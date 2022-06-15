Она существует: полупрозрачная церковь

Здесь всё просто – энтузиазм и желание привнести в мир что-то новое. Два друга архитектора из Бельгии бросили вызов миру и в рамках творческого проекта «Z-OUT» при поддержке студии «Gijs Van Vaerenbergh» где они работают, в сентябре 2011 года на заранее подготовленном фундаменте поставили следующее великолепие.

Свой замысел они реализовали на просторах родной страны, в живописной провинции Лимбург, в окрестностях города Борглоон. Внутри – пусто, и в этом скрытое послание: в стране есть некоторое количество заброшенных церквушек, до которых властям нет никого дела.