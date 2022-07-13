Тайны Древнего Египта, удивившие светлые умы

Существует теория, что технологии Древнего Египта были развиты гораздо лучше, чем мы привыкли думать. Ученые говорят, что даже строение тех же пирамид было бы невозможно с древними технологиями, присущими тому времени. Насчет пирамид мы не знаем, но то, что Древний Египет действительно имеет множество неразгаданных загадок – это факт.
Например, вы знали, что еще 3500 лет назад египтянки пользовались тестом на беременность? Только вместо теста брались мешочки с ячменем или пшеницей, которые прорастали при положительном результате. Да, это не современные технологии, но только представьте, что у кого-то хватило сообразительности именно таким образом проверить, беременна ли девушка, или нет.
Доказательств, что в Египте существовало электричество, нет, но на некоторых рисунках можно увидеть изображение продолговатых предметов, которые напоминают лампу.
В V веке до н. э историк Геродот описал в своей книге Египетский лабиринт, как что-то грандиознее пирамид. Это лабиринт на берегу озера, украшенный скульптурами, внутри которого располагается множество склепов, в том числе священных крокодилов и королей. Выход из лабиринта самостоятельно найти было невозможно, выйти можно было только с помощью специально обученного спутника.
Обезьяны бабуины на египетских рисунках выполняют человеческие функции – играю на инструментах, собирают урожай и так далее. Ученые предполагают, что бабуины в Древнем Египте были обучены.
Царица Хатшепсут заказала огромный обелиск наподобие Латеранского (в Риме). Длина обелиска – 42 метра, и это самый большой камень, обработанный руками человека. Но сооружение осталось в скале, ведь закончить работу строитель не успели.
Есть в Египте и своя затонувшая Атлантида, а именно город Гераклион или Тонис, бывший в свое время главным портом государства. Он ушел под воду к 9 веку нашей эры.
Ученые обнаружили на папирусе странные письмена, которые можно трактовать, как любовное заклинание для вызова духа, помогающее соблазнить мужчину. В других текстах есть описание любовных снадобий и других, так сказать, зелий для разных целей.
Древними историками были только мужчины, но даже несмотря на это есть информация, что у египтянок были средства гигиены, помогающие во время "красных дней". Так, делали прокладки из размоченного в воде и высушенного папируса, который таким образом хорошо впитывал влагу, а также делали тампоны из морских губок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Чтобы найти выход из лабиринта, надо применить правило одной руки. То есть надо идти, все время держась одной рукой за стену лабиринта. Долго - да, но выполнимо.