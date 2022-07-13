Представлена первая серия научных снимков «Джеймса Уэбба»

«Джеймс Уэбб» после 25 лет разработки был запущен в космос в декабре прошлого года, а спустя месяц вышел на орбиту вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце—Земля. 11 июля 2022 года обсерватория официально начала научную программу, а уже вечером того же дня был опубликован первый научный снимок.