Один квест может перевернуть всю жизнь

Что может быть плохого в том, чтобы попытаться разнообразить свой досуг? Компания молодых людей решили сходить на квест, но что-то пошло не по плану.
Вместо новых эмоций и хорошо проведенного времени, одна из участниц получила тяжелый перелом кисти руки.
Девушке потребовалась серьезная операция и ей предстояло несколько месяцев реабилитации. По началу организаторы квеста всячески пытались решить полюбовно историю, даже предлагали оплатить лечение.
Но как выяснилось, что полное лечение пострадавшей превышает сумму в пятьдесят тысяч рублей, все представители развлекательной компании исчезли.
Сейчас некогда биотехнолог по профессии проходит лечение и пытается смириться с тем, что работа, где важна хорошая моторика рук для нее не подходит. Девушка написала заявление в полицию и собирается подать в суд на недобросовестных организаторов квестов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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