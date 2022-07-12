FISHKINET
Сообщество RealFishki 623 поста • 49 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Разные взгляды на творчество, женщина или сама жизнь: что стало настоящей причиной распада Modern Talking?

Разные взгляды на творчество, женщина или сама жизнь: что стало настоящей причиной распада Modern Talking?

Автор:
12 июля 2022 15:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Modern Talking   Дитер Болен   Музыка   Томас Андерс   группА   дуэт   нора   песня   причина   распад   
465
10
5

Эта группа, хоть пик её популярности и пришёлся на 80-е, известна даже далёким от музыки людям. Стоит только услышать «Cheri Cheri Lady», «You’re My Heart, You’re My Soul», как сердце сжимается в тисках тёплой ностальгии.

И хочется подпевать даже без знания языка. И хотя после распада дуэта прошло уже столько времени, некоторые поклонники все еще не оставляют надежды на воссоединение любимцев.


Modern Talking образовался в 1984 году. И с этого момента музыканты создавали шлягер за шлягером, быстро и уверенно покоряя чарты и мировой музыкальный олимп. Почему же столь успешному и перспективному проекту было суждено просуществовать только три года?


Что стало причиной разногласий? Обычные человеческие качества: более авторитарный Дитер начал довлеть над Томасом. А у того как раз, что называется, поперла личная жизнь, что тоже мешало творческому и рабочему процессу.

На момент выхода последнего альбома «In the Garden of Venus» Болен уже работал параллельно над собственным проектом Blue System. В итоге пластинка оказалась очень слабой и нашла отклик только у немецких фанатов.


Поклонники поняли, что в любой момент может последовать разрыв. Что и произошло. О распаде сообщил Болен. Андерс на тот момент был в США. Он пришел в такую ярость, что все было решено без него, что так эмоционально и нецензурно побеседовал с Боленом по телефону, что бывшие коллеги не могли даже смотреть друг на друга целое десятилетие.


Вообще дуэт был изначально обречен. Сама встреча оказалась случайностью: Дитер искал исполнителя для кавера. И им по случайности оказался Томас, который, по мнению бывшего коллеги, не был готов к мировой известности.

Андерс называл Болена высокомерным эгоистом с царскими замашками. Впрочем, непростой характер Болена ни для кого не является секретом: как о «авторитарном самодуре» о нем высказывалась C. C. Catch.


Взаимные претензии копились. С ними росла и неприязнь музыкантов. Конец ускорила супруга Томаса Нора, действия которой и заставили Болена поставить окончательную точку в этом океане раздора.


Женщины вообще часто негативно влияют на творчество. Вспомним хотя бы легендарных «битлов». И многие фанаты уверены, что яблоком раздора стала Нора Баллинг – тогдашняя жена Томаса.


Девушка была из очень состоятельной семьи и привыкла, что все ее прихоти исполнялись. Когда в ее цепкие лапки попался обаятельный мягкосердечный Андерс, она начала демонстрировать чудеса скрытого абьюза. Который видели все, кроме ослепленного любовью мужа.


Вообще их отношения развивались очень стремительно и очень странно. Предложение Томас сделал, когда Нора узнала о смерти матери. Видимо, это был такой душевный порыв, желание подбодрить любимую, показать, что он будет с нею. Но свадьба очень быстро состоялась, и Болен отмечал, что женщины в жизни дуэта стало так много, что казалось, будто ее больше чем самих музыкантов.


Жена решала многие вопросы: что Андерсу надеть, куда поехать на гастроли, а куда – нет, что сказать в интервью, как сняться в фотосессии. Но когда Норма заявила о желании петь в Modern Talking, Болен взорвался.



Летом 1987 года срок контракта со звукозаписывающей студией истек. И музыканты решили взять паузу. Андерс с женой отправились в турне. А Болен вскоре объявил о распаде группы.


Хотя коллега Болена на тот момент уже задумывался о сольной карьере, сам факт, что объявление было сделано без его ведома и участия, жутко разозлил Томаса. Трещину дали и семейные отношения, а следующие несколько лет бывшие участники дуэта вели бесконечные судебные разбирательства по поводу авторских прав на песни.


В 1998 году была предпринята попытка воссоединения. Но она оказалась безуспешной, и пути коллег разошлись окончательно. Музыканты выпустили альбомы с каверами Modern Talking, напомнившие попытки перещеголять друг друга. А сейчас Дитер и Томас стараются не вспоминать о разногласиях, руководствуясь простым принципом о дружной жизни.


А кто из экс-участников группы нравится вам больше?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Modern Talking   Дитер Болен   Музыка   Томас Андерс   группА   дуэт   нора   песня   причина   распад   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
P.F. 20 минут назад
Кароч, все беды из-за баб!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Элек Мек 8 минут назад
...А кто из экс-участников группы нравится вам больше?
-Слащавые они какие то,припудренные.
А нравится мне всех больше Led Zeppelin.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
parallax 11 минут назад
У Д. Болена действительно характер самодура. Удивляюсь терпению Томаса, что сумел выдержать целых три года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Полчаса назад
Большего бреда я никогда не читал.
Томас Андерс изначально был самостоятельным певцом, которому не особо нравилось участие в проекте в морду током, но деньги делали своё дело.
Дитер Болен же - известный продюсер и композитор, который вообще ни одной ноты в этом "дуэте" не спел - за него пели трое или четверо других людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43269



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Болельщики освистали группу Би-2 во время выступления на матче за Суперкубок
Болельщики освистали группу Би-2 во время выступления на матче за Суперкубок
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Редкий бразильский спорткар Bianco S, о котором вы, вероятно, никогда не слышали
Редкий бразильский спорткар Bianco S, о котором вы, вероятно, никогда не слышали
Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок
Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок
7 вещей, которые портят даже красивых русских женщин (14 фото)
7 вещей, которые портят даже красивых русских женщин (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#кино#природа#СССР#дети#знаменитости#сатира
#Юмор#животные#история#в мире#Россия#автомобили#шоу бизнес#дтп#комментарии#США
#факты#картинки#подборка#интересно#Приколы#сарказм#автомир#забавно#птицы#Ynews
7 вещей, которые портят даже красивых русских женщин (14 фото) 7 вещей, которые портят даже красивых русских женщин (14 фото) Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра» Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра» Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников Греховность и сердечность в хитах Pet Shop Boys Греховность и сердечность в хитах Pet Shop Boys Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта «Трава у дома»: история гимна российской космонавтики «Трава у дома»: история гимна российской космонавтики

На что жалуетесь?

Вернуться