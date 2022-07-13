Тайны Древнего Египта, удивившие светлые умы

Например, вы знали, что еще 3500 лет назад египтянки пользовались тестом на беременность? Только вместо теста брались мешочки с ячменем или пшеницей, которые прорастали при положительном результате. Да, это не современные технологии, но только представьте, что у кого-то хватило сообразительности именно таким образом проверить, беременна ли девушка, или нет.