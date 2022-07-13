FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5369 постов • 1249 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Тайны Древнего Египта, удивившие светлые умы

Тайны Древнего Египта, удивившие светлые умы

Автор:
13 июля 2022 22:38
Сообщество : Истории
Метки: Учёные   древний египет   древность   загадки мира   истории   тайны мира   
1869
9

Существует теория, что технологии Древнего Египта были развиты гораздо лучше, чем мы привыкли думать. Ученые говорят, что даже строение тех же пирамид было бы невозможно с древними технологиями, присущими тому времени. Насчет пирамид мы не знаем, но то, что Древний Египет действительно имеет множество неразгаданных загадок – это факт.

Например, вы знали, что еще 3500 лет назад египтянки пользовались тестом на беременность? Только вместо теста брались мешочки с ячменем или пшеницей, которые прорастали при положительном результате. Да, это не современные технологии, но только представьте, что у кого-то хватило сообразительности именно таким образом проверить, беременна ли девушка, или нет.

×
×

Доказательств, что в Египте существовало электричество, нет, но на некоторых рисунках можно увидеть изображение продолговатых предметов, которые напоминают лампу.

В V веке до н. э историк Геродот описал в своей книге Египетский лабиринт, как что-то грандиознее пирамид.  Это лабиринт на берегу озера, украшенный скульптурами, внутри которого располагается множество склепов, в том числе священных крокодилов и королей. Выход из лабиринта самостоятельно найти было невозможно, выйти можно было только с помощью специально обученного спутника.

Обезьяны бабуины на египетских рисунках выполняют человеческие функции – играю на инструментах, собирают урожай и так далее. Ученые предполагают, что бабуины в Древнем Египте были обучены.

Царица Хатшепсут заказала огромный обелиск наподобие Латеранского (в Риме). Длина обелиска – 42 метра, и это самый большой камень, обработанный руками человека. Но сооружение осталось в скале, ведь закончить работу строитель не успели.

Есть в Египте и своя затонувшая Атлантида, а именно город Гераклион или Тонис, бывший в свое время главным портом государства. Он ушел под воду к 9 веку нашей эры.

Ученые обнаружили на папирусе странные письмена, которые можно трактовать, как любовное заклинание для вызова духа, помогающее соблазнить мужчину. В других текстах есть описание любовных снадобий и других, так сказать, зелий для разных целей.

Древними историками были только мужчины, но даже несмотря на это есть информация, что у египтянок были средства гигиены, помогающие во время "красных дней". Так, делали прокладки из размоченного в воде и высушенного папируса, который таким образом хорошо впитывал влагу, а также делали тампоны из морских губок.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Учёные   древний египет   древность   загадки мира   истории   тайны мира   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Трив 14 минут назад
Ну, обелиск-то не то, чтобы не успели доделать, просто он треснул в нескольких местах и стал ненужен. А про всё остальное, половина - догадки, половина - что знали все народы той эпохи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< Выход из лабиринта самостоятельно найти было невозможно >>>

Чтобы найти выход из лабиринта, надо применить правило одной руки. То есть надо идти, все время держась одной рукой за стену лабиринта. Долго - да, но выполнимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
perekrestok Полчаса назад
Что то про технологии не очень понятно. К каждой картинке есть еще куча возможных комментариев. Единственно что понятно - люди слезли с пальмы и потеряли хвост задолго до начала строительства пирамид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
au3 Час назад
А средним умам пх
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49266



Другие посты автора
Популярное в сообществах
У маминой подруги всё лучше: даже сын
У маминой подруги всё лучше: даже сын
Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата
Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Герон-Аллен: проклятие пурпурного сокровища
Герон-Аллен: проклятие пурпурного сокровища
12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины
12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины
Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре
Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ещё одно "отличное" название

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#автомобили#картинки#красота#СССР#истории#Ynews#дети
#Юмор#прикол#история#автомир#люди#удивительно#аварии#позитив#Жизнь#Еда
#животные#факты#в мире#природа#интересное#кино#дтп#авто аварии#Россия#милота
Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности В Египте нашли уникальную цветную гробницу В Египте нашли уникальную цветную гробницу Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью

На что жалуетесь?

Вернуться