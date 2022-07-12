Разные взгляды на творчество, женщина или сама жизнь: что стало настоящей причиной распада Modern Talking?

Что стало причиной разногласий? Обычные человеческие качества: более авторитарный Дитер начал довлеть над Томасом. А у того как раз, что называется, поперла личная жизнь, что тоже мешало творческому и рабочему процессу.

На момент выхода последнего альбома «In the Garden of Venus» Болен уже работал параллельно над собственным проектом Blue System. В итоге пластинка оказалась очень слабой и нашла отклик только у немецких фанатов.