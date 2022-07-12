NASA показали первый снимок телескопа Джеймса Уэбба

На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Суммарная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam Уэбба позволила четко сфокусироваться на этих далеких галактиках и рассмотреть крошечные структуры, которые никогда раньше не наблюдались. Исследователи скоро начнут получать больше данных о массах, возрасте, истории и составе галактик, поскольку Уэбб ищет самые ранние галактики во Вселенной.

Это изображение является одним из первых полноцветных изображений полученных телескопом. Полный набор будет выпущен во вторник, 12 июля, во время прямой трансляции NASA TV