NASA показали первый снимок телескопа Джеймса Уэбба

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба получил самое глубокое и четкое инфракрасное изображение дальней Вселенной. Это изображение скопления галактик SMACS 0723.
Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения Уэбба. Это кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, на расстоянии вытянутой руки.
Снимок получен камерой ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam), представляет собой композицию, сделанную из изображений на разных длинах волн, общей продолжительностью выдержки 12,5 часов. Качество и детализация снимка превосходит снимок этого участка неба, сделанный ранее телескопом Хаббла, с выдержкой в 3 недели.
На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Суммарная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam Уэбба позволила четко сфокусироваться на этих далеких галактиках и рассмотреть крошечные структуры, которые никогда раньше не наблюдались. Исследователи скоро начнут получать больше данных о массах, возрасте, истории и составе галактик, поскольку Уэбб ищет самые ранние галактики во Вселенной.
Это изображение является одним из первых полноцветных изображений полученных телескопом. Полный набор будет выпущен во вторник, 12 июля, во время прямой трансляции NASA TV
Источник:
АНТИФИШКИ
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не пожатый хайрез
https://stsci-opo.org/STScI-01G7JJ29QMHNZKDK9JC7M4G47T.tifhttps://stsci-opo.org/STScI-01G7JJ29QMHNZKDK9JC7M4G47T.tif
https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/52210366419/sizes/5k/https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/52210366419/sizes/5k/