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Один квест может перевернуть всю жизнь

Один квест может перевернуть всю жизнь

Автор:
02 июня 2022 13:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Травма   ЧП   интересно   квест   квеструм   происшествия   
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Что может быть плохого в том, чтобы попытаться разнообразить свой досуг? Компания молодых людей решили сходить на квест, но что-то пошло не по плану.

Вместо новых эмоций и хорошо проведенного времени, одна из участниц получила тяжелый перелом кисти руки.

Девушке потребовалась серьезная операция и ей предстояло несколько месяцев реабилитации. По началу организаторы квеста всячески пытались решить полюбовно историю, даже предлагали оплатить лечение.

Но как выяснилось, что полное лечение пострадавшей превышает сумму в пятьдесят тысяч рублей, все представители развлекательной компании исчезли.

Сейчас некогда биотехнолог по профессии проходит лечение и пытается смириться с тем, что работа, где важна хорошая моторика рук для нее не подходит. Девушка написала заявление в полицию и собирается подать в суд на недобросовестных организаторов квестов.

Источник:

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Метки: Травма   ЧП   интересно   квест   квеструм   происшествия   
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4  комментария
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Б.Касторский 49 минут назад
Как-то скупо. Сломать можно и по своей вине. Не находите? Или всё что произошло на квесте целиком ответственность владельцев?
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46k
dima423 48 минут назад
50 тыс рублей? типа так много что они все бросили и исчезли? чето бред какой то...
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6k
ron 48 минут назад
С большой долей вероятности ей дали подмахнуть договор на оказание развлекательных услуг, где ушлые юристы переложили все возможные отвественности на нее саму. А так, да, жалко девочку и удачи ей в судах.
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6k
Troll 48 минут назад
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Александр Невский
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