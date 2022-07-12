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NASA показали первый снимок телескопа Джеймса Уэбба

NASA показали первый снимок телескопа Джеймса Уэбба

Автор:
12 июля 2022 14:12
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Джеймс Уэбб   галактики   космический телескоп   спутник НАСА   телескоп   фото из космоса   
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Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба получил самое глубокое и четкое инфракрасное изображение дальней Вселенной. Это изображение скопления галактик SMACS 0723.

Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения Уэбба. Это кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, на расстоянии вытянутой руки.



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Снимок получен камерой ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam), представляет собой композицию, сделанную из изображений на разных длинах волн, общей продолжительностью выдержки 12,5 часов. Качество и детализация снимка превосходит снимок этого участка неба, сделанный ранее телескопом Хаббла, с выдержкой в 3 недели.


На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Суммарная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam Уэбба позволила четко сфокусироваться на этих далеких галактиках и рассмотреть крошечные структуры, которые никогда раньше не наблюдались. Исследователи скоро начнут получать больше данных о массах, возрасте, истории и составе галактик, поскольку Уэбб ищет самые ранние галактики во Вселенной.

Это изображение является одним из первых полноцветных изображений полученных телескопом. Полный набор будет выпущен во вторник, 12 июля, во время прямой трансляции NASA TV

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NASA   Джеймс Уэбб   галактики   космический телескоп   спутник НАСА   телескоп   фото из космоса   
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11  комментариев
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7k
Колорад 4 часа назад
Да, уж. Это о**енно!
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11k
Александр 46 минут назад
"На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад." т.е. если там и есть жизнь, сравнимая с нами по уровню развития, то на фото времена её зарождения... Даже одноклеточных ещё нет.
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4k
Sam Backet Автор поста Час назад
фишки шакалят фото. ссылка на пожатый хайрез https://www.jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/assets/images/firstImages/SMACS0723_nircam-FullRez.jpg
не пожатый хайрез
https://stsci-opo.org/STScI-01G7JJ29QMHNZKDK9JC7M4G47T.tifhttps://stsci-opo.org/STScI-01G7JJ29QMHNZKDK9JC7M4G47T.tif
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9k
Бритва 2 часа назад
если кому-то интересно это унылое фото галактик, в которых нет котиков, то тут в разрешении 5к:
https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/52210366419/sizes/5k/https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/52210366419/sizes/5k/
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3k
Babangdida 3 часа назад
Вот на что надо деньги тратить!!!
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2k
Nyash 4 часа назад
как красиво
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80k
parallax 4 часа назад
Ждём снимки экзопланет.
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2k
Трям 4 часа назад
Бля, снимок телескопа - на первой картинке! А снимок сделанный телескопом - это другое.
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Sam Backet

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