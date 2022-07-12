Разные взгляды на творчество, женщина или сама жизнь: что стало настоящей причиной распада Modern Talking?

Эта группа, хоть пик её популярности и пришёлся на 80-е, известна даже далёким от музыки людям. Стоит только услышать «Cheri Cheri Lady», «You’re My Heart, You’re My Soul», как сердце сжимается в тисках тёплой ностальгии.
И хочется подпевать даже без знания языка. И хотя после распада дуэта прошло уже столько времени, некоторые поклонники все еще не оставляют надежды на воссоединение любимцев.
Modern Talking образовался в 1984 году. И с этого момента музыканты создавали шлягер за шлягером, быстро и уверенно покоряя чарты и мировой музыкальный олимп. Почему же столь успешному и перспективному проекту было суждено просуществовать только три года?
Источник:
Что стало причиной разногласий? Обычные человеческие качества: более авторитарный Дитер начал довлеть над Томасом. А у того как раз, что называется, поперла личная жизнь, что тоже мешало творческому и рабочему процессу.
На момент выхода последнего альбома «In the Garden of Venus» Болен уже работал параллельно над собственным проектом Blue System. В итоге пластинка оказалась очень слабой и нашла отклик только у немецких фанатов.
Источник:
Поклонники поняли, что в любой момент может последовать разрыв. Что и произошло. О распаде сообщил Болен. Андерс на тот момент был в США. Он пришел в такую ярость, что все было решено без него, что так эмоционально и нецензурно побеседовал с Боленом по телефону, что бывшие коллеги не могли даже смотреть друг на друга целое десятилетие.
Вообще дуэт был изначально обречен. Сама встреча оказалась случайностью: Дитер искал исполнителя для кавера. И им по случайности оказался Томас, который, по мнению бывшего коллеги, не был готов к мировой известности.
Андерс называл Болена высокомерным эгоистом с царскими замашками. Впрочем, непростой характер Болена ни для кого не является секретом: как о «авторитарном самодуре» о нем высказывалась C. C. Catch.
Взаимные претензии копились. С ними росла и неприязнь музыкантов. Конец ускорила супруга Томаса Нора, действия которой и заставили Болена поставить окончательную точку в этом океане раздора.
Женщины вообще часто негативно влияют на творчество. Вспомним хотя бы легендарных «битлов». И многие фанаты уверены, что яблоком раздора стала Нора Баллинг – тогдашняя жена Томаса.
Девушка была из очень состоятельной семьи и привыкла, что все ее прихоти исполнялись. Когда в ее цепкие лапки попался обаятельный мягкосердечный Андерс, она начала демонстрировать чудеса скрытого абьюза. Который видели все, кроме ослепленного любовью мужа.
Источник:
Вообще их отношения развивались очень стремительно и очень странно. Предложение Томас сделал, когда Нора узнала о смерти матери. Видимо, это был такой душевный порыв, желание подбодрить любимую, показать, что он будет с нею. Но свадьба очень быстро состоялась, и Болен отмечал, что женщины в жизни дуэта стало так много, что казалось, будто ее больше чем самих музыкантов.
Жена решала многие вопросы: что Андерсу надеть, куда поехать на гастроли, а куда – нет, что сказать в интервью, как сняться в фотосессии. Но когда Норма заявила о желании петь в Modern Talking, Болен взорвался.
Летом 1987 года срок контракта со звукозаписывающей студией истек. И музыканты решили взять паузу. Андерс с женой отправились в турне. А Болен вскоре объявил о распаде группы.
Хотя коллега Болена на тот момент уже задумывался о сольной карьере, сам факт, что объявление было сделано без его ведома и участия, жутко разозлил Томаса. Трещину дали и семейные отношения, а следующие несколько лет бывшие участники дуэта вели бесконечные судебные разбирательства по поводу авторских прав на песни.
Источник:
Источник:
В 1998 году была предпринята попытка воссоединения. Но она оказалась безуспешной, и пути коллег разошлись окончательно. Музыканты выпустили альбомы с каверами Modern Talking, напомнившие попытки перещеголять друг друга. А сейчас Дитер и Томас стараются не вспоминать о разногласиях, руководствуясь простым принципом о дружной жизни.
А кто из экс-участников группы нравится вам больше?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз"
- Греховность и сердечность в хитах Pet Shop Boys
- Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта
- «Трава у дома»: история гимна российской космонавтики
- Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
-Слащавые они какие то,припудренные.
А нравится мне всех больше Led Zeppelin.
Томас Андерс изначально был самостоятельным певцом, которому не особо нравилось участие в проекте в морду током, но деньги делали своё дело.
Дитер Болен же - известный продюсер и композитор, который вообще ни одной ноты в этом "дуэте" не спел - за него пели трое или четверо других людей.