в сентябре 2011 года на заранее подготовленном фундаменте поставили следующее великолепие.


Свой замысел они реализовали на просторах родной страны, в живописной провинции Лимбург, в окрестностях города Борглоон. Внутри – пусто, и в этом скрытое послание: в стране есть некоторое количество заброшенных церквушек, до которых властям нет никого дела.

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Подтвердить вышесказанное не могу, скажу лишь… они просто не видели, в каком состоянии сейчас находятся храмы в отдалённых селениях по всей России. При этом сами авторы заявляют, что их цель – популяризация архитектурного модерна в королевстве.

Богослужения тут не проводят.

Секрет иллюзии в особом расположении строительных материалов. Если поймать определённую точку в пространстве, сооружение (арт-объект) почти полностью сливается с местностью. Так же на «прозрачность» влияет погода: солнечные дни для наблюдения самые лучшие.

Думаю, что в скором времени где-то появится стеклянная церковь. Она будет прозрачной на все 100% (и дорогой). Возможно, станет самой лёгкой и всех, уж точно не под 30 тонн, как героиня моего рассказа.

Церковь в Бельгии привлекает множество путешественников со всего мира, хотя, казалось бы, не чудо чудное! У нас есть великолепные Кижи в республике Карелия. Думаю, что наши энтузиасты смогли бы повторить, не скопировать, а именно – повторить идею построив что-то уникальное.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Церковь   в мире   красота   полупрозрачная церковь   путешествие   удивительно   фото   
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4  комментария
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Ego sum qui sum 48 минут назад
католические педофилы не одобряют такой открытости
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9k
Hunson Abadeer 2 часа назад
"Секрет иллюзии в особом расположении строительных материалов. Если поймать определённую точку в пространстве, сооружение (арт-объект) почти полностью сливается с местностью. Так же на «прозрачность» влияет погода: солнечные дни для наблюдения самые лучшие."

Чтооооо???? Да тут тупо пластины, встань сбоку и будет прозрачная..........
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1k
Шурман 3 часа назад
Были и находиться совсем рядом . Не знаю кого она там привлекает , в новостях читал а потом по грибы поехали и просто зашли посмотреть . Такой фигни по Бельгии много , был мост в небо , детки набрухались и укурились так хорошо что суд уже 5тый год идет , сожгли нафиг ее . Кстати после этих случаев убрали автоматы по продаже пива и покрепче . На детей нагнали за их поступок а на родителей нет , с их чипа покупали алкоголь и траву . Можно и так это купить но в маленьких деревнях все друг друга знают и такое не прокатывает с подростками .
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14k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Конечно не проводят, где же католические служители бога будут мальчиков огуливать, там же все видно.
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